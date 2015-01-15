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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 559560561562
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 17:52

  akurt написав:
  alfredhaos написав:хотите и на 150 долларов лишних вжарить :lol:

Не судите по себе.
Я понимаю, что Вы нервничаете, поскольку сорвался ваш апрельский визит в Анталию, но я не виноват в этом.

Вы нашли более оптимальный вариант - я так не смог - ОТЛИЧНО!
Реально - отлично!
Но брызгаться ядом в мою сторону не стоит.
Не на рынке. Я никого "не вжариваю" ибо не торгую на рынке.

А я реально сейчас обрадую людей ВАШЕЙ находкой.

P.S. Добавлено в 23-03. Сейчас уже 23-03, люди не берут трубку - отослал по Ватсапп именно вашу находку.

Не берите близко к сердцу, оскорбить вас не хотел :wink:
Да не, в Анталию не планировал, но летная поездка в Даламан сорвалась, это да. Но смотря по флайтрадару бесконечные полеты Turkish Airlines на московию - уже и задумываюсь, а поеду ли я еще в Турцию, когда можно отдохнуть и в Испании, Греции, открыть для себя пляжи Южной Кореи :lol:
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 20:39

А вы опять все о своем же. Помогаете - так помогайте, но не выписывайте стенки текста о своей помощи, выглядит смешно. У вас же здесь не блог - отчет о помощи?
Или всем форумчанам предлагаете расписывать кто, сколько, кому помог?

А чего перекрещиваться, я в бога не верую, ибо религия - опиум для народа. :wink:
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 12:52

Сэр alfredhaos! Вы сделали из себя героя - найдя цену авиабилета на рейс Франкфурт - Лос Анджелес дешевле, чем нашел я. За это Вы лично получили благодарность от меня и от жены офицера ЗСУ.
В отместку Вы применили ко мне мне на свой барыжный манер такие фразы:
(цитаты)
... помогите бедным людям, попавшим на крючок афериста...
... хотите и на 150 долларов лишних вжарить...

Когда вы весь октябрь 2021 бегали/метались - как заец - и икали авиабилеты в Турцию на весну 2022 года - ОЧЕНЬ очень заранее и чтобы ну ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ну очень подешевле - то я Вам помогал, не употребляя таких слов. И вы купили по самой оптимальной цене самые дешевые авиабилеты на апрель 2022 года.
Герой Вы наш...
Про недвижимость есть что сказать?
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 13:09

Якою буде межа зростанню цін на нерухомість за кордоном?
(за підсумками вчорашнього візиту в офіс продажу одного за найпотужніших Забудовників Анталії)

На цьому форумі та на цій гілці обговорювалися інвестиції в нерухомість: Великої Британії, Потугалії, Філіппін, Польщі, Нікарагуа, Грузії, Єгипту, Туреччини, Словаччини, Латвії, Болгарії, США, Франції, Монголії, Іспанії, В"єтнаму та ще декількох країн.
З цифрами та фактами я особисто відстоював позицію оптимального та раціонального інвестування в нерухомість Туреччини: просто, ніяких юридичних та фінасових проблем, ніяких посередників у вигляді адвокатів, нотаріусів, юристів, довідок/досліджень/аналізів Фінмоніторінгу та в більшості випадків - без годування рієлторів. Бонус: отримання ВНП - майже миттєве з витратами в сумі в 150 доларів США, які легко «відбиваються» за рахунок безкоштовних «плюшок» в разі наявності картки ВНП.

Розглянемо свіжі та конкретні дані та будемо разом думати далі.

Туреччина. На цьому форумі - майже щоденно (Щоденно, Карл!) інформація з аналізом та порадами того, куди варто інвестувати:
- 2017 рік - ціна 1 кв. м готової під ключ квартири - 900 доларів.
- 2018 рік - просто казковий - курс ліра/долар несподівано в липні 2018 року стрибає до 7,14 ліри за долар - всі квартири оцінені по ціні долара 4 (чотири, Карл!) ліри за долар - атракціон нечуваних щедрот - квартиру 3+1 в новому комплексі в більш/менш пристойному районі можна взяти за 270 000 лір (в доларах порахуйте самі).
- 2019-2020 роки (до липня 2020) нові під ключ квартири - орієнтир ціни - 1100-1200 доларів кв. м. Найкраще можливо купувати "запасні аеродроми" на вторинному ринку - орієнтир ціни мінімум 350 доларів за кв. м. Так, будинку буде 20 років і район віддалений, але ж і ціна смішна. В той період люди купували квартири за ціною 33 000 - 36 000 доларів США.

- рік 2020 - серпень - найкращий час для сміливих інвестицій.

Повна (!!!) інформація майже щотижнево (!!!) на цьому форумі про як найдешевші, так і ненайдешевші, але найцікавіші вкладення.
Останнє і розглянемо ретроспективно.
Попередній зданий комплекс відомого потужного Забудовника (2018 рік):
http://casabaantalya.com
- комплекс від того ж - найпотужнішого Забудовника в Анталії (2021/2022 рік):
http://casamax.com.tr/en/homepage/
- ціна на квартири 2+1 станом на 1 вересня 2020 року - 1 250 000... 1 300 000 лір або 1 300 000/7,30=178 000 доларів. Передоплата 50%, безвідсоткове розтермінування до осені 2021, фіксація ціни в турецьких лірах (!!!).
- ціна на квартири 2+1 станом на 1 квітня 2021 року - 1 600 000 лір або 1 600 000/8,00=200 000 доларів. Передоплата 50%, безвідсоткове розтермінування до жовтня 2021, фіксація ціни в турецьких лірах (!!!).
- фіксація інвесторами серпня 2020 року профіту від вкладень в сумі 200000-178000=22 000$.
- дострокове виконання попередніх договорів в липні 2021 року з урахуванням зміни курсу ліра/долар приводить до реальної ціни інвестицій 2020 року в сумі 170 000 доларів США (для тих, хто інвестував в серпні/вересні 2020 року) та не призводить до збільшення/зміни суми власних інвестицій (Забудовник міг оголосити про форс-мажор внаслідок суттевої зміни курсу долара) для тих, хто інвестував в березні 2021 року.
- станом на січень 2022 в продажу 2 квартири по 4 000 000 лір - ціна 290 000 доларів.
- станом на квітень 2022 - здача в оренду квартири 2+1 - 33 000 лір або 2 200 доларів на місяць.
- станом на 4 травня в продажу одна квартира за ціною в 4 950 000 лір.
- станом на 18 травня в продажу 1 квартира за ціною в 5 150 000 лір.
- станом на 25 травня 2022 в продажу одна квартира за ціною в 5 400 000 лір або 5400000/16,30= 331 300 доларів США.

Або: достатньо було просто ввечері читати інформацію на цьому форумі і при інвестиціях на кожний 1 долар можна було мати - нічого не роблячи!!! - профіт в сумі 331300/170000=1,95 або +95% по валюті.

Орієнтир ціни вкладень на 1 кв. м: 170 000$/100=1 700$ за 1 кв. м.
Орієнтир ціни продажу станом на 26.05.2022: 331 300/100=3 300$ за 1 кв. м.
Або 3300/1,07=3 084 євро за 1 кв.м.
Можливий профіт від вкладень у сміливому карколомному припущенні, враховуючи ціну з енргоносіями та харчами в Європі, що ціна 1 кв. м в Туреччині досягне ціни 1 кв. м в Німеччині: 10000/3084=3,25 рази.

Погодьтеся: Фінансовий форум України - корисний, а гілки розділу НЕРУХОМІСТЬ - а особливо та, яка набрала станом на червень 2021 року 1 500 000 (!!!) переглядів, просто складається із найкорисніших фінансово-інвестиційних матеріалів.

P.S.
Вище наведено абсолютно достовірні цифри по всіх позиціях. Всі дані отримані від інвесторів з України. Більшу частина з них було розміщено на цьому форумі в період з серпня 2020 по червень 2021 року.
Ціну в 1 600 000 лір інвестиції в березні 2021 року дізнався сьогодні о 13-00 в результаті бесіди з власниками квартири номер (...) блока (...) вказаного вище житлового комплекса.
І це не громадяни України, на жаль.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 20:36

Ceylon, Egypt ... Turkey too ... who next?

Ceylon, Egypt ... Turkey too ... who next?
flyman
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