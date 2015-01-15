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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 559560561562
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 17:52

  akurt написав:
  alfredhaos написав:хотите и на 150 долларов лишних вжарить :lol:

Не судите по себе.
Я понимаю, что Вы нервничаете, поскольку сорвался ваш апрельский визит в Анталию, но я не виноват в этом.

Вы нашли более оптимальный вариант - я так не смог - ОТЛИЧНО!
Реально - отлично!
Но брызгаться ядом в мою сторону не стоит.
Не на рынке. Я никого "не вжариваю" ибо не торгую на рынке.

А я реально сейчас обрадую людей ВАШЕЙ находкой.

P.S. Добавлено в 23-03. Сейчас уже 23-03, люди не берут трубку - отослал по Ватсапп именно вашу находку.

Не берите близко к сердцу, оскорбить вас не хотел :wink:
Да не, в Анталию не планировал, но летная поездка в Даламан сорвалась, это да. Но смотря по флайтрадару бесконечные полеты Turkish Airlines на московию - уже и задумываюсь, а поеду ли я еще в Турцию, когда можно отдохнуть и в Испании, Греции, открыть для себя пляжи Южной Кореи :lol:
alfredhaos
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