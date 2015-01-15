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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 556557558559
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 13:25

зараз сезон, і німці прилітають на відпочинок на 1-2 тижні...
але факти також в тому, що топ 3 по купівлі нерухомості в Туреччині це не німці, а росіянці, іранці та іракці. які власне тут і збираються проживати, на відміну від німців...
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 13:38

Було б дивно, якщо би не купували нерухомість Туреччини (місце 22 by GDP rank) громадяни Ірану: спільний кордон - 534 км (місце 17 by GDP rank).

Було б дивно, якщо би не купували нерухомість Туреччини громадяни Іраку: спільний кордон - 378 км (місце 52 by GDP rank, для порівняння: Угорщина - місце 56).

Було б дивно, якщо би не купували нерухомість Туреччини громадяни РФ: спільного кордону немає - але місце 12 by GDP rank).
Було б дивно, якщо би не купували нерухомість Туреччини громадяни Німеччини (місця 3-4 в ТОП-20 інвесторів): спільного кордону немає - але місце 4 by GDP rank).
Було б дивно, якщо би не купували нерухомість Туреччини громадяни США (місця 8-13 в ТОП-20 інвесторів): спільного кордону немає - але місце 1 by GDP rank).
Було б дивно, якщо би не купували нерухомість Туреччини громадяни Великої Британії (місця 8-13 в ТОП-20 інвесторів): спільного кордону немає - але місце 5 by GDP rank).
Було б дивно, якщо би не купували нерухомість Туреччини громадяни Канади (місця 17-20 в ТОП-20 інвесторів): спільного кордону немає - але місце 9 by GDP rank).

Ось що дивно, що росіяни НЕ купували нерухомість в Україні - 1974 км спільного кордону суходолом.
Чи купували?

P.S. За даними https://www.populationu.com/gen/countries-by-gdp#rank
akurt
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  #<1 ... 556557558559
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