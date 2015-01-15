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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 558559560561
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 19:11

Приємно, коли твоя робота закінчується позитивним результатом.
Перевірив на сайті Міграційної служби Туреччини - Бінго! - є узгодження ВНП в Туреччині для родини захисника Києва. Всі документи допомогав оформити я. Подали Заяву 14 квітня, рандеву в Міграційній службі було 25 квітня.
Завтра власноруч отримає. Разом з донькою.
А чоловік мені написав (цитата):
"Добрый вечер!!!! Привет из Киева!!! Спасибо огромное!!! Обнимаю!!!"

P.S. Тарас (ім"я змінено) купив квартиру 2+1 в Анталії ще років 10 тому.
Сказав цікаву річ: 10 років тому з балкона своєї квартири я бачив тільки поля та сади. Нічого не було.
Тарас з родиною жили в цій квартирі по необхідності: 90 днів в кожні 180 днів безвізового режиму.
Останній раз він був тут тоді, коли ще літали літаки з Анталії на Київ.
Жінка з донею прибули пізніше, 4 квітня. Вже звісно без нього...
Спрацював "Запасний аеродром"!
akurt
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  #<1 ... 558559560561
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