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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 558559560561
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 19:11

Приємно, коли твоя робота закінчується позитивним результатом.
Перевірив на сайті Міграційної служби Туреччини - Бінго! - є узгодження ВНП в Туреччині для родини захисника Києва. Всі документи допомогав оформити я. Подали Заяву 14 квітня, рандеву в Міграційній службі було 25 квітня.
Завтра власноруч отримає. Разом з донькою.
А чоловік мені написав (цитата):
"Добрый вечер!!!! Привет из Киева!!! Спасибо огромное!!! Обнимаю!!!"

P.S. Тарас (ім"я змінено) купив квартиру 2+1 в Анталії ще років 10 тому.
Сказав цікаву річ: 10 років тому з балкона своєї квартири я бачив тільки поля та сади. Нічого не було.
Тарас з родиною жили в цій квартирі по необхідності: 90 днів в кожні 180 днів безвізового режиму.
Останній раз він був тут тоді, коли ще літали літаки з Анталії на Київ.
Жінка з донею прибули пізніше, 4 квітня. Вже звісно без нього...
Спрацював "Запасний аеродром"!
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 19:46

  akurt написав:Приємно, коли твоя робота закінчується позитивним результатом.
Перевірив на сайті Міграційної служби Туреччини - Бінго! - є узгодження ВНП в Туреччині для родини захисника Києва. Всі документи допомогав оформити я. Подали Заяву 14 квітня, рандеву в Міграційній службі було 25 квітня.
Завтра власноруч отримає. Разом з донькою.
А чоловік мені написав (цитата):
"Добрый вечер!!!! Привет из Киева!!! Спасибо огромное!!! Обнимаю!!!"

P.S. Тарас (ім"я змінено) купив квартиру 2+1 в Анталії ще років 10 тому.
Сказав цікаву річ: 10 років тому з балкона своєї квартири я бачив тільки поля та сади. Нічого не було.
Тарас з родиною жили в цій квартирі по необхідності: 90 днів в кожні 180 днів безвізового режиму.
Останній раз він був тут тоді, коли ще літали літаки з Анталії на Київ.
Жінка з донею прибули пізніше, 4 квітня. Вже звісно без нього...
Спрацював "Запасний аеродром"!

10 лет 90 в каждые 180 и такие проблемы что только с вашей помощью. Ладно, талант и помошник от Бога... Почему у вас знакомые вечно какие-то недоразвитые?... Почему чел живущий в ЛА просит Вас найти билеты до Франкфурта?! Что сложного в этом мире заказать без Вас билет?! Почему, мне рвёт мозг от всего изложенного?
stm
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 19:54

Эх, stm мам можно только удивляться - годами годами годами все пишет и пишет забавные глупости на Финансовом форуме Украины.
Причем глупости уникальные. Редко к каком селе можно найти такую дремучесть.

У людей - беженцев - бывают очень сложные ситуации.
Человек из ЛА НЕ ищет билет во Франкфурт, как написала в своем забавном сообщении выше.
Как всегда и во всем в этой жизни опять ошиблась.

В семье наших беженцев больной серьезно ребенок 12-ти лет. Диагноз сложный - я и не спрашивал.
Они сейчас Германии. Во Франкфурте. Лечение в Германии не получается или неэффективно. Приватное дело. На маму ребенка и ребенка оформили спецразрешение/приватное приглашение - наша семья украинцев - уже граждан США - на въезд/содержание/приют, который/которое действует только с 15 по 30 июня. Люди взяли и помогли, или пытаются помочь.
Ко мне обратилась за помощью бывшая одноклассница мамы больного ребенка, которая сейчас живет в Анталии. Обратилась, когда узнала что авиабилеты могут обойтись аж в 3000$ а двоих в одну сторону.
Друзья из ЛА уже много помогли, Теперь помогают друзья из Анталии. Это если наша stm знает слова "друг", "подруга", "помощь"...
Билет должен быть такой, чтобы НЕ было пересадки в США - только прямой рейс или только пересадка в Европе (я нашел в Варшаве или в Амстердаме) и нашел не как они сами - неопытные - за 3000 долларов на двоих, а по 570 долларов с человека.
А ситуация сложная в том, что невозможна пересадка в США (через Нью-Йорк или Чикаго; или самые дешёвые билеты есть с пересадкой в Лас Вегасе) так как при въезде к ним будут (их предупредили) очень долгие расспросы у пограничного офицера. И неизвестно сколько часов, а то и дней они проведут по прилету - в аэропорту - до решения вопроса въезда на территорию США.

Если бы stm не наполняла этот Форум своим обычным мусором и не училась летать с 1-литровой банкой, набитой 100-евровыми купюрами - полет на простыне - для покупки домика рыбака на острове в Кукенквакенском море, о чем объявляла на всю Украину, то она бы знала, что где и как покупать.
А так нет сомнений: у нее РВЁТ МОЗГ.
Дэвушка, ну не позорьтесь вы так...
Должна быть какая-то граница в позорище.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 23 тра, 2022 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:22

  akurt написав:Я верю, что когда-то откроют Музей диковинок и stm будет там главным экспонатом.
Все же такая жуткая дремучесть и безграмотность в нашем 21-м веке...
Это стоит оплаты за билет....

Дикая и не знает, какие бывают у людей - беженцев - ситуации.
Человек из ЛА НЕ ищет билет во Франкфурт. Вы как всегда и во всем в этой жизни опять ошиблись.
В семье наших беженцев больной серьезно ребенок 12-ти лет. Диагноз сложный я не запомнил.
Они сейчас Германии. Во Франкфурте. Лечение в Германии не получается или неэффективно. Я сильно не интересовался. Приватное дело. На маму ребенка и ребенка оформили спецразрешение/приватное приглашение - наша семья украинцев - уже граждан США - на въезд, который действует только с 15 по 30 июня. Люди взяли и помогли, или пытаются помочь.
Ко мне обратилась за помощью бывшая одноклассница мамы больного ребенка, которая сейчас живет в Анталии.
Друзья из ЛА уже много помогли, Теперь помогают друзья из Анталии. Это если наша stm знает слова "друг", "подруга", "помощь"...
Билет должен быть такой, чтобы НЕ было пересадки в США - только прямой рейс или только пересадка в Европе (я нашел в Варшаве или в Амстердаме) и нашел не как они сами - неопытные - за 3000 долларов на двоих, а по 570 долларов с человека.
А ситуация сложная в том, что невозможна пересадка в США (через Нью-Йорк или Чикаго; или самые дешёвые билеты есть с пересадкой в Лас Вегасе) так как при въезде к ним будут (их предупредили) очень долгие расспросы у пограничного офицера. И неизвестно сколько часов, а то и дней они проведут по прилету - в аэропорту - до решения вопроса въезда на территорию США.

Если бы будущий экспонат Музея диковинок не учился летать с 1-литровой банкой, набитой 100-евровыми купюрами - полет на простыне - для покупки домика рыбака на острове в Кукенквакенском море, о чем объявляла на всю Украину, то она бы знала, что где и как покупать.
А так нет сомнений: у нее РВЁТ МОЗГ.
Дэвушка, ну не позорьтесь вы так...
Стыдоба... Мрак... Дикость...

Чего?! Абсолютно все компании в такой ситуации пропускают на борт без очереди. Больной человек первым с поручителями семьёй выходит из самолёта. По радиосвязи объявляют об этом на посадке звучит как "уважаемые, не будьте идиотами, с нами особенный пассажир, поэтому первая высадка идёт он в спец.транспорт с отдельным сопровождающим, вы выйдете после" аэропортный сотрудник, врачи при надобности, сопровождают на отдельную стойку регистрации круче, чем вип персону.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:32

Падению в бездну глупости нет пределов.... Уникум.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 23 тра, 2022 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:33

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

анатолійські ріелтори, як завжди, ловлять хайп! Такі ж підлі, корисливі та нічим не поступлеві! Все що зростає у них на війні в Україні, – вони вітають та радіють, як малі чорні кошеняти, в чорній кімнаті. Вони і далі принижують форумчан, які тікаючи від війни в Україні, розглядають можливість приїхати в турцію! Їм неодмінно треба тикнути в корито, що то тільки анталія – пуп землі, а все інше – то сарай! Їм доставляє задоволення нав'язувати свою думку, давати дурнуваті поради, писати полотна непотрібної інформації та тішитись своїм вибором! Якби за це їм ще платили, плюс квартирка в бомжарському коньяклати, - то це здалось би райом на землі!
Але не всі українці дурні! Тому залишемо їм їх хобі, нехай вони окручують рашистів!
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 20:39

Пане Петро, гарні слова:
  Petro2004 написав:Але не всі українці дурні! Тому залишемо їм їх хобі, нехай вони окручують рашистів!

Ми як раз і боремося за те, щоби розумних було більше...
akurt
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  #<1 ... 558559560561
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