Додано: Пон 23 тра, 2022 16:09

За останню добу в Анталію приїхали ще три родини і що цікаво - зовсім не пов"язані між собою крім того, що вони з Дніпра та переїхали з Таїланду.

Спілкувався, тому що було цікаво, як це так: всі з Дніпра, але зараз - з Таїланду. Цитата про Таїланд: "тут за 400$ хорошая квартира с залом и бассейном".

Перша родина сказала, що клімат жахливий - вологість та дощі. Друга родина сказала, що дощі не так вже і страшні...

І всі - в Анталію...

Цілком зрозуміло: наприклад, попередні три доби інші приятелі провели в Тель-Авіві в умовах - як вони мені сказали по ВатсАппу - "нестерпної жари в 36 градусів" (сьогодні в Тель Авіві +27), повертаються в Анталію 4 червня. Повернулися б і раніше, але квитки, які зазвичай коштували по 30 доларів, були тільки по 300... Взяли на 04 червня...

Ну ось так: люди шукають, де ліпше....

Слава Богу ми знаємо, де ліпше однозначно...