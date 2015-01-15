Додано: Чет 26 тра, 2022 13:09

(за підсумками вчорашнього візиту в офіс продажу одного за найпотужніших Забудовників Анталії)1.батьки купують молодятам квартиру на самому краю Відня - десь біля Віденського лісу.Пройшло років 5 і вже молодята за допомогою батьків переселилися майже в центр Відня, а свою стару квартиру здали в оренду. Сума плати за оренду=сумі виплати за кредитом за нову квартиру.Не встигли обжитися - навпроти новий будинок - нові квартири - в середині без оздоблювальних робіт -2.Дюссельдорф. Родина наших у минулому українців намагається купити квартиру. Орієнтир ціни -за 1 кв.м. Зарплатня 2 500 євро на місяць. Сказали, що за своє життя навряд чи зможуть виплатити суму кредиту.3.: рік 2020 - щоденні рекомендації від людей, які ніколи в житті не були в Албанії, та не мають грошей на туристичину путівку вкластися саме в Албанію. Без коментарів.4.рік 2021 - щоденні рекомендації від людей, які ніколи в житті не були в Португалії та не мають грошей на авіаквиток вкластися саме в Португалію. Без коментарів.5.На цьому форумі - майже щоденно (Щоденно, Карл!) інформація з аналізом та порадами того, куди варто інвестувати:- 2017 рік - ціна 1 кв. м готової під ключ квартири - 900 доларів.- 2018 рік - просто казковий - курс ліра/долар несподівано в липні 2018 року стрибає до 7,14 ліри за долар - всі квартири оцінені по ціні долара 4 (чотири) ліри за долар - атракціон нечуваних щедрот - квартиру 3+1 в новому комплексі в більш/менш пристойному районі можна взяти за 270 000 лір (в доларах порахуйте самі).- 2019-2020 роки (до липня 2020)- орієнтир ціни - 1100-1200 доларів кв. м. Найкраще можливо купувати "запасні аеродроми" на вторинному ринку - орієнтир ціни мінімум 350 доларів за кв. м. Так, будинку буде 20 років і район віддалений, але ж і ціна смішна.Повна (!!!) інформація щотижнево (!!!) на цьому форумі про ненайдешевші, але найцікавіші вкладення:Попередній зданий комплекс (2018 рік):- комплекс від найпотужнішого забудовника в Анталії (2021/2022 рік):- ціна на квартири 2+1 станом на 1 вересня 2020 року - 1 300 000 лір або 1 300 000/7,30=доларів. Передоплата 50%, безвідсоткове розтермінування до осені 2021, фіксація ціни в турецьких лірах (!!!).- ціна на квартири 2+1 станом на 1 квітня 2021 року - 1 600 000 лір або 1 600 000/8,00=доларів. Передоплата 50%, безвідсоткове розтермінування до жовтня 2021, фіксація ціни в турецьких лірах (!!!).- дострокове виконання попередніх договорів в липні 2021 року приводить до реальної ціни інвестицій 2020 року в сумі 170 000 доларів США (для тих, хто інвестував в серпні/вересні 2020 року) та не призводить до збільшення/зміни ціни для тих, хто інвестував в березні 2021 року.- станом на січень 2022 в продажу 2 квартири по 4 000 000 лір - цінадоларів.- станом на квітень 2022 - здача в оренду квартири 2+1 - 33 000 лір або 2 200 доларів на місяць.- станом на 4 травня в продажу одна квартира за ціною в 4 950 000 лір.- станом на 18 травня в продажу 1 квартира за ціною в 5 150 000 лір.- станом на 25 травня 2022 в продажу одна квартира за ціною в 5 400 000 лір або 5400000/16,30=доларів США.Або: достатньо було просто ввечері читати інформацію на цьому форумі і при інвестиціях на кожний 1 долар можна було мати - нічого не роблячи!!! - профіт в сумі 331300/170000=Орієнтир ціни вкладень на 1 кв. м: 170 000$/100=1 700$ за 1 кв. м.Орієнтир ціни продажу станом на 26.05.2022: 331 300/100=за 1 кв. м.Або 3300/1,07=3 084 євро за 1 кв.м.Можливий профіт від вкладень у сміливому карколомному припущенні, враховуючи ціну з енргоносіями та харчами в Європі, що ціна 1 кв. м в Туреччині досягне ціни 1 кв. м в Німеччині: 10000/3084=рази.Погодьтеся:, а гілки розділу НЕРУХОМІСТЬ - а особливо та, яка набрала станом на червень 2021 року 1 500 000 (!!!) переглядів, просто складається із найкорисніших фінансово-інвестиційних матеріалів.1. Вище наведено абсолютно достовірні цифри по всіх позиціях.Ціну в 1 600 000 лір інвестиції в березні 2021 року дізнався сьогодні о 13-00 в результаті бесіди з власниками квартири номер (...) блока (...) вказаного вище житлового комплекса.В розмові жінка власника пожалілася, що не вистачило розуму в березні 2021 року взяти квратиру не 2+1, а 3+1.2. Автор рядків вище не займався та не займається (незважаючи на численні завзяті викриття суперхФахівцями жадібного ненажерливого рієлтора, який по ночах обманює сиріт, а вдень - вдовиць) підбором кваратир в купілю або в оренду. Все це йому цікаво виключно в якості хобі, тому із запитами прохання не звертатися.