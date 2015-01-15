Додано: Нед 22 тра, 2022 11:12

розказував з цифрами та фактами,

прискорилося.

зросла на 153,9 відсотка

Зростання на 198,2%.

безперервно збільшується з травня 2020 року

Примітка: саме про це весь час попреджалося на іншій гілці, яка існувала на цьому форумі з квітня 2017 по червень 2021 року

зменшилася

Як відомо, головною родзинкою Фінансового форуму України в період з 2016 по 2021 роки були корисні поради форумчанам з приводу інвестицій та диверсифікації власних фінансів.Когорта людей, які мали пряме відношення до інвестицій, регулярно та завзято наповнювали форум аналітикою та цифрами, які дозволи сотням форумчан вдало вкласти зароблене в нерухомість Монголії, В"єтнаму, Нікарагуа, Філіппін, Анголи, Албанії, Болгарії, ПАР, Конго, Ліберії, Бурунді і Нігеру.В більшості з цих країн я не був, і тому скромноде можна заробити 100...300% по валюті - і все на власному прикладі інвестицій в нерухомість на одному з найвідоміших курортів світу на березі Середземного моря.А що буде далі?Центр економічних і соціальних досліджень Університету Бахчешехір (BETAM) провів дослідженняДослідження показали, що зростання цін на будинки/квартири для продажуТемп зростання цін, який у березні зріс на 15 пунктів, у квітні зріс на 19,6 пункти.Середня поточна ціна квадратного метра житла для продажу по країні у квітні 2022 рокув порівнянні з аналогічним місяцем попереднього року і досягла 9 тисяч 723 лири.Середня ціна квартири площею 100 квадратних метрів по країні наблизилася до 1 000 000 лір.Це при курсі за 1 долар близько 15,6 ліри.Середня ціна 1 кв. м квартир в цілому по країні наблизилася до 10 000 лір.Найбільше ціна 1 кв. м житла зросла в:- Мерсін (на сході країни) - місце найбільш активних вкладень людей з невисокими прибутками в останній рік при доволі низькій стартовій ціні в 2 600 лір за 1 кв.м. Зараз середня ціна завдячуючи активним інвесторам - в тому числі з України - зросла до 7 727 лір.- Стамбул - найбільше місто Європи - зростяння цін на 183,6% до середньої ціни в 14 474 ліри за 1 кв. м.- Анталія - найбільший курорт на березі Середземного моря - більше 2 500 000 постійних мешканців та місто в 1,4 рази більше за Київ - зростання ціни на 172,8% до середньох ціни в 11 638 лір за 1 кв.м.У звіті зазначається: щопродовжилося у квітні, а річна зміна реальних цін на будинки для продажу зросла до 49,4 відсотка.У звіті зазначено, щона житло по всій країні, який], зріс до 142,7 і в березні 2022.Ще цікаве із звіту: "...кількість оголошень про продаж будинківобмеженими темпами як по всій країні, так і в трьох великих містах".За матеріалами: