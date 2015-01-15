Додано: Пон 23 тра, 2022 10:09

Вот сижу в кресле под зонтом на берегу Средиземного моря и думаю: ну как оно так получается, что людей волнуют глобальные проблемы округлости Земного шара или дополнительных 450 рейсов в Турцию, и меньше волнуют проблемы своей семьи.

Как то это неправильно.

Вот, сидя прямо на пляже подыскал приятелям удобные авиабилеты из Франкфурта на Лос Анджелес на середину июня в одну сторону всего по 650$.

Как-то вот они в статусе беженцев пожили в Германии и не запала в душу Германия…

Ещё одну семью из Анталии приглашает муж, работающий в Чикаго, приехать. Так они - жена и дочка - ещё и не хотят, говорят «Нам в Анталии очень нравится, а зимы Чикаго не нравятся совсем».

Ко мне в Анталию целая когорта гостей прибудет в июле в Анталию, в том числе из США.

Вчера вот только отправил гостей - перелёт Люфтганза из Анталии через Франкфурт - в Сан Франциско - на «одном дыхании».

И что? Прилетели в Сан Франциско - а там ночью +9, а днём +19. А в Анталии мы вместе в Средиземном море плавали… сейчас в Анталии +28… вода в море комфортная…

Итак, совет: прежде думай о себе, о своей семье, а потом уж о султанах, поросятине, и проблемах утилизации мусора скромной девочкой из одной из скандинавских стран… девочка с жиру бесится, а вам-то зачем бесится?