Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:По п.1 - так собі аргумент. І в будь якому разі мова про інвестиції зараз По п.2 - дурня була, дурня є, поради, як можна тупо позбутися заощаджень, якщо мізки не працюють
Дурня так дурня, це ваша суб'єктивна думка, я нікого не вмовляю.
Ну добре, ви вважаєте, що порушення правил перетину кордону з ризиком конфіскації незадекларованих коштів вище ліміту - це норм тема? Я вже не кажу, що в більшості цивілізованих країн ви потім в банк на рахунок ту готівку з трусів не покладете просто так.
Faceless написав:Ну добре, ви вважаєте, що порушення правил перетину кордону з ризиком конфіскації незадекларованих коштів вище ліміту - це норм тема?
Що цікаво, я оцю тенденцію - якось одурити, "обійти на повороті", якось знайти щілинку в законодавстві все частіше помічаю серед наших людей в Анталії. За останній квартал кількість українців в Анталії за неофіційними даними збільшилася в 1,5 рази. Оце збільшення 1,5 рази зараз суттєві менталітетом: якось люди не хочуть зрозуміти, що вони в іншій країні, є закони іншої країни і їх треба виконувати. Найчастіше запитання лунає так: "А я так хочу, а що так не можна було?"
Faceless написав:По п.1 - так собі аргумент. І в будь якому разі мова про інвестиції зараз По п.2 - дурня була, дурня є, поради, як можна тупо позбутися заощаджень, якщо мізки не працюють
Дурня так дурня, це ваша суб'єктивна думка, я нікого не вмовляю.
Ну добре, ви вважаєте, що порушення правил перетину кордону з ризиком конфіскації незадекларованих коштів вище ліміту - це норм тема? Я вже не кажу, що в більшості цивілізованих країн ви потім в банк на рахунок ту готівку з трусів не покладете просто так.
Я не вважаю, але війна - це форс мажор. В Україні зараз можна лишитися всього. Навіть на території де не ведуться бойові дії.
Автор рядків щоденно спілкується з багатьма знайомим, які опинилися в різних країнах світу. Свіже: - Таїланд. Чудова країна, в якій реально жити довго НЕ можна: дуже суттєва вологість, безкінечні дощі. Витрати на проживання родини з чотирьох осіб (2 дітей) 1500 доларів на місяць.
- Іспанія. Чудова країна. Чудова різноманітна кухня. Мінімальна ціна оренди квартири в несезон - 1000 євро на місяць. Витрати на проживання родини 1500 євро на місяць.
DmitryK написав:пічаль( для мене особисто Туреччина перестала бути варіантом саме через це... хоча по інших параметрах все +- непогано.
Пане Дмитро, не все так погано. Розкажіть нам, де ви кинули якір. Або що порекомендували б для інвестицій. Здається, з Румунії ви поїхали... Хоча особисто я Румунію люблю і був пару тижнів тому. Ні в кого немає сумнівів, що станом на 18 травня 2022 року найкраща інвестиція в житті - це вкласти 1 500 000 доларів в чудову маленьку квартирку де-небудь в занедбаному та заселеному азіатами San Francisco. На крайній випадок - в Vancouver. На зовсім крайній випадок - вкластися в холодний Стокгольм, де вчора замовив для себе нову Tesla Y мій колишній підлеглий. Але ж ми є реалістами.
поки що перебрався в угорщину. На диво, незважаючи на те, що вони постійно щось десь нам блокують, росіян за 2 тижні ще жодного не бачив. Місто Дебрецен, друге після Будапешту. ціни навіть нижче ніж в румунії, а-95 виходить десь 1.3 євро це мабуть зараз найнижча ціна в європі. ще є думка спробувати Словаччину
Інвестиції в нерухомість за кордоном: зазирнути у майбутнє
Як відомо, головною родзинкою Фінансового форуму України в період з 2016 по 2021 роки були корисні поради форумчанам з приводу інвестицій та диверсифікації власних фінансів. Когорта людей, які мали пряме відношення до інвестицій, регулярно та завзято наповнювали форум аналітикою та цифрами, які дозволи сотням форумчан вдало вкласти зароблене в нерухомість Монголії, В"єтнаму, Нікарагуа, Філіппін, Анголи, Албанії, Болгарії, ПАР, Конго, Ліберії, Бурунді і Нігеру. В більшості з цих країн я не був, і тому скромно розказував з цифрами та фактами, де можна заробити 100...300% по валюті - і все на власному прикладі інвестицій в нерухомість на одному з найвідоміших курортів світу на березі Середземного моря.
А що буде далі?
Центр економічних і соціальних досліджень Університету Бахчешехір (BETAM) провів дослідження «Прогноз ринку продажу житла». Дослідження показали, що зростання цін на будинки/квартири для продажу прискорилося. Темп зростання цін, який у березні зріс на 15 пунктів, у квітні зріс на 19,6 пункти. Середня поточна ціна квадратного метра житла для продажу по країні у квітні 2022 року зросла на 153,9 відсотка в порівнянні з аналогічним місяцем попереднього року і досягла 9 тисяч 723 лири.
Середня ціна квартири площею 100 квадратних метрів по країні наблизилася до 1 000 000 лір. Це при курсі за 1 долар близько 15,6 ліри.
Середня ціна 1 кв. м квартир в цілому по країні наблизилася до 10 000 лір. Найбільше ціна 1 кв. м житла зросла в: - Мерсін (на сході країни) - місце найбільш активних вкладень людей з невисокими прибутками в останній рік при доволі низькій стартовій ціні в 2 600 лір за 1 кв.м. Зараз середня ціна завдячуючи активним інвесторам - в тому числі з України - зросла до 7 727 лір. Зростання на 198,2%.
- Стамбул - найбільше місто Європи - зростяння цін на 183,6% до середньої ціни в 14 474 ліри за 1 кв. м.
- Анталія - найбільший курорт на березі Середземного моря - більше 2 500 000 постійних мешканців та місто в 1,4 рази більше за Київ - зростання ціни на 172,8% до середньох ціни в 11 638 лір за 1 кв.м.
У звіті зазначається: що зростання реальних цін на житло продовжилося у квітні, а річна зміна реальних цін на будинки для продажу зросла до 49,4 відсотка.
У звіті зазначено, що індекс реальних цін на житло по всій країні, який безперервно збільшується з травня 2020 року [Примітка: саме про це весь час попреджалося на іншій гілці, яка існувала на цьому форумі з квітня 2017 по червень 2021 року], зріс до 142,7 і в березні 2022.
Ще цікаве із звіту: "...кількість оголошень про продаж будинків зменшилася обмеженими темпами як по всій країні, так і в трьох великих містах". За матеріалами: https://www.sozcu.com.tr/
цифри по спостереженнях +- вірні на сьогодні. але справа в тому, що чим більше ціна виросла в минулому, тим менше шансів що вона продовжить рости далі, тому що далі рости особливо нікуди, все ж таки, нерухомість в Туреччині має коштувати дешевше за Європу. адже вашими сусідами там будуть (далі цитую akurt про топ 3 покупців нерухомості в Туреччині): росіяни, іранці, іракці. Щось така компанія якась стрьомна... я б набагато більше чесно кажучи радів би, якби Туреччина приєдналася до санкцій і закрила польоти росіянцям
Порада ваша реально хороша, але вона НЕ базується на реаліях. Позавчора президент країни на мітингу заявив, що Туречична займала раніше та буде займати у подальшому роль Регіонального лідера і буде тримати гарні відносини як з Україною, яку підтримує всіма методами, так і з Росією, від якої залежить добробут громадян Туреччини. Було сказано, що на 50% Туреччина ще залежна від російського газу, а власний газ почне надходити з середини 2023 року. З таким вибором країни можна погоджуватися, а можна і не погоджуватися. В останньому випадку варто стати прем"єр-міністром або президентом та впровадити власні побажання. Ще можна підказати прем"єру Угорщини, які Рішення повинен приймати Уряд під його головуванням.
Сьогодні приблизно о 10-00 був Міжнародному терміналі аеропорту Анталії - проводжав приятелів на рейс на Мюнхен - незважаючи на вашу думку про засилля росіян, це зовсім не так. Хоча орієнтація на них є. Інколи помітна: наприклад, вчора ми відвідували Guynuk каньон біля Кемеру - то звернув увагу на російськомовний персонал, який набрали на роботу. На практиці за найближчу добу ПРЯМИХ рейсів на країни світу з Анталії: - Німеччина - 42; - Велика Британія - 17; - Країни Балтії - 5; - Польщя - 4; далі по декілька рейсів в Нідерланди, Данію, Швейцарію, Фінляндію, Ізраїль (три рейси), Молдову та інші країни. - РФ - 19. Факти - вперта річ, шановний....