Додано: Пон 23 тра, 2022 10:37

Ідеї «фікс» то класно.

Так Дмитро на кордон Румунії та Угорщини за дешевим Сібасом подався? Ну, не знаю…

Зараз дешевою рибою ніде не годують, тим більше в Угорщині. В Туреччині Сібас зараз - точно ціну не знаю - давно не купував - мабуть по 100 лір або по 6€ кіло. Буде нагода - подивлюсь, яка зараз ціна.

А те, що в Угорщині не годують дешевим Сібасом - так ніхто і не мав сумнівів.

Треба працювати краще, отримувати грошей більше і не керуватися в житті «ложными» ідеями.

Тоді прийде вдача.

Приятель такий саме - ну точно такий як Дмитро, навіть професія та сама - не керувався «ложными» идеями, а просто влаштувався на життя та роботу не на кордоні Угорщини та Румунії, а в Стокгольм.

Пройшло 5 років - час подати прохання на ім‘я короля Швеції щодо громадянства.

Дуже лаявся на того дурня, який придумав шведську мову. Так і казав: «Тільки дурень таку дурню міг придумати, ніяк не лізе в голову - а треба екзамен здавати».

А тут пандемія - екзамени відмінили, паспорт підданого короля Швеції отримав швидко та без екзаменів.

І не шукає дешевий сібас, а чекає замовлену Tesla V.

І це вже буде четверта куплена з нуля в Швеції автівка.

І 450 додаткових рейсів в Туреччину його не хвилюють, бо є прямі рейси із Швеції в Анталію.

Хотів купити щось на кшалт дачі в Іспанії - передумав.

А громадяни Швеції, між іншим, входять в ТОП-20 інвесторів в нерухомість Туреччини, зазвичай купуючи по 70-95 квартир на місяць.