akurt написав:
Не судите по себе.
Я понимаю, что Вы нервничаете, поскольку сорвался ваш апрельский визит в Анталию, но я не виноват в этом.
Вы нашли более оптимальный вариант - я так не смог - ОТЛИЧНО!
Реально - отлично!
Но брызгаться ядом в мою сторону не стоит.
Не на рынке. Я никого "не вжариваю" ибо не торгую на рынке.
А я реально сейчас обрадую людей ВАШЕЙ находкой.
P.S. Добавлено в 23-03. Сейчас уже 23-03, люди не берут трубку - отослал по Ватсапп именно вашу находку.
Не берите близко к сердцу, оскорбить вас не хотел
Да не, в Анталию не планировал, но летная поездка в Даламан сорвалась, это да. Но смотря по флайтрадару бесконечные полеты Turkish Airlines на московию - уже и задумываюсь, а поеду ли я еще в Турцию, когда можно отдохнуть и в Испании, Греции, открыть для себя пляжи Южной Кореи