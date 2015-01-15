зараз сезон, і німці прилітають на відпочинок на 1-2 тижні...
але факти також в тому, що топ 3 по купівлі нерухомості в Туреччині це не німці, а росіянці, іранці та іракці. які власне тут і збираються проживати, на відміну від німців...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 тра, 2022 13:25
зараз сезон, і німці прилітають на відпочинок на 1-2 тижні...
але факти також в тому, що топ 3 по купівлі нерухомості в Туреччині це не німці, а росіянці, іранці та іракці. які власне тут і збираються проживати, на відміну від німців...
Додано: Нед 22 тра, 2022 13:38
Було б дивно, якщо би не купували нерухомість Туреччини (місце 22 by GDP rank) громадяни Ірану: спільний кордон - 534 км (місце 17 by GDP rank).
Було б дивно, якщо би не купували нерухомість Туреччини громадяни Іраку: спільний кордон - 378 км (місце 52 by GDP rank, для порівняння: Угорщина - місце 56).
Було б дивно, якщо би не купували нерухомість Туреччини громадяни РФ: спільного кордону немає - але місце 12 by GDP rank).
Було б дивно, якщо би не купували нерухомість Туреччини громадяни Німеччини (місця 3-4 в ТОП-20 інвесторів): спільного кордону немає - але місце 4 by GDP rank).
Було б дивно, якщо би не купували нерухомість Туреччини громадяни США (місця 8-13 в ТОП-20 інвесторів): спільного кордону немає - але місце 1 by GDP rank).
Було б дивно, якщо би не купували нерухомість Туреччини громадяни Великої Британії (місця 8-13 в ТОП-20 інвесторів): спільного кордону немає - але місце 5 by GDP rank).
Було б дивно, якщо би не купували нерухомість Туреччини громадяни Канади (місця 17-20 в ТОП-20 інвесторів): спільного кордону немає - але місце 9 by GDP rank).
Ось що дивно, що росіяни НЕ купували нерухомість в Україні - 1974 км спільного кордону суходолом.
Чи купували?
P.S. За даними
Додано: Нед 22 тра, 2022 15:28
мабуть послухали пана Акурта, і з літа запускають додаткові 450 рейсів на тиждень з педерації...так що, зовсім скоро, цифри поміняються. а купують там, тому що нікого не цікавить звідки гроші - хоч в торбі привіз, хоч біткоіном...хоч вбив кого і відібрав..ну або прокурором працював... в Європі таке не проканає. І моя думка що довгостроково така державна політика не є добре, незважаючи на короткостроковий профіт. така собі концентрація всякого генетичного сміття.
при цьому до природніх багатств Туреччини питань нема.
Додано: Нед 22 тра, 2022 16:08
Ось це мені сподобалося реально:
Получається, що німці прилітають на відпочинок, а росіянці прилітають НЕ на відпочинок.
Класно.
До речі, а куди та як прилітають українці, якщо літаки НЕ літають, а вони вийшли в квітні на місце 4 в ТОП-20?
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