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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 556557558559
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 13:25

зараз сезон, і німці прилітають на відпочинок на 1-2 тижні...
але факти також в тому, що топ 3 по купівлі нерухомості в Туреччині це не німці, а росіянці, іранці та іракці. які власне тут і збираються проживати, на відміну від німців...
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 13:38

Було б дивно, якщо би не купували нерухомість Туреччини (місце 22 by GDP rank) громадяни Ірану: спільний кордон - 534 км (місце 17 by GDP rank).

Було б дивно, якщо би не купували нерухомість Туреччини громадяни Іраку: спільний кордон - 378 км (місце 52 by GDP rank, для порівняння: Угорщина - місце 56).

Було б дивно, якщо би не купували нерухомість Туреччини громадяни РФ: спільного кордону немає - але місце 12 by GDP rank).
Було б дивно, якщо би не купували нерухомість Туреччини громадяни Німеччини (місця 3-4 в ТОП-20 інвесторів): спільного кордону немає - але місце 4 by GDP rank).
Було б дивно, якщо би не купували нерухомість Туреччини громадяни США (місця 8-13 в ТОП-20 інвесторів): спільного кордону немає - але місце 1 by GDP rank).
Було б дивно, якщо би не купували нерухомість Туреччини громадяни Великої Британії (місця 8-13 в ТОП-20 інвесторів): спільного кордону немає - але місце 5 by GDP rank).
Було б дивно, якщо би не купували нерухомість Туреччини громадяни Канади (місця 17-20 в ТОП-20 інвесторів): спільного кордону немає - але місце 9 by GDP rank).

Ось що дивно, що росіяни НЕ купували нерухомість в Україні - 1974 км спільного кордону суходолом.
Чи купували?

P.S. За даними https://www.populationu.com/gen/countries-by-gdp#rank
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 15:28

  akurt написав:Порада ваша реально хороша, але вона НЕ базується на реаліях.
Позавчора президент країни на мітингу заявив, що Туречична займала раніше та буде займати у подальшому роль Регіонального лідера і буде тримати гарні відносини як з Україною, яку підтримує всіма методами, так і з Росією, від якої залежить добробут громадян Туреччини.
Було сказано, що на 50% Туреччина ще залежна від російського газу, а власний газ почне надходити з середини 2023 року.
З таким вибором країни можна погоджуватися, а можна і не погоджуватися.
В останньому випадку варто стати прем"єр-міністром або президентом та впровадити власні побажання.
Ще можна підказати прем"єру Угорщини, які Рішення повинен приймати Уряд під його головуванням.

Сьогодні приблизно о 10-00 був Міжнародному терміналі аеропорту Анталії - проводжав приятелів на рейс на Мюнхен - незважаючи на вашу думку про засилля росіян, це зовсім не так. Хоча орієнтація на них є. Інколи помітна: наприклад, вчора ми відвідували Guynuk каньон біля Кемеру - то звернув увагу на російськомовний персонал, який набрали на роботу.
На практиці за найближчу добу ПРЯМИХ рейсів на країни світу з Анталії:
- Німеччина - 42;
- Велика Британія - 17;
- Країни Балтії - 5;
- Польщя - 4; далі по декілька рейсів в Нідерланди, Данію, Швейцарію, Фінляндію, Ізраїль (три рейси), Молдову та інші країни.
- РФ - 19.
Факти - вперта річ, шановний....

мабуть послухали пана Акурта, і з літа запускають додаткові 450 рейсів на тиждень з педерації...так що, зовсім скоро, цифри поміняються. а купують там, тому що нікого не цікавить звідки гроші - хоч в торбі привіз, хоч біткоіном...хоч вбив кого і відібрав..ну або прокурором працював... в Європі таке не проканає. І моя думка що довгостроково така державна політика не є добре, незважаючи на короткостроковий профіт. така собі концентрація всякого генетичного сміття.
при цьому до природніх багатств Туреччини питань нема.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 16:08

Ось це мені сподобалося реально:
  DmitryK написав:зараз сезон, і німці прилітають на відпочинок на 1-2 тижні...
.

Получається, що німці прилітають на відпочинок, а росіянці прилітають НЕ на відпочинок.
Класно.
До речі, а куди та як прилітають українці, якщо літаки НЕ літають, а вони вийшли в квітні на місце 4 в ТОП-20?
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 17:49

ну так росіяни тікають до туреччини і дубаїв,купують нерухомість і там лишаються. що і видно з наведеної вами статистики. і на відпочинок теж пруть, судячи з 450 додаткових рейсів на тиждень. і це все пічально
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 18:08

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:а куди та як прилітають українці, якщо літаки НЕ літають, а вони вийшли в квітні на місце 4 в ТОП-20?

Це по відпочинку, чи по купівлі нерухомості?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 18:40

  BIGor написав:
  akurt написав:а куди та як прилітають українці, якщо літаки НЕ літають, а вони вийшли в квітні на місце 4 в ТОП-20?

Це по відпочинку, чи по купівлі нерухомості?

Це офіційна статистика по КУПІВЛІ житла. В Туреччині рахують все або точно, або дуже точно.

За повідомленням Посольства України, в Туреччину заїхало 70 000 українців за останні 2 місяця.
Скажу, що за неофіційними даними в Анталії кількість українців збільшилася в 1,5 рази.
Зараз відбувається цікава тенденція: якщо раніше проявлялися на різних рівнях тільки жінки, то останній тиждень-два раптом тільки чоловіки. Я це пояснюю тим, що підтягується народ з різних там Таїландів та інших знакових місць.
За моєю нічим не підтвердженою статистикою - просто відчуття - 80% українців зараз живуть в орендованому житлі.

P.S. Прямо зараз по каналу 511 в Туреччині виступає екс-прем"єр Литви та розказує, як Литва відмовляється від газу та нафти з РФ.
Не все так просто. Литва дуже намагається позбутися залежності, але прем"єр говорить, що все не так просто.
Для ДмирийК - екс-прем"єр Литви говорить РОСІЙСЬКОЮ мовою.
Не все так просто...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 22 тра, 2022 18:57, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 18:53

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:а куди та як прилітають українці, якщо літаки НЕ літають, а вони вийшли в квітні на місце 4 в ТОП-20?

Це по відпочинку, чи по купівлі нерухомості?

Це офіційна статистика по КУПІВЛІ житла. В Туреччині рахують все або точно, або дуже точно.

За повідомленням Посольства України, в Туреччину заїхало 70 000 українців за останні 2 місяця.
Скажу, що за неофіційними даними в Анталії кількість українців збільшилася в 1,5 рази.
Зараз відбувається цікава тенденція: якщо раніше проявлялися на різних рівнях тільки жінки, то останній тиждень-два раптом тільки чоловіки. Я це пояснюю тим, що підтягується народ з різних там Таїландів та інших знакових місць.
За моєю нічим не підтвердженою статистикою - просто відчуття - 80% українців зараз живуть в орендованому житлі.


В мене трохи не в'яжеться: якщо рахують точно, то чого є якісь неофіційні дані? І в принципі, повз офстатистику українці ніяк би не прибули. Хіба що оті 70 000 і збільшили в 1.5 рази?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 19:01

Ну я так обережно написав, тому що я - з одного боку - маю деяке відношення до (видалено).
З іншого боку - я - один з адміністраторів Фейсбука, який відповідає саме за цей напрямок.
Тому говорю "неофіційно".
akurt
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