ахаха, так я граю переважно д4 тому цілком можливо.
як я зрозумів ті 450 рейсів буде забезпечувати турецька сторона, не аерофлот
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Додано: Нед 22 тра, 2022 21:42
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
ахаха, так я граю переважно д4 тому цілком можливо.
як я зрозумів ті 450 рейсів буде забезпечувати турецька сторона, не аерофлот
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