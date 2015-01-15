RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 557558559560
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 21:42

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

ахаха, так я граю переважно д4 тому цілком можливо.
як я зрозумів ті 450 рейсів буде забезпечувати турецька сторона, не аерофлот
DmitryK
 
Повідомлень: 929
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 01:51

  DmitryK написав:ахаха, так я граю переважно д4 тому цілком можливо.
як я зрозумів ті 450 рейсів буде забезпечувати турецька сторона, не аерофлот

Ну я не знаю, чи цифра 450 правильна, але дійсно Turkish airlines "підсуєтилися" та забезпечують авіаперевезення монопольно на деяких напрямках.
В добу 23 травня вони забезпечують 17 авіарейсів з Анталії на РФ. 17х7=119.
Головний аеропорт країни відправляє 6 рейсів Turkish airlines на РФ. 6х7=42.
Чутки про 450 "додаткових рейсів" не підтверджуються.
"Нічого особистого, просто бізнес..."
Намагання знайти клаптик Земної кулі без присутності певних націй заведе Вашу родину так на Палау.
Або в Туркменістан, Лєсото або на Карібаті.
В цілому похвально...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6739
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2631 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 557558559560
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 930, 931, 932
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9312 1352088
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 тра, 2022 22:06
wild.tomcat
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 60081
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 108844
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3222)
22.05.2022 23:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.