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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 557558559560
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 21:42

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

ахаха, так я граю переважно д4 тому цілком можливо.
як я зрозумів ті 450 рейсів буде забезпечувати турецька сторона, не аерофлот
DmitryK
 
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