ахаха, так я граю переважно д4 тому цілком можливо.
як я зрозумів ті 450 рейсів буде забезпечувати турецька сторона, не аерофлот
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Додано: Нед 22 тра, 2022 21:42
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
ахаха, так я граю переважно д4 тому цілком можливо.
як я зрозумів ті 450 рейсів буде забезпечувати турецька сторона, не аерофлот
Додано: Пон 23 тра, 2022 01:51
Ну я не знаю, чи цифра 450 правильна, але дійсно Turkish airlines "підсуєтилися" та забезпечують авіаперевезення монопольно на деяких напрямках.
В добу 23 травня вони забезпечують 17 авіарейсів з Анталії на РФ. 17х7=119.
Головний аеропорт країни відправляє 6 рейсів Turkish airlines на РФ. 6х7=42.
Чутки про 450 "додаткових рейсів" не підтверджуються.
"Нічого особистого, просто бізнес..."
Намагання знайти клаптик Земної кулі без присутності певних націй заведе Вашу родину так на Палау.
Або в Туркменістан, Лєсото або на Кірібаті.
В цілому похвально...
Додано: Пон 23 тра, 2022 10:09
Вот сижу в кресле под зонтом на берегу Средиземного моря и думаю: ну как оно так получается, что людей волнуют глобальные проблемы округлости Земного шара или дополнительных 450 рейсов в Турцию, и меньше волнуют проблемы своей семьи.
Как то это неправильно.
Вот, сидя прямо на пляже подыскал приятелям удобные авиабилеты из Франкфурта на Лос Анджелес на середину июня в одну сторону всего по 650$.
Как-то вот они в статусе беженцев пожили в Германии и не запала в душу Германия…
Ещё одну семью из Анталии приглашает муж, работающий в Чикаго, приехать. Так они - жена и дочка - ещё и не хотят, говорят «Нам в Анталии очень нравится, а зимы Чикаго не нравятся совсем».
Ко мне в Анталию целая когорта гостей прибудет в июле в Анталию, в том числе из США.
Вчера вот только отправил гостей - перелёт Люфтганза из Анталии через Франкфурт - в Сан Франциско - на «одном дыхании».
И что? Прилетели в Сан Франциско - а там ночью +9, а днём +19. А в Анталии мы вместе в Средиземном море плавали… сейчас в Анталии +28… вода в море комфортная…
Итак, совет: прежде думай о себе, о своей семье, а потом уж о султанах, поросятине, и проблемах утилизации мусора скромной девочкой из одной из скандинавских стран… девочка с жиру бесится, а вам-то зачем бесится?
Додано: Пон 23 тра, 2022 10:21
не все вимірюється температурою моря чи ціною сібаса... і не треба їхати в лєсото чи ще кудись, я вже писав, що ні в румунії ні в угорщині росіян фактично нема. і це і мене, і родину дуже радує, навіть якщо нема дешевого сібаса.
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