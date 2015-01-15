Додано: Пон 23 тра, 2022 19:54

Эх, stm мам можно только удивляться - годами годами годами все пишет и пишет забавные глупости на Финансовом форуме Украины.

Причем глупости уникальные. Редко к каком селе можно найти такую дремучесть.



У людей - беженцев - бывают очень сложные ситуации.

Человек из ЛА НЕ ищет билет во Франкфурт, как написала в своем забавном сообщении выше.

Как всегда и во всем в этой жизни опять ошиблась.



В семье наших беженцев больной серьезно ребенок 12-ти лет. Диагноз сложный - я и не спрашивал.

Они сейчас Германии. Во Франкфурте. Лечение в Германии не получается или неэффективно. Приватное дело. На маму ребенка и ребенка оформили спецразрешение/приватное приглашение - наша семья украинцев - уже граждан США - на въезд/содержание/приют, который/которое действует только с 15 по 30 июня. Люди взяли и помогли, или пытаются помочь.

Ко мне обратилась за помощью бывшая одноклассница мамы больного ребенка, которая сейчас живет в Анталии. Обратилась, когда узнала что авиабилеты могут обойтись аж в 3000$ а двоих в одну сторону.

Друзья из ЛА уже много помогли, Теперь помогают друзья из Анталии. Это если наша stm знает слова "друг", "подруга", "помощь"...

Билет должен быть такой, чтобы НЕ было пересадки в США - только прямой рейс или только пересадка в Европе (я нашел в Варшаве или в Амстердаме) и нашел не как они сами - неопытные - за 3000 долларов на двоих, а по 570 долларов с человека.

А ситуация сложная в том, что невозможна пересадка в США (через Нью-Йорк или Чикаго; или самые дешёвые билеты есть с пересадкой в Лас Вегасе) так как при въезде к ним будут (их предупредили) очень долгие расспросы у пограничного офицера. И неизвестно сколько часов, а то и дней они проведут по прилету - в аэропорту - до решения вопроса въезда на территорию США.



Если бы stm не наполняла этот Форум своим обычным мусором и не училась летать с 1-литровой банкой, набитой 100-евровыми купюрами - полет на простыне - для покупки домика рыбака на острове в Кукенквакенском море, о чем объявляла на всю Украину , то она бы знала, что где и как покупать.

А так нет сомнений: у нее РВЁТ МОЗГ.

Дэвушка, ну не позорьтесь вы так...

Должна быть какая-то граница в позорище.