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Приємно, коли твоя робота закінчується позитивним результатом. Перевірив на сайті Міграційної служби Туреччини - Бінго! - є узгодження ВНП в Туреччині для родини захисника Києва. Всі документи допомогав оформити я. Подали Заяву 14 квітня, рандеву в Міграційній службі було 25 квітня. Завтра власноруч отримає. Разом з донькою. А чоловік мені написав (цитата): "Добрый вечер!!!! Привет из Киева!!! Спасибо огромное!!! Обнимаю!!!"
P.S. Тарас (ім"я змінено) купив квартиру 2+1 в Анталії ще років 10 тому. Сказав цікаву річ: 10 років тому з балкона своєї квартири я бачив тільки поля та сади. Нічого не було. Тарас з родиною жили в цій квартирі по необхідності: 90 днів в кожні 180 днів безвізового режиму. Останній раз він був тут тоді, коли ще літали літаки з Анталії на Київ. Жінка з донею прибули пізніше, 4 квітня. Вже звісно без нього... Спрацював "Запасний аеродром"!
akurt написав:Приємно, коли твоя робота закінчується позитивним результатом. Перевірив на сайті Міграційної служби Туреччини - Бінго! - є узгодження ВНП в Туреччині для родини захисника Києва. Всі документи допомогав оформити я. Подали Заяву 14 квітня, рандеву в Міграційній службі було 25 квітня. Завтра власноруч отримає. Разом з донькою. А чоловік мені написав (цитата): "Добрый вечер!!!! Привет из Киева!!! Спасибо огромное!!! Обнимаю!!!"
P.S. Тарас (ім"я змінено) купив квартиру 2+1 в Анталії ще років 10 тому. Сказав цікаву річ: 10 років тому з балкона своєї квартири я бачив тільки поля та сади. Нічого не було. Тарас з родиною жили в цій квартирі по необхідності: 90 днів в кожні 180 днів безвізового режиму. Останній раз він був тут тоді, коли ще літали літаки з Анталії на Київ. Жінка з донею прибули пізніше, 4 квітня. Вже звісно без нього... Спрацював "Запасний аеродром"!
10 лет 90 в каждые 180 и такие проблемы что только с вашей помощью. Ладно, талант и помошник от Бога... Почему у вас знакомые вечно какие-то недоразвитые?... Почему чел живущий в ЛА просит Вас найти билеты до Франкфурта?! Что сложного в этом мире заказать без Вас билет?! Почему, мне рвёт мозг от всего изложенного?
Эх, stm мам можно только удивляться - годами годами годами все пишет и пишет забавные глупости на Финансовом форуме Украины. Причем глупости уникальные. Редко к каком селе можно найти такую дремучесть.
У людей - беженцев - бывают очень сложные ситуации. Человек из ЛА НЕ ищет билет во Франкфурт, как написала в своем забавном сообщении выше. Как всегда и во всем в этой жизни опять ошиблась.
В семье наших беженцев больной серьезно ребенок 12-ти лет. Диагноз сложный - я и не спрашивал. Они сейчас Германии. Во Франкфурте. Лечение в Германии не получается или неэффективно. Приватное дело. На маму ребенка и ребенка оформили спецразрешение/приватное приглашение - наша семья украинцев - уже граждан США - на въезд/содержание/приют, который/которое действует только с 15 по 30 июня. Люди взяли и помогли, или пытаются помочь. Ко мне обратилась за помощью бывшая одноклассница мамы больного ребенка, которая сейчас живет в Анталии. Обратилась, когда узнала что авиабилеты могут обойтись аж в 3000$ а двоих в одну сторону. Друзья из ЛА уже много помогли, Теперь помогают друзья из Анталии. Это если наша stm знает слова "друг", "подруга", "помощь"... Билет должен быть такой, чтобы НЕ было пересадки в США - только прямой рейс или только пересадка в Европе (я нашел в Варшаве или в Амстердаме) и нашел не как они сами - неопытные - за 3000 долларов на двоих, а по 570 долларов с человека. А ситуация сложная в том, что невозможна пересадка в США (через Нью-Йорк или Чикаго; или самые дешёвые билеты есть с пересадкой в Лас Вегасе) так как при въезде к ним будут (их предупредили) очень долгие расспросы у пограничного офицера. И неизвестно сколько часов, а то и дней они проведут по прилету - в аэропорту - до решения вопроса въезда на территорию США.
Если бы stm не наполняла этот Форум своим обычным мусором и не училась летать с 1-литровой банкой, набитой 100-евровыми купюрами - полет на простыне - для покупки домика рыбака на острове в Кукенквакенском море, о чем объявляла на всю Украину, то она бы знала, что где и как покупать. А так нет сомнений: у нее РВЁТ МОЗГ. Дэвушка, ну не позорьтесь вы так... Должна быть какая-то граница в позорище.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 23 тра, 2022 20:29, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Я верю, что когда-то откроют Музей диковинок и stm будет там главным экспонатом. Все же такая жуткая дремучесть и безграмотность в нашем 21-м веке... Это стоит оплаты за билет....
Дикая и не знает, какие бывают у людей - беженцев - ситуации. Человек из ЛА НЕ ищет билет во Франкфурт. Вы как всегда и во всем в этой жизни опять ошиблись. В семье наших беженцев больной серьезно ребенок 12-ти лет. Диагноз сложный я не запомнил. Они сейчас Германии. Во Франкфурте. Лечение в Германии не получается или неэффективно. Я сильно не интересовался. Приватное дело. На маму ребенка и ребенка оформили спецразрешение/приватное приглашение - наша семья украинцев - уже граждан США - на въезд, который действует только с 15 по 30 июня. Люди взяли и помогли, или пытаются помочь. Ко мне обратилась за помощью бывшая одноклассница мамы больного ребенка, которая сейчас живет в Анталии. Друзья из ЛА уже много помогли, Теперь помогают друзья из Анталии. Это если наша stm знает слова "друг", "подруга", "помощь"... Билет должен быть такой, чтобы НЕ было пересадки в США - только прямой рейс или только пересадка в Европе (я нашел в Варшаве или в Амстердаме) и нашел не как они сами - неопытные - за 3000 долларов на двоих, а по 570 долларов с человека. А ситуация сложная в том, что невозможна пересадка в США (через Нью-Йорк или Чикаго; или самые дешёвые билеты есть с пересадкой в Лас Вегасе) так как при въезде к ним будут (их предупредили) очень долгие расспросы у пограничного офицера. И неизвестно сколько часов, а то и дней они проведут по прилету - в аэропорту - до решения вопроса въезда на территорию США.
Если бы будущий экспонат Музея диковинок не учился летать с 1-литровой банкой, набитой 100-евровыми купюрами - полет на простыне - для покупки домика рыбака на острове в Кукенквакенском море, о чем объявляла на всю Украину, то она бы знала, что где и как покупать. А так нет сомнений: у нее РВЁТ МОЗГ. Дэвушка, ну не позорьтесь вы так... Стыдоба... Мрак... Дикость...
Чего?! Абсолютно все компании в такой ситуации пропускают на борт без очереди. Больной человек первым с поручителями семьёй выходит из самолёта. По радиосвязи объявляют об этом на посадке звучит как "уважаемые, не будьте идиотами, с нами особенный пассажир, поэтому первая высадка идёт он в спец.транспорт с отдельным сопровождающим, вы выйдете после" аэропортный сотрудник, врачи при надобности, сопровождают на отдельную стойку регистрации круче, чем вип персону.
Речь не идет о погрузке на носилках человека в самолет. Вы так оторваны от жизни, что реально удивительно.
Вопрос проще, глубже и сложнее: семье (папа на фронте) с больным ребенком оформили специальное гуманитарное приглашение от семьи украинцев, которые живут в Лос Анджелесе. Этот документ дает право въезда только с 15 по 30 июня. При этом предупредили, что им нельзя покупать такие авиабилеты, которые предусматривают пересадку на территории США, так как предстоит в аэропорту ПЕРВОГО прилета в США длительное разбирательство з пограничными офицером. И непонятно, успеют ли они на стыковочный рейс, если он на территории США. Мать с девочкой 12-ти лет сейчас во Франкфурте - кинулись брать авиабилет - и дешевле - о, ужас 3000 долларов в одну сторону - у них не получилось найти. ну от у них не получилось... Их подруга/однокласница обратилась за помощью ко мне. Подобрать оптимальные по маршруту и цене билеты. Слава Богу, что обратились не к Вам - завалили своим мусором уже весь форум.
А вообще мне приятно смотреть, как Вас жаба давит, как "Рвёт мозг", что я помогаю людям. У Вас так в самом деле не получится никогда.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 23 тра, 2022 21:09, всього редагувалось 2 разів.
анатолійські ріелтори, як завжди, ловлять хайп! Такі ж підлі, корисливі та нічим не поступлеві! Все що зростає у них на війні в Україні, – вони вітають та радіють, як малі чорні кошеняти, в чорній кімнаті. Вони і далі принижують форумчан, які тікаючи від війни в Україні, розглядають можливість приїхати в турцію! Їм неодмінно треба тикнути в корито, що то тільки анталія – пуп землі, а все інше – то сарай! Їм доставляє задоволення нав'язувати свою думку, давати дурнуваті поради, писати полотна непотрібної інформації та тішитись своїм вибором! Якби за це їм ще платили, плюс квартирка в бомжарському коньяклати, - то це здалось би райом на землі! Але не всі українці дурні! Тому залишемо їм їх хобі, нехай вони окручують рашистів!
akurt написав:Их подруга/однокласница обратилась за помощью ко мне. Подобрать оптимальные по маршруту и цене билеты.
И вместо прямого рейса вы им подкинули с пересадкой, так еще и в Варшаве, оптимизатор Подсказываю, рейс DE 2080, помогите бедным людям, попавшим на крючок афериста Еще и дешевле на 150 долларов
Ну-ну оптимизатор, билеты по 449 долларов с пересадкой в Лас Вегасе на 16 июня я видел и без Вас. На 17 июня - 809 долларов... На 24 июня - 809 долларов; А вот на 21 июня точно что есть по 439 долларов - вот за это спасибо - передам прямо сейчас - я не мог такой вариант найти никакой поисковой системой. https://www.condor.com/tca/us/flight/re ... ion=search
P.S. За слова "попавшим на крючок афериста" Бог простит. За отличную наводку - реально Вам - Спасибо! - звоню прямо сейчас людям!
Востаннє редагувалось akurt в Пон 23 тра, 2022 21:53, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Ну-ну оптимизатор, билеты по 449 долларов с пересадкой в Лас Вегасе на 16 июня я видел и без Вас. На 17 июня - 809 долларов... На 24 июня - 809 долларов; А вот на 21 июня точно что есть по 439 долларов - вот за это спасибо - передам прямо сейчас - я не мог такой вариант найти никакой поисковой системой. https://www.condor.com/tca/us/flight/re ... ion=search
И я это нашел за 3 минуты, после внимательного прочтения полотна текста. Люди смогут пару дней Анталией насладиться еще, а вы их побыстрее с рая на Земле отправить хотите и на 150 долларов лишних вжарить