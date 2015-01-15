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Додано: Пон 23 тра, 2022 19:11
Приємно, коли твоя робота закінчується позитивним результатом.
Перевірив на сайті Міграційної служби Туреччини - Бінго! - є узгодження ВНП в Туреччині для родини захисника Києва. Всі документи допомогав оформити я. Подали Заяву 14 квітня, рандеву в Міграційній службі було 25 квітня.
Завтра власноруч отримає. Разом з донькою.
А чоловік мені написав (цитата):
"Добрый вечер!!!! Привет из Киева!!! Спасибо огромное!!! Обнимаю!!!"
P.S. Тарас (ім"я змінено) купив квартиру 2+1 в Анталії ще років 10 тому.
Сказав цікаву річ: 10 років тому з балкона своєї квартири я бачив тільки поля та сади. Нічого не було.
Тарас з родиною жили в цій квартирі по необхідності: 90 днів в кожні 180 днів безвізового режиму.
Останній раз він був тут тоді, коли ще літали літаки з Анталії на Київ.
Жінка з донею прибули пізніше, 4 квітня. Вже звісно без нього...
Спрацював "Запасний аеродром"!
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akurt
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Додано: Пон 23 тра, 2022 19:46
akurt написав:
Приємно, коли твоя робота закінчується позитивним результатом.
Перевірив на сайті Міграційної служби Туреччини - Бінго!
- є узгодження ВНП в Туреччині для родини захисника Києва. Всі документи допомогав оформити я. Подали Заяву 14 квітня, рандеву в Міграційній службі було 25 квітня.
Завтра власноруч отримає. Разом з донькою.
А чоловік мені написав (цитата):"Добрый вечер!!!! Привет из Киева!!! Спасибо огромное!!! Обнимаю!!!"P.S.
Тарас (ім"я змінено
) купив квартиру 2+1 в Анталії ще років 10 тому.
Сказав цікаву річ: 10 років тому з балкона своєї квартири я бачив тільки поля та сади. Нічого не було.
Тарас з родиною жили в цій квартирі по необхідності: 90 днів в кожні 180 днів безвізового режиму.
Останній раз він був тут тоді, коли ще літали літаки з Анталії на Київ.
Жінка з донею прибули пізніше, 4 квітня. Вже звісно без нього...
Спрацював "Запасний аеродром"
!
10 лет 90 в каждые 180 и такие проблемы что только с вашей помощью. Ладно, талант и помошник от Бога... Почему у вас знакомые вечно какие-то недоразвитые?... Почему чел живущий в ЛА просит Вас найти билеты до Франкфурта?! Что сложного в этом мире заказать без Вас билет?! Почему, мне рвёт мозг от всего изложенного?
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stm
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Додано: Пон 23 тра, 2022 19:54
Эх, stm мам можно только удивляться - годами годами годами все пишет и пишет забавные глупости на Финансовом форуме Украины.
Причем глупости уникальные. Редко к каком селе можно найти такую дремучесть.
У людей - беженцев - бывают очень сложные ситуации.
Человек из ЛА НЕ ищет билет во Франкфурт, как написала в своем забавном сообщении выше.
Как всегда и во всем в этой жизни опять ошиблась.
В семье наших беженцев больной серьезно ребенок 12-ти лет. Диагноз сложный - я и не спрашивал.
Они сейчас Германии. Во Франкфурте. Лечение в Германии не получается или неэффективно. Приватное дело. На маму ребенка и ребенка оформили спецразрешение/приватное приглашение - наша семья украинцев - уже граждан США - на въезд/содержание/приют, который/которое действует только с 15 по 30 июня. Люди взяли и помогли, или пытаются помочь.
Ко мне обратилась за помощью бывшая одноклассница мамы больного ребенка, которая сейчас живет в Анталии. Обратилась, когда узнала что авиабилеты могут обойтись аж в 3000$ а двоих в одну сторону.
Друзья из ЛА уже много помогли, Теперь помогают друзья из Анталии. Это если наша stm знает слова "друг", "подруга", "помощь"...
Билет должен быть такой, чтобы НЕ было пересадки в США - только прямой рейс или только пересадка в Европе (я нашел в Варшаве или в Амстердаме) и нашел не как они сами - неопытные - за 3000 долларов на двоих, а по 570 долларов с человека.
А ситуация сложная в том, что невозможна пересадка в США (через Нью-Йорк или Чикаго; или самые дешёвые билеты есть с пересадкой в Лас Вегасе) так как при въезде к ним будут (их предупредили) очень долгие расспросы у пограничного офицера. И неизвестно сколько часов, а то и дней они проведут по прилету - в аэропорту - до решения вопроса въезда на территорию США.
Если бы stm не наполняла этот Форум своим обычным мусором и не училась летать с 1-литровой банкой, набитой 100-евровыми купюрами - полет на простыне - для покупки домика рыбака на острове в Кукенквакенском море, о чем объявляла на всю Украину, то она бы знала, что где и как покупать.
А так нет сомнений: у нее РВЁТ МОЗГ.
Дэвушка, ну не позорьтесь вы так...
Должна быть какая-то граница в позорище.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 23 тра, 2022 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 20:22
akurt написав:
Я верю, что когда-то откроют Музей диковинок
и stm
будет там главным экспонатом.
Все же такая жуткая дремучесть и безграмотность в нашем 21-м веке...
Это стоит оплаты за билет....
Дикая и не знает, какие бывают у людей - беженцев - ситуации.
Человек из ЛА НЕ ищет билет во Франкфурт. Вы как всегда и во всем в этой жизни опять ошиблись.
В семье наших беженцев больной серьезно ребенок 12-ти лет. Диагноз сложный я не запомнил.
Они сейчас Германии. Во Франкфурте. Лечение в Германии не получается или неэффективно. Я сильно не интересовался. Приватное дело. На маму ребенка и ребенка оформили спецразрешение/приватное приглашение - наша семья украинцев - уже граждан США - на въезд, который действует только с 15 по 30 июня. Люди взяли и помогли, или пытаются помочь.
Ко мне обратилась за помощью бывшая одноклассница мамы больного ребенка, которая сейчас живет в Анталии.Друзья из ЛА уже много помогли, Теперь помогают друзья из Анталии.
Это если наша stm
знает слова "друг
", "подруга
", "помощь
"...
Билет должен быть такой, чтобы НЕ было пересадки в США - только прямой рейс или только пересадка в Европе (я нашел в Варшаве или в Амстердаме) и нашел не как они сами - неопытные - за 3000 долларов на двоих, а по 570 долларов с человека.
А ситуация сложная в том, что невозможна пересадка в США (через Нью-Йорк или Чикаго; или самые дешёвые билеты есть с пересадкой в Лас Вегасе) так как при въезде к ним будут (их предупредили
) очень долгие расспросы у пограничного офицера. И неизвестно сколько часов, а то и дней они проведут по прилету - в аэропорту - до решения вопроса въезда на территорию США.
Если бы будущий экспонат Музея диковинок
не учился летать с 1-литровой банкой, набитой 100-евровыми купюрами - полет на простыне - для покупки домика рыбака на острове в Кукенквакенском море, о чем объявляла на всю Украину
, то она бы знала, что где и как покупать.
А так нет сомнений: у нее РВЁТ МОЗГ.Дэвушка, ну не позорьтесь вы так...
Стыдоба... Мрак... Дикость...
Чего?! Абсолютно все компании в такой ситуации пропускают на борт без очереди. Больной человек первым с поручителями семьёй выходит из самолёта. По радиосвязи объявляют об этом на посадке звучит как "уважаемые, не будьте идиотами, с нами особенный пассажир, поэтому первая высадка идёт он в спец.транспорт с отдельным сопровождающим, вы выйдете после" аэропортный сотрудник, врачи при надобности, сопровождают на отдельную стойку регистрации круче, чем вип персону.
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stm
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Додано: Пон 23 тра, 2022 20:32
Падению в бездну глупости нет пределов.... Уникум.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 23 тра, 2022 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 тра, 2022 20:33
анатолійські ріелтори, як завжди, ловлять хайп! Такі ж підлі, корисливі та нічим не поступлеві! Все що зростає у них на війні в Україні, – вони вітають та радіють, як малі чорні кошеняти, в чорній кімнаті. Вони і далі принижують форумчан, які тікаючи від війни в Україні, розглядають можливість приїхати в турцію! Їм неодмінно треба тикнути в корито, що то тільки анталія – пуп землі, а все інше – то сарай! Їм доставляє задоволення нав'язувати свою думку, давати дурнуваті поради, писати полотна непотрібної інформації та тішитись своїм вибором! Якби за це їм ще платили, плюс квартирка в бомжарському коньяклати, - то це здалось би райом на землі!
Але не всі українці дурні! Тому залишемо їм їх хобі, нехай вони окручують рашистів!
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Petro2004
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Додано: Пон 23 тра, 2022 20:39
Пане Петро, гарні слова:
Petro2004 написав:
Але не всі українці дурні! Тому залишемо їм їх хобі, нехай вони окручують рашистів!
Ми як раз і боремося за те, щоби розумних було більше...
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