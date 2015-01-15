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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 тра, 2022 14:44
akurt написав:
Пане Петро, гарні слова:
Petro2004 написав:
Але не всі українці дурні! Тому залишемо akurt-ам їх хобі, нехай вони окручують рашистів!
Ми як раз і боремося за те, щоби розумних було більше...
Боже яке кончене!
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Petro2004
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