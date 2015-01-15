Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
alfredhaos написав:хотите и на 150 долларов лишних вжарить
Не судите по себе. Я понимаю, что Вы нервничаете, поскольку сорвался ваш апрельский визит в Анталию, но я не виноват в этом.
Вы нашли более оптимальный вариант - я так не смог - ОТЛИЧНО! Реально - отлично! Но брызгаться ядом в мою сторону не стоит. Не на рынке. Я никого "не вжариваю" ибо не торгую на рынке.
А я реально сейчас обрадую людей ВАШЕЙ находкой.
P.S. Добавлено в 23-03. Сейчас уже 23-03, люди не берут трубку - отослал по Ватсапп именно вашу находку.
Не берите близко к сердцу, оскорбить вас не хотел Да не, в Анталию не планировал, но летная поездка в Даламан сорвалась, это да. Но смотря по флайтрадару бесконечные полеты Turkish Airlines на московию - уже и задумываюсь, а поеду ли я еще в Турцию, когда можно отдохнуть и в Испании, Греции, открыть для себя пляжи Южной Кореи
А вы опять все о своем же. Помогаете - так помогайте, но не выписывайте стенки текста о своей помощи, выглядит смешно. У вас же здесь не блог - отчет о помощи? Или всем форумчанам предлагаете расписывать кто, сколько, кому помог?
А чего перекрещиваться, я в бога не верую, ибо религия - опиум для народа.
Сэр alfredhaos! Вы сделали из себя героя - найдя цену авиабилета на рейс Франкфурт - Лос Анджелес дешевле, чем нашел я. За это Вы лично получили благодарность от меня и от жены офицера ЗСУ. В отместку Вы применили ко мне мне на свой барыжный манер такие фразы: (цитаты) ... помогите бедным людям, попавшим накрючок афериста... ... хотите и на 150 долларов лишнихвжарить...
Когда вы весь октябрь 2021 бегали/метались - как заец - и икали авиабилеты в Турцию на весну 2022 года - ОЧЕНЬ очень заранее и чтобы ну ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ну очень подешевле - то я Вам помогал, не употребляя таких слов. И вы купили по самой оптимальной цене самые дешевые авиабилеты на апрель 2022 года. Герой Вы наш... Про недвижимость есть что сказать?
Якою буде межа зростанню цін на нерухомість за кордоном?
(за підсумками вчорашнього візиту в офіс продажу одного за найпотужніших Забудовників Анталії)
1. Австрія, батьки купують молодятам квартиру на самому краю Відня - десь біля Віденського лісу. Пройшло років 5 і вже молодята за допомогою батьків переселилися майже в центр Відня, а свою стару квартиру здали в оренду. Сума плати за оренду=сумі виплати за кредитом за нову квартиру. Не встигли обжитися - навпроти новий будинок - нові квартири - в середині без оздоблювальних робіт - 10 000 євро кв. м.
2. Німеччина. Дюссельдорф. Родина наших у минулому українців намагається купити квартиру. Орієнтир ціни - 8 000...10 000 євро за 1 кв.м. Зарплатня 2 500 євро на місяць. Сказали, що за своє життя навряд чи зможуть виплатити суму кредиту.
3. Албанія: рік 2020 - щоденні рекомендації від людей, які ніколи в житті не були в Албанії, та не мають грошей на туристичину путівку вкластися саме в Албанію. Без коментарів.
4. Португалія: рік 2021 - щоденні рекомендації від людей, які ніколи в житті не були в Португалії та не мають грошей на авіаквиток вкластися саме в Португалію. Без коментарів.
5. Туреччина. На цьому форумі - майже щоденно (Щоденно, Карл!) інформація з аналізом та порадами того, куди варто інвестувати: - 2017 рік - ціна 1 кв. м готової під ключ квартири - 900 доларів. - 2018 рік - просто казковий - курс ліра/долар несподівано в липні 2018 року стрибає до 7,14 ліри за долар - всі квартири оцінені по ціні долара 4 (чотири) ліри за долар - атракціон нечуваних щедрот - квартиру 3+1 в новому комплексі в більш/менш пристойному районі можна взяти за 270 000 лір (в доларах порахуйте самі). - 2019-2020 роки (до липня 2020) нові під ключ квартири - орієнтир ціни - 1100-1200 доларів кв. м. Найкраще можливо купувати "запасні аеродроми" на вторинному ринку - орієнтир ціни мінімум 350 доларів за кв. м. Так, будинку буде 20 років і район віддалений, але ж і ціна смішна.
- рік 2020 - серпень - найкращий час для сміливих інвестицій.
Повна (!!!) інформація щотижнево (!!!) на цьому форумі про ненайдешевші, але найцікавіші вкладення: Попередній зданий комплекс (2018 рік): http://casabaantalya.com - комплекс від найпотужнішого забудовника в Анталії (2021/2022 рік): http://casamax.com.tr/en/homepage/ - ціна на квартири 2+1 станом на 1 вересня 2020 року - 1 300 000 лір або 1 300 000/7,30=178 000 доларів. Передоплата 50%, безвідсоткове розтермінування до осені 2021, фіксація ціни в турецьких лірах (!!!). - ціна на квартири 2+1 станом на 1 квітня 2021 року - 1 600 000 лір або 1 600 000/8,00=200 000 доларів. Передоплата 50%, безвідсоткове розтермінування до жовтня 2021, фіксація ціни в турецьких лірах (!!!). - дострокове виконання попередніх договорів в липні 2021 року приводить до реальної ціни інвестицій 2020 року в сумі 170 000 доларів США (для тих, хто інвестував в серпні/вересні 2020 року) та не призводить до збільшення/зміни ціни для тих, хто інвестував в березні 2021 року. - станом на січень 2022 в продажу 2 квартири по 4 000 000 лір - ціна 290 000 доларів. - станом на квітень 2022 - здача в оренду квартири 2+1 - 33 000 лір або 2 200 доларів на місяць. - станом на 4 травня в продажу одна квартира за ціною в 4 950 000 лір. - станом на 18 травня в продажу 1 квартира за ціною в 5 150 000 лір. - станом на 25 травня 2022 в продажу одна квартира за ціною в 5 400 000 лір або 5400000/16,30= 331 300 доларів США.
Або: достатньо було просто ввечері читати інформацію на цьому форумі і при інвестиціях на кожний 1 долар можна було мати - нічого не роблячи!!! - профіт в сумі 331300/170000=1,95 або +95% по валюті.
Орієнтир ціни вкладень на 1 кв. м: 170 000$/100=1 700$ за 1 кв. м. Орієнтир ціни продажу станом на 26.05.2022: 331 300/100=3 300$ за 1 кв. м. Або 3300/1,07=3 084 євро за 1 кв.м. Можливий профіт від вкладень у сміливому карколомному припущенні, враховуючи ціну з енргоносіями та харчами в Європі, що ціна 1 кв. м в Туреччині досягне ціни 1 кв. м в Німеччині: 10000/3084=3,25 рази.
Погодьтеся: Фінансовий форум України - корисний, а гілки розділу НЕРУХОМІСТЬ - а особливо та, яка набрала станом на червень 2021 року 1 500 000 (!!!) переглядів, просто складається із найкорисніших фінансово-інвестиційних матеріалів.
P.S. 1. Вище наведено абсолютно достовірні цифри по всіх позиціях. Ціну в 1 600 000 лір інвестиції в березні 2021 року дізнався сьогодні о 13-00 в результаті бесіди з власниками квартири номер (...) блока (...) вказаного вище житлового комплекса. В розмові жінка власника пожалілася, що не вистачило розуму в березні 2021 року взяти квратиру не 2+1, а 3+1. 2. Автор рядків вище не займався та не займається (незважаючи на численні завзяті викриття суперхФахівцями жадібного ненажерливого рієлтора, який по ночах обманює сиріт, а вдень - вдовиць) підбором кваратир в купілю або в оренду. Все це йому цікаво виключно в якості хобі, тому із запитами прохання не звертатися. Порада тільки одна: читати цей форум та думати головою.