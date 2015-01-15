ахаха, так я граю переважно д4 тому цілком можливо.
як я зрозумів ті 450 рейсів буде забезпечувати турецька сторона, не аерофлот
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Додано: Нед 22 тра, 2022 21:42
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
ахаха, так я граю переважно д4 тому цілком можливо.
як я зрозумів ті 450 рейсів буде забезпечувати турецька сторона, не аерофлот
Додано: Пон 23 тра, 2022 01:51
Ну я не знаю, чи цифра 450 правильна, але дійсно Turkish airlines "підсуєтилися" та забезпечують авіаперевезення монопольно на деяких напрямках.
В добу 23 травня вони забезпечують 17 авіарейсів з Анталії на РФ. 17х7=119.
Головний аеропорт країни відправляє 6 рейсів Turkish airlines на РФ. 6х7=42.
Чутки про 450 "додаткових рейсів" не підтверджуються.
"Нічого особистого, просто бізнес..."
Намагання знайти клаптик Земної кулі без присутності певних націй заведе Вашу родину так на Палау.
Або в Туркменістан, Лєсото або на Кірібаті.
В цілому похвально...
Додано: Пон 23 тра, 2022 10:09
Вот сижу в кресле под зонтом на берегу Средиземного моря и думаю: ну как оно так получается, что людей волнуют глобальные проблемы округлости Земного шара или дополнительных 450 рейсов в Турцию, и меньше волнуют проблемы своей семьи.
Как то это неправильно.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 23 тра, 2022 11:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 тра, 2022 10:21
не все вимірюється температурою моря чи ціною сібаса... і не треба їхати в лєсото чи ще кудись, я вже писав, що ні в румунії ні в угорщині росіян фактично нема. і це і мене, і родину дуже радує, навіть якщо нема дешевого сібаса.
Додано: Пон 23 тра, 2022 10:37
Ідеї «фікс» то класно.
Так Дмитро на кордон Румунії та Угорщини за дешевим Сібасом подався? Ну, не знаю…
Зараз дешевою рибою ніде не годують, тим більше в Угорщині. В Туреччині Сібас зараз - точно ціну не знаю - давно не купував - мабуть по 100 лір або по 6€ кіло. Буде нагода - подивлюсь, яка зараз ціна.
А те, що в Угорщині не годують дешевим Сібасом - так ніхто і не мав сумнівів.
Треба працювати краще, отримувати грошей більше і не керуватися в житті «ложными» ідеями.
Тоді прийде вдача.
Приятель такий саме - ну точно такий як Дмитро, навіть професія та сама - не керувався «ложными» идеями, а просто влаштувався на життя та роботу не на кордоні Угорщини та Румунії, а в Стокгольм.
Пройшло 5 років - час подати прохання на ім‘я короля Швеції щодо громадянства.
Дуже лаявся на того дурня, який придумав шведську мову. Так і казав: «Тільки дурень таку дурню міг придумати, ніяк не лізе в голову - а треба екзамен здавати».
А тут пандемія - екзамени відмінили, паспорт підданого короля Швеції отримав швидко та без екзаменів.
І не шукає дешевий сібас, а чекає замовлену Tesla V.
І це вже буде четверта куплена з нуля в Швеції автівка.
І 450 додаткових рейсів в Туреччину його не хвилюють, бо є прямі рейси із Швеції в Анталію.
Хотів купити щось на кшалт дачі в Іспанії - передумав.
А громадяни Швеції, між іншим, входять в ТОП-20 інвесторів в нерухомість Туреччини, зазвичай купуючи по 70-95 квартир на місяць.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 23 тра, 2022 10:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 тра, 2022 10:50
Кстати о сибасе, сейчас его цена 125 лир или 7,90$. Было 20-30 лир 5,6$. Средняя з/п в Турции активно приближается к минималке, которую очень быстро подняли в 2021 из-за политики великого султана. Но под зонтиком таких мелочей не видно, как и то, что Турция так активно против вступления в НАТО финов и шведов
Додано: Пон 23 тра, 2022 10:57
Может, Вы и правы относительно цены на Сибас в 125 лир за кило - я его не покупал наверное уже год, точно цену не знаю, но 125 лир - очень может быть.
Попробую сегодня заехать в МЕТРО глянуть, даже интересно стало: всех вдруг волнует Сибас.
Конечно, забавно, что именно Вас волнует минимальная зарплата в Турции, но таковы реалии нашей жизни.
Меня, например, никак не волнует.
Меня вот волнует, что второй день наши украинцы разыскивают человека, который забыл в банкомате в Анталии купюру в 100 (сто) лир (примерно 200 гривен), автомат ее не съел назад.
Отдадут тому, кто скажет, в каком банкомате была операция. И сибас людей не волнует.
Меня вчера волновал вопрос, как так быстро нашли людей, которые потеряли сумку в которой:
- паспортов граждан Украины 4 (четыре):
- удостоверений водителя - 2 (два).
- украинских ID - карт - 2 (две).
- Какие то Свидетельства о рождении;
Нашли очень быстро наши люди наших людей аж в Алании.
Ну а кого -то волнуют переговоры Турции с Финляндией и Швецией и единственное условие Турции - не устраивать в этих странах притон боевиков из числа курдов, которые мечтают получить доступ к арсеналам НАТО.
Но бывших жителей из Киева волнует именно это.
P.S. Никто из моих турецких друзей не получал и не получает минималку. Наверное, не с теми общаюсь.
Думаю, что маляр-штукатур, который вчера работал в квартире напротив, получает минималку. Поэтому я ему дал 25 лир (примерно 50 гривен), чтобы он подкрасил места на стене возле лифта с царапинами или потертостями.
Подкрасил так быстро и так качественно, что было очень приятно отдать рабочему классу 25 лир (50 гривен).
Блин, и о чем stm думает, о султанах, последний из которых покинул этот мир лет 100 назад. Цирк.
Додано: Пон 23 тра, 2022 12:00
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Акурт, средняя приближается к минималке. Хотя о чём это я, год как рыбу не ел человек ))) дорадо стоит так же ))) Швеция и фины - это притон для боевиков?! Остальной мир притон для иноагентов ))) так и живём )))
Додано: Пон 23 тра, 2022 13:17
Читайте хоч колись газети щоби не виглядати просто дрімучою...
Даю вам цитату НЕ з оригіналу, а з української преси, до речі новина ще за 21 травня (відстали геть від життя), та посилання даю на українську пресу:
"Туреччина стверджує, що Швеція та Фінляндія приховують людей, пов’язаних з угрупованням Робітничої партії Курдистану (PKK) і послідовників Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту 2016 року", наводить аргументи Ердогана Reuters.
Також, як повідомляє турецька агенція Анадолу, Туреччина вимагає у Швеції "серйозних та конкретних кроків, що поділяють побоювання Туреччини щодо терористів РКК, а також сирійського та іракського відгалужень цієї кривавої організації", - сказав Ердоган.
stm! Є багато речей в світі та навруги Вас, що реально варто просто помОвчати, щоби черговий раз не позоритися.
Розкажіть краще, в якій країні Європи Ви зараз орендуєте житло, які умови та ціни.
Ось це буде цікаво.
А я поки пошукаю квитки для приятелів з Франкфурта на Лос Анджелес - здається, на 16 червня найкращій варіант, але варто ще "поритися".
Додано: Пон 23 тра, 2022 15:02
Влиятельный человек пасущийся на электоральном поле Эрдогана. Ой, оба выходцы из одной партии. Я то знаю почему Эрдоган всеми силами пытается от Гюлена "сдыхаться" с 2016. Когда кресло шатается в демократиях используют любые хитрости и договорняки, в автократиях - объявляют врагом народа и пытаются устранить физически или посадить на лет 200. Нет человека, нет проблемы А то, что среднестатистический турок стал есть меньше рыбы и пирамида Маслоу для него стала ниже плинтуса - это не столь важно, как Ваш загар )))
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