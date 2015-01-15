ахаха, так я граю переважно д4 тому цілком можливо.
як я зрозумів ті 450 рейсів буде забезпечувати турецька сторона, не аерофлот
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Додано: Нед 22 тра, 2022 21:42
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
ахаха, так я граю переважно д4 тому цілком можливо.
як я зрозумів ті 450 рейсів буде забезпечувати турецька сторона, не аерофлот
Додано: Пон 23 тра, 2022 01:51
Ну я не знаю, чи цифра 450 правильна, але дійсно Turkish airlines "підсуєтилися" та забезпечують авіаперевезення монопольно на деяких напрямках.
В добу 23 травня вони забезпечують 17 авіарейсів з Анталії на РФ. 17х7=119.
Головний аеропорт країни відправляє 6 рейсів Turkish airlines на РФ. 6х7=42.
Чутки про 450 "додаткових рейсів" не підтверджуються.
"Нічого особистого, просто бізнес..."
Намагання знайти клаптик Земної кулі без присутності певних націй заведе Вашу родину так на Палау.
Або в Туркменістан, Лєсото або на Карібаті.
В цілому похвально...
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