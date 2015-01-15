Додано: Вів 24 тра, 2022 19:17

Хорошая позиция советчика что и куда не брать.

Но помним слова

"...помогите бедным людям, попавшим на крючок афериста..."

"Земле отправить хотите и на 150 долларов лишних вжарить..."



Для знатока барыжно-базарно-жлобского тона:

а) ваш вариант передан в самом деле семье офицера ВСУ.

б) вчера с валютного счета моей семьи ушла именно та сумма, которую Руслан рассказывал, как я буду выманивать у сирот, больных детей, вдов и жен офицеров ЗСУ. Ушла через PayPal вчера и уже получена адресатом.

в) сегодня утром мною брошен клич среди украинской диаспоры Анталии помочь волонтерам из Киева, которые РЕАЛЬНО поставляют не скажу что на фронт.

Так вот два человека почти мгновенно откликнулись - 2 (два) человека из Анталии - среди них не было автора барыжно-базарного умничанья - и уже волонтёры получили то, что просили - и это по команде/распоряжению из Анталии женщины по имени Марина ("респект" и "уважуху" получила и от меня, и от киевлян). Почти сразу откликнулись люди, дали команду в Киев и волонтеры поехали и получили то, что очень просили.

г) Сегодня согласился на предложение Консульства Украины в Анталии и ГО "Українська родина" быть спикером на собрании новоприбывших в Анталию украинцев. Для моего выступления мэрия Анталии выделила между прочим зал во Дворце культуры. Приглашаю: четверг, начало в 16-00. Повестка дня: Вопросы получения ВНЖ в Турции, вопросы ввоза та таможенную территорию Турции личного автотранспорта беженцами с Украины, вопросы растаможки авто, особенности ввоза автомобиля пенсионерами, вопросы продления пребывания ввезенных ранее автомобилей в Турцию, вопросы страхования автомобилей и другое.

д) сегодня лично встретил автомобиль с беженцами - в составе двое деток по 1 годику, авто прибыло из Ужгорода и двигалось по моей ежечасной (!!!) поддержке по интернету через Дяково, Брашов, Бухарест, Русе, Эдирне, Стамбул (по объездной), Анталия.

Люди не дружат с компьютером - сами пытались пытались - и потому плату за проезд дорогами Румынии - 3 евро - оплатил за них я и отослал им электронную виньетку. Подсказал, что проезд по догам Болгарии - 8 евро - в эти дни с украинских авто не взимают. Сэкономила семья 8 евро. Потратили в супермаркете Румынии на молочные продукты для детей.

В дороге водитель - наш украинский пенсионер - руководствовался тремя (!) страницами моих подробных подсказок как и где ехать, а третью страницу порвала 1-летняя девочка. А в авто - кроме девочек - была еще и собачка...

Для этой семьи лично я через свой аккаунт заброниовал отель южнее Брашова и оплатил номер.

И это далеко не мои родственники, водителя - пенсионера - и его двоих дочерей с двумя детьми я видел сегодня в первый раз в жизни.



В это время на Финансовом форуме Украины шипели слова:

"...помогите бедным людям, попавшим на крючок афериста..."

"...Земле отправить хотите и на 150 долларов лишних вжарить......"



Перекреститесь. Просто совет.