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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 24 тра, 2022 17:52
akurt написав: alfredhaos написав:
хотите и на 150 долларов лишних вжарить
Не судите по себе.
Я понимаю, что Вы нервничаете, поскольку сорвался ваш апрельский визит в Анталию, но я не виноват в этом.Вы нашли более оптимальный вариант - я так не смог - ОТЛИЧНО!
Реально - отлично!
Но брызгаться ядом в мою сторону не стоит.
Не на рынке. Я никого "не вжариваю
" ибо не торгую на рынке.
А я реально сейчас обрадую людей ВАШЕЙ находкой.P.S.
Добавлено в 23-03. Сейчас уже 23-03, люди не берут трубку - отослал по Ватсапп
именно вашу находку.
Не берите близко к сердцу, оскорбить вас не хотел
Да не, в Анталию не планировал, но летная поездка в Даламан сорвалась, это да. Но смотря по флайтрадару бесконечные полеты Turkish Airlines на московию - уже и задумываюсь, а поеду ли я еще в Турцию, когда можно отдохнуть и в Испании, Греции, открыть для себя пляжи Южной Кореи
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Додано: Вів 24 тра, 2022 20:39
А вы опять все о своем же. Помогаете - так помогайте, но не выписывайте стенки текста о своей помощи, выглядит смешно. У вас же здесь не блог - отчет о помощи?
Или всем форумчанам предлагаете расписывать кто, сколько, кому помог?
А чего перекрещиваться, я в бога не верую, ибо религия - опиум для народа.
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Додано: Вів 24 тра, 2022 20:41
akurt
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Додано: Сер 25 тра, 2022 19:45
San Хня какая-то. Кто-то выпиливает тексты, в том числе и тихо редактирует мои, как хочет, без моего ведома
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