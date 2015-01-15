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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 559560561562
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 17:52

  akurt написав:
  alfredhaos написав:хотите и на 150 долларов лишних вжарить :lol:

Не судите по себе.
Я понимаю, что Вы нервничаете, поскольку сорвался ваш апрельский визит в Анталию, но я не виноват в этом.

Вы нашли более оптимальный вариант - я так не смог - ОТЛИЧНО!
Реально - отлично!
Но брызгаться ядом в мою сторону не стоит.
Не на рынке. Я никого "не вжариваю" ибо не торгую на рынке.

А я реально сейчас обрадую людей ВАШЕЙ находкой.

P.S. Добавлено в 23-03. Сейчас уже 23-03, люди не берут трубку - отослал по Ватсапп именно вашу находку.

Не берите близко к сердцу, оскорбить вас не хотел :wink:
Да не, в Анталию не планировал, но летная поездка в Даламан сорвалась, это да. Но смотря по флайтрадару бесконечные полеты Turkish Airlines на московию - уже и задумываюсь, а поеду ли я еще в Турцию, когда можно отдохнуть и в Испании, Греции, открыть для себя пляжи Южной Кореи :lol:
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 20:39

А вы опять все о своем же. Помогаете - так помогайте, но не выписывайте стенки текста о своей помощи, выглядит смешно. У вас же здесь не блог - отчет о помощи?
Или всем форумчанам предлагаете расписывать кто, сколько, кому помог?

А чего перекрещиваться, я в бога не верую, ибо религия - опиум для народа. :wink:
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 12:52

Сэр alfredhaos! Вы сделали из себя героя - найдя цену авиабилета на рейс Франкфурт - Лос Анджелес дешевле, чем нашел я. За это Вы лично получили благодарность от меня и от жены офицера ЗСУ.
В отместку Вы применили ко мне мне на свой барыжный манер такие фразы:
(цитаты)
... помогите бедным людям, попавшим на крючок афериста...
... хотите и на 150 долларов лишних вжарить...

Когда вы весь октябрь 2021 бегали/метались - как заец - и икали авиабилеты в Турцию на весну 2022 года - ОЧЕНЬ очень заранее и чтобы ну ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ну очень подешевле - то я Вам помогал, не употребляя таких слов. И вы купили по самой оптимальной цене самые дешевые авиабилеты на апрель 2022 года.
Герой Вы наш...
Про недвижимость есть что сказать?
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 13:09

Якою буде межа зростанню цін на нерухомість за кордоном?

(за підсумками вчорашнього візиту в офіс продажу одного за найпотужніших Забудовників Анталії)

1. Австрія, батьки купують молодятам квартиру на самому краю Відня - десь біля Віденського лісу.
Пройшло років 5 і вже молодята за допомогою батьків переселилися майже в центр Відня, а свою стару квартиру здали в оренду. Сума плати за оренду=сумі виплати за кредитом за нову квартиру.
Не встигли обжитися - навпроти новий будинок - нові квартири - в середині без оздоблювальних робіт - 10 000 євро кв. м.

2. Німеччина. Дюссельдорф. Родина наших у минулому українців намагається купити квартиру. Орієнтир ціни - 8 000...10 000 євро за 1 кв.м. Зарплатня 2 500 євро на місяць. Сказали, що за своє життя навряд чи зможуть виплатити суму кредиту.

3. Албанія: рік 2020 - щоденні рекомендації від людей, які ніколи в житті не були в Албанії, та не мають грошей на туристичину путівку вкластися саме в Албанію. Без коментарів.

4. Португалія: рік 2021 - щоденні рекомендації від людей, які ніколи в житті не були в Португалії та не мають грошей на авіаквиток вкластися саме в Португалію. Без коментарів.

5. Туреччина. На цьому форумі - майже щоденно (Щоденно, Карл!) інформація з аналізом та порадами того, куди варто інвестувати:
- 2017 рік - ціна 1 кв. м готової під ключ квартири - 900 доларів.
- 2018 рік - просто казковий - курс ліра/долар несподівано в липні 2018 року стрибає до 7,14 ліри за долар - всі квартири оцінені по ціні долара 4 (чотири) ліри за долар - атракціон нечуваних щедрот - квартиру 3+1 в новому комплексі в більш/менш пристойному районі можна взяти за 270 000 лір (в доларах порахуйте самі).
- 2019-2020 роки (до липня 2020) нові під ключ квартири - орієнтир ціни - 1100-1200 доларів кв. м. Найкраще можливо купувати "запасні аеродроми" на вторинному ринку - орієнтир ціни мінімум 350 доларів за кв. м. Так, будинку буде 20 років і район віддалений, але ж і ціна смішна.

- рік 2020 - серпень - найкращий час для сміливих інвестицій.

Повна (!!!) інформація щотижнево (!!!) на цьому форумі про ненайдешевші, але найцікавіші вкладення:
Попередній зданий комплекс (2018 рік):
http://casabaantalya.com
- комплекс від найпотужнішого забудовника в Анталії (2021/2022 рік):
http://casamax.com.tr/en/homepage/
- ціна на квартири 2+1 станом на 1 вересня 2020 року - 1 300 000 лір або 1 300 000/7,30=178 000 доларів. Передоплата 50%, безвідсоткове розтермінування до осені 2021, фіксація ціни в турецьких лірах (!!!).
- ціна на квартири 2+1 станом на 1 квітня 2021 року - 1 600 000 лір або 1 600 000/8,00=200 000 доларів. Передоплата 50%, безвідсоткове розтермінування до жовтня 2021, фіксація ціни в турецьких лірах (!!!).
- дострокове виконання попередніх договорів в липні 2021 року приводить до реальної ціни інвестицій 2020 року в сумі 170 000 доларів США (для тих, хто інвестував в серпні/вересні 2020 року) та не призводить до збільшення/зміни ціни для тих, хто інвестував в березні 2021 року.
- станом на січень 2022 в продажу 2 квартири по 4 000 000 лір - ціна 290 000 доларів.
- станом на квітень 2022 - здача в оренду квартири 2+1 - 33 000 лір або 2 200 доларів на місяць.
- станом на 4 травня в продажу одна квартира за ціною в 4 950 000 лір.
- станом на 18 травня в продажу 1 квартира за ціною в 5 150 000 лір.
- станом на 25 травня 2022 в продажу одна квартира за ціною в 5 400 000 лір або 5400000/16,30= 331 300 доларів США.

Або: достатньо було просто ввечері читати інформацію на цьому форумі і при інвестиціях на кожний 1 долар можна було мати - нічого не роблячи!!! - профіт в сумі 331300/170000=1,95 або +95% по валюті.

Орієнтир ціни вкладень на 1 кв. м: 170 000$/100=1 700$ за 1 кв. м.
Орієнтир ціни продажу станом на 26.05.2022: 331 300/100=3 300$ за 1 кв. м.
Або 3300/1,07=3 084 євро за 1 кв.м.
Можливий профіт від вкладень у сміливому карколомному припущенні, враховуючи ціну з енргоносіями та харчами в Європі, що ціна 1 кв. м в Туреччині досягне ціни 1 кв. м в Німеччині: 10000/3084=3,25 рази.

Погодьтеся: Фінансовий форум України - корисний, а гілки розділу НЕРУХОМІСТЬ - а особливо та, яка набрала станом на червень 2021 року 1 500 000 (!!!) переглядів, просто складається із найкорисніших фінансово-інвестиційних матеріалів.

P.S.
1. Вище наведено абсолютно достовірні цифри по всіх позиціях.
Ціну в 1 600 000 лір інвестиції в березні 2021 року дізнався сьогодні о 13-00 в результаті бесіди з власниками квартири номер (...) блока (...) вказаного вище житлового комплекса.
В розмові жінка власника пожалілася, що не вистачило розуму в березні 2021 року взяти квратиру не 2+1, а 3+1.
2. Автор рядків вище не займався та не займається (незважаючи на численні завзяті викриття суперхФахівцями жадібного ненажерливого рієлтора, який по ночах обманює сиріт, а вдень - вдовиць) підбором кваратир в купілю або в оренду. Все це йому цікаво виключно в якості хобі, тому із запитами прохання не звертатися.
Порада тільки одна: читати цей форум та думати головою.
akurt
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