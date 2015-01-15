зараз сезон, і німці прилітають на відпочинок на 1-2 тижні...
але факти також в тому, що топ 3 по купівлі нерухомості в Туреччині це не німці, а росіянці, іранці та іракці. які власне тут і збираються проживати, на відміну від німців...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 тра, 2022 13:25
зараз сезон, і німці прилітають на відпочинок на 1-2 тижні...
але факти також в тому, що топ 3 по купівлі нерухомості в Туреччині це не німці, а росіянці, іранці та іракці. які власне тут і збираються проживати, на відміну від німців...
Додано: Нед 22 тра, 2022 13:38
Було б дивно, якщо би не купували нерухомість Туреччини (місце 22 by GDP rank) громадяни Ірану: спільний кордон - 534 км (місце 17 by GDP rank).
Було б дивно, якщо би не купували нерухомість Туреччини громадяни Іраку: спільний кордон - 378 км (місце 52 by GDP rank, для порівняння: Угорщина - місце 56).
Було б дивно, якщо би не купували нерухомість Туреччини громадяни РФ: спільного кордону немає - але місце 12 by GDP rank).
Було б дивно, якщо би не купували нерухомість Туреччини громадяни Німеччини (місця 3-4 в ТОП-20 інвесторів): спільного кордону немає - але місце 4 by GDP rank).
Було б дивно, якщо би не купували нерухомість Туреччини громадяни США (місця 8-13 в ТОП-20 інвесторів): спільного кордону немає - але місце 1 by GDP rank).
Було б дивно, якщо би не купували нерухомість Туреччини громадяни Великої Британії (місця 8-13 в ТОП-20 інвесторів): спільного кордону немає - але місце 5 by GDP rank).
Було б дивно, якщо би не купували нерухомість Туреччини громадяни Канади (місця 17-20 в ТОП-20 інвесторів): спільного кордону немає - але місце 9 by GDP rank).
Ось що дивно, що росіяни НЕ купували нерухомість в Україні - 1974 км спільного кордону суходолом.
Чи купували?
P.S. За даними
Додано: Нед 22 тра, 2022 15:28
мабуть послухали пана Акурта, і з літа запускають додаткові 450 рейсів на тиждень з педерації...так що, зовсім скоро, цифри поміняються. а купують там, тому що нікого не цікавить звідки гроші - хоч в торбі привіз, хоч біткоіном...хоч вбив кого і відібрав..ну або прокурором працював... в Європі таке не проканає. І моя думка що довгостроково така державна політика не є добре, незважаючи на короткостроковий профіт. така собі концентрація всякого генетичного сміття.
при цьому до природніх багатств Туреччини питань нема.
Додано: Нед 22 тра, 2022 16:08
Ось це мені сподобалося реально:
Получається, що німці прилітають на відпочинок, а росіянці прилітають НЕ на відпочинок.
Класно.
До речі, а куди та як прилітають українці, якщо літаки НЕ літають, а вони вийшли в квітні на місце 4 в ТОП-20?
Додано: Нед 22 тра, 2022 17:49
ну так росіяни тікають до туреччини і дубаїв,купують нерухомість і там лишаються. що і видно з наведеної вами статистики. і на відпочинок теж пруть, судячи з 450 додаткових рейсів на тиждень. і це все пічально
Додано: Нед 22 тра, 2022 18:08
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Нед 22 тра, 2022 18:40
Це офіційна статистика по КУПІВЛІ житла. В Туреччині рахують все або точно, або дуже точно.
За повідомленням Посольства України, в Туреччину заїхало 70 000 українців за останні 2 місяця.
Скажу, що за неофіційними даними в Анталії кількість українців збільшилася в 1,5 рази.
Зараз відбувається цікава тенденція: якщо раніше проявлялися на різних рівнях тільки жінки, то останній тиждень-два раптом тільки чоловіки. Я це пояснюю тим, що підтягується народ з різних там Таїландів та інших знакових місць.
За моєю нічим не підтвердженою статистикою - просто відчуття - 80% українців зараз живуть в орендованому житлі.
P.S. Прямо зараз по каналу 511 в Туреччині виступає екс-прем"єр Литви та розказує, як Литва відмовляється від газу та нафти з РФ.
Не все так просто. Литва дуже намагається позбутися залежності, але прем"єр говорить, що все не так просто.
Для ДмирийК - екс-прем"єр Литви говорить РОСІЙСЬКОЮ мовою.
Не все так просто...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 22 тра, 2022 18:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 тра, 2022 18:53
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
В мене трохи не в'яжеться: якщо рахують точно, то чого є якісь неофіційні дані? І в принципі, повз офстатистику українці ніяк би не прибули. Хіба що оті 70 000 і збільшили в 1.5 рази?
Додано: Нед 22 тра, 2022 19:01
Ну я так обережно написав, тому що я - з одного боку - маю деяке відношення до (видалено).
З іншого боку - я - один з адміністраторів Фейсбука, який відповідає саме за цей напрямок.
Тому говорю "неофіційно".
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