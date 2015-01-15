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alfredhaos написав:хотите и на 150 долларов лишних вжарить
Не судите по себе. Я понимаю, что Вы нервничаете, поскольку сорвался ваш апрельский визит в Анталию, но я не виноват в этом.
Вы нашли более оптимальный вариант - я так не смог - ОТЛИЧНО! Реально - отлично! Но брызгаться ядом в мою сторону не стоит. Не на рынке. Я никого "не вжариваю" ибо не торгую на рынке.
А я реально сейчас обрадую людей ВАШЕЙ находкой.
P.S. Добавлено в 23-03. Сейчас уже 23-03, люди не берут трубку - отослал по Ватсапп именно вашу находку.
Не берите близко к сердцу, оскорбить вас не хотел Да не, в Анталию не планировал, но летная поездка в Даламан сорвалась, это да. Но смотря по флайтрадару бесконечные полеты Turkish Airlines на московию - уже и задумываюсь, а поеду ли я еще в Турцию, когда можно отдохнуть и в Испании, Греции, открыть для себя пляжи Южной Кореи
Хорошая позиция советчика что и куда не брать. Но помним слова "...помогите бедным людям, попавшим на крючок афериста..." "Земле отправить хотите и на 150 долларов лишних вжарить..."
Для знатока барыжно-базарно-жлобского тона: а) ваш вариант передан в самом деле семье офицера ВСУ. б) вчера с валютного счета моей семьи ушла именно та сумма, которую Руслан рассказывал, как я буду выманивать у сирот, больных детей, вдов и жен офицеров ЗСУ. Ушла через PayPal вчера и уже получена адресатом. в) сегодня утром мною брошен клич среди украинской диаспоры Анталии помочь волонтерам из Киева, которые РЕАЛЬНО поставляют не скажу что на фронт. Так вот два человека почти мгновенно откликнулись - 2 (два) человека из Анталии - среди них не было автора барыжно-базарного умничанья - и уже волонтёры получили то, что просили - и это по команде/распоряжению из Анталии женщины по имени Марина ("респект" и "уважуху" получила и от меня, и от киевлян). Почти сразу откликнулись люди, дали команду в Киев и волонтеры поехали и получили то, что очень просили. г) Сегодня согласился на предложение Консульства Украины в Анталии и ГО "Українська родина" быть спикером на собрании новоприбывших в Анталию украинцев. Для моего выступления мэрия Анталии выделила между прочим зал во Дворце культуры. Приглашаю: четверг, начало в 16-00. Повестка дня: Вопросы получения ВНЖ в Турции, вопросы ввоза та таможенную территорию Турции личного автотранспорта беженцами с Украины, вопросы растаможки авто, особенности ввоза автомобиля пенсионерами, вопросы продления пребывания ввезенных ранее автомобилей в Турцию, вопросы страхования автомобилей и другое. д) сегодня лично встретил автомобиль с беженцами - в составе двое деток по 1 годику, авто прибыло из Ужгорода и двигалось по моей ежечасной (!!!) поддержке по интернету через Дяково, Брашов, Бухарест, Русе, Эдирне, Стамбул (по объездной), Анталия. Люди не дружат с компьютером - сами пытались пытались - и потому плату за проезд дорогами Румынии - 3 евро - оплатил за них я и отослал им электронную виньетку. Подсказал, что проезд по догам Болгарии - 8 евро - в эти дни с украинских авто не взимают. Сэкономила семья 8 евро. Потратили в супермаркете Румынии на молочные продукты для детей. В дороге водитель - наш украинский пенсионер - руководствовался тремя (!) страницами моих подробных подсказок как и где ехать, а третью страницу порвала 1-летняя девочка. А в авто - кроме девочек - была еще и собачка... Для этой семьи лично я через свой аккаунт заброниовал отель южнее Брашова и оплатил номер. И это далеко не мои родственники, водителя - пенсионера - и его двоих дочерей с двумя детьми я видел сегодня в первый раз в жизни.
В это время на Финансовом форуме Украины шипели слова: "...помогите бедным людям, попавшим на крючок афериста..." "...Земле отправить хотите и на 150 долларовлишних вжарить......"
А вы опять все о своем же. Помогаете - так помогайте, но не выписывайте стенки текста о своей помощи, выглядит смешно. У вас же здесь не блог - отчет о помощи? Или всем форумчанам предлагаете расписывать кто, сколько, кому помог?
А чего перекрещиваться, я в бога не верую, ибо религия - опиум для народа.
akurt написав:Хорошая позиция советчика что и куда не брать. Но помним слова "...помогите бедным людям, попавшим на крючок афериста..." "Земле отправить хотите и на 150 долларов лишних вжарить..."
Для знатока барыжно-базарно-жлобского тона: а) ваш вариант передан в самом деле семье офицера ВСУ. б) вчера с валютного счета моей семьи ушла именно та сумма, которую Руслан рассказывал, как я буду выманивать у сирот, больных детей, вдов и жен офицеров ЗСУ. Ушла через PayPal вчера и уже получена адресатом. в) сегодня утром мною брошен клич среди украинской диаспоры Анталии помочь волонтерам из Киева, которые РЕАЛЬНО поставляют не скажу что на фронт. Так вот два человека почти мгновенно откликнулись - 2 (два) человека из Анталии - среди них не было автора барыжно-базарного умничанья - и уже волонтёры получили то, что просили - и это по команде/распоряжению из Анталии женщины по имени Марина ("респект" и "уважуху" получила и от меня, и от киевлян). Почти сразу откликнулись люди, дали команду в Киев и волонтеры поехали и получили то, что очень просили. г) Сегодня согласился на предложение Консульства Украины в Анталии и ГО "Українська родина" быть спикером на собрании новоприбывших в Анталию украинцев. Для моего выступления мэрия Анталии выделила между прочим зал во Дворце культуры. Приглашаю: четверг, начало в 16-00. Повестка дня: Вопросы получения ВНЖ в Турции, вопросы ввоза та таможенную территорию Турции личного автотранспорта беженцами с Украины, вопросы растаможки авто, особенности ввоза автомобиля пенсионерами, вопросы продления пребывания ввезенных ранее автомобилей в Турцию, вопросы страхования автомобилей и другое. д) сегодня лично встретил автомобиль с беженцами - в составе двое деток по 1 годику, авто прибыло из Ужгорода и двигалось по моей ежечасной (!!!) поддержке по интернету через Дяково, Брашов, Бухарест, Русе, Эдирне, Стамбул (по объездной), Анталия. Люди не дружат с компьютером - сами пытались пытались - и потому плату за проезд дорогами Румынии - 3 евро - оплатил за них я и отослал им электронную виньетку. Подсказал, что проезд по догам Болгарии - 8 евро - в эти дни с украинских авто не взимают. Сэкономила семья 8 евро. Потратили в супермаркете Румынии на молочные продукты для детей. В дороге водитель - наш украинский пенсионер - руководствовался тремя (!) страницами моих подробных подсказок как и где ехать, а третью страницу порвала 1-летняя девочка. А в авто - кроме девочек - была еще и собачка... Для этой семьи лично я через свой аккаунт заброниовал отель южнее Брашова и оплатил номер. И это далеко не мои родственники, водителя - пенсионера - и его двоих дочерей с двумя детьми я видел сегодня в первый раз в жизни.
В это время на Финансовом форуме Украины шипели слова: "...помогите бедным людям, попавшим на крючок афериста..." "...Земле отправить хотите и на 150 долларовлишних вжарить......"
San! Вот что то мне подсказывает, что Вы знаете знаменитую фразу «Бытие определяет сознание». Вот в самом деле отвыкаешь от барыжно-базарного тона с опытом надурить ближнего на 150$. А как альтернатива - мы кое-что и умеем, и делаем.
Варіант 2: Саме в ці дні сидіти в Іспанії після прибуття з Таїланду, як син мого приятеля - програміст - та оформлювати документи для отримання спеціального статусу в Канаді. Звісно, хотілося б в США, але спробуй туди попасти...
Варіант 3: Розібратися, як жити там, де можна було інвестувати в 2016-2020 роках 50 000 доларів та мати в ці дні 150 000 доларів, як мій приятель Іван (ім"я змінено) який вчора виселив геть своїх квартирантів та хоче переселитися в свою квартиру 3+1 (4-и кімната, куплена влітку 2018 під орендарів) сам - з жінкою та двома дітьми, а свою квартиру, куплену влітку 2017 року, продати.
Цікаву картинку оприлюднила одна з газет цієї країнии, яка демонструє витрати на проживання. Пропоную розібратися з калькулятором в руках. Форум же Фнансовий, то порахуємо саме фінанси. Для початку: 1 долар=16,15 ліри. Приватбанк списує з карток українських банків гривню по 2,04 гривні за 1 ліру. Тобто ціни/витрати на картинці можна просто множити на "2" та мати цифри в гривнях. ВАЖЛИВО: витрати показано на родину з трьох осіб: тато+мама+дитина, і в родині працює тільки чоловік, отримуючи тільки мінімалку (!!!) в 4253 ліри на руки чистими. В деяких місцях я дам свої зауваження, там, де я не згодний з цифрами. https://hostingkartinok.com/show-image. ... 142b190c84 Перший ряд: - рахунок на електричну енергію - 260 лір або 260/16,5=16$. - рахунок на водопостачання та водовідведення: 124 ліри або 7,75$. - природний газ - 350 лір або 21,2$. Ось тут не знаю - ця цифра, мабуть, є справделивою як середня для Туреччини - це плата приблизно за 100 куб. м, але не для того міста, де я радив інвестувати. Останній раз я платив за газ 40 лір, це приблизно 2,5$. Сперечатися не буду, але мені здається, що цифра завищена. - оренда квартири - 1700 лір (близько 100 доларів). Хм... знову, дивлячись, де орендувати. В Анталії орендна плата зараз від 7 000 до 15 000 лір і вище на місяць. Вчора попросили наші українці порекомендувати комусь на пару місяців в оренду квартиру 1+1 за 700 доларів - в приморському гарному районі. Також вчора дав телефон нашим українцям - щукають в оренду квартиру подешевше - є пропозиція від наших українців - і така ціна тільки для українців - за 3 500 лір на місяць і на довгий термін. Тому цю цифру - в 1 700 лір - приймаємо тільки виключно як умовну середню по країні. Для Анталії точно різко занижена.
Другий ряд: - квартплата - 100 лір або 6$. Можна погодитися. В Анталії, правда, квартплата зараз є в діапазоні від 150 (звичайні будинки з плавальним басейном для мешканців) до 500 (в Преміум-класі) лір - це від 10 до 30$. Але навіть в Анталії можна зустріти будинки, де кварплата є і 0(нуль), і 40 лір на місяць - це вирішують мешканці, що вони хочуть мати за квартплату. Одна з родин наших українців сказала мені, що вони збирають по 10 лір на місяць чисто на щотижневе прибирання сходів під"їзду. - витрати на телефон - 140 лір (мобільний зв"язок на двох на місяць) - погоджуюсь; - витрати на інтернет 100 лір - цифра занижена - зазвичай від 120 до 170 (оптика безліміт) - приблизно 8-10$. - витрати на дитину-школьника - 200 лір (50 лір на тиждень) - 3$ на тиждень - не коментую, точно не знаю, що вони мають на увазі. Навчання в школі та харчування дітей на скільки я знаю, безкоштовне.
Третій ряд: - витрати на транспорт - 300 лір - трохи менше 20$. Може бути - якщо витрати тільки на працюючого туди та назад щоденно. Зараз проїзд міським транспортом не дешевий - я не користуюся ніколи: здається, 1 квиток біля 1/2 $. - витрати на хліб - на місяць 180 лір або 11$. Цікаво, що витрати на хліб виділили окремо.
РАЗОМ виходить 3 453 ліри або 210$. Це із зарплатні - мінімалки - "на руки" в 4253 ліри. В залишку: - на продукти харчування - 600 лір 36$. Реально мало - ось на це і звертає увагу газета з цією публікацією. - на кишенькові витрати - 200 лір (трохи більше 10$).
Ну ось такі витрати. Гадаю, що більшості з форумчан така бухгалтерія НЕ сподобається: - 600 лір на місяць на продукти точно не вистачить - наша українка - я питав - робила експеримент - родина з двома дітьми досить жорстко економила та вийшла на витрати на продукти в 60 лір на добу або в 1800 лір (близько 110 доларів) на місяць. При цьому єдиний працівник в родині в основному харчується на роботі - працює в готелі. - така родина - в якій працює тільки чоловік і ще й отримує мінімалку - не може собі дозволити ні цигарки, ні пиво, ні бензин.
Але в цілому ця діаграма дає уявлення нашим форумчанам про РЕАЛЬНІ або майже реальні витрати на прожиття в Туреччині.
Один працюючий в родині на мінімалку зможе забезпечити тільки існування родини і більше нічого. Скільки грошей витрачає моя родина - чесно - не рахував. Думаю, що десь 1000$ на місяць.