Додано: Чет 26 тра, 2022 13:09

сміливих

абсолютно достовірні цифри по всіх позиціях.

(за підсумками вчорашнього візиту в офіс продажу одного за найпотужніших Забудовників Анталії)На цьому форумі та на цій гілці обговорювалися інвестиції в нерухомість: Великої Британії, Потугалії, Філіппін, Польщі, Нікарагуа, Грузії, Єгипту, Туреччини, Словаччини, Латвії, Болгарії, США, Франції, Монголії, Іспанії, В"єтнаму та ще декількох країн.З цифрами та фактами я особисто відстоював позицію оптимального та раціонального інвестування в нерухомість Туреччини: просто, ніяких юридичних та фінасових проблем, ніяких посередників у вигляді адвокатів, нотаріусів, юристів, довідок/досліджень/аналізів Фінмоніторінгу та в більшості випадків - без годування рієлторів. Бонус: отримання ВНП - майже миттєве з витратами в сумі в 150 доларів США, які легко «відбиваються» за рахунок безкоштовних «плюшок» в разі наявності картки ВНП.Розглянемо свіжі та конкретні дані та будемо разом думати далі.На цьому форумі - майже щоденно (Щоденно, Карл!) інформація з аналізом та порадами того, куди варто інвестувати:- 2017 рік - ціна 1 кв. м готової під ключ квартири - 900 доларів.- 2018 рік - просто казковий - курс ліра/долар несподівано в липні 2018 року стрибає до 7,14 ліри за долар - всі квартири оцінені по ціні долара 4 (чотири, Карл!) ліри за долар - атракціон нечуваних щедрот - квартиру 3+1 в новому комплексі в більш/менш пристойному районі можна взяти за 270 000 лір (в доларах порахуйте самі).- 2019-2020 роки (до липня 2020)- орієнтир ціни - 1100-1200 доларів кв. м. Найкраще можливо купувати "запасні аеродроми" на вторинному ринку - орієнтир ціни мінімум 350 доларів за кв. м. Так, будинку буде 20 років і район віддалений, але ж і ціна смішна. В той період люди купували квартири за ціною 33 000 - 36 000 доларів США.Повна (!!!) інформація майже щотижнево (!!!) на цьому форумі про як найдешевші, так і ненайдешевші, але найцікавіші вкладення.Останнє і розглянемо ретроспективно.Попередній зданий комплекс відомого потужного Забудовника (2018 рік):- комплекс від того ж - найпотужнішого Забудовника в Анталії (2021/2022 рік):- ціна на квартири 2+1 станом на 1 вересня 2020 року - 1 250 000... 1 300 000 лір або 1 300 000/7,30=доларів. Передоплата 50%, безвідсоткове розтермінування до осені 2021, фіксація ціни в турецьких лірах (!!!).- ціна на квартири 2+1 станом на 1 квітня 2021 року - 1 600 000 лір або 1 600 000/8,00=доларів. Передоплата 50%, безвідсоткове розтермінування до жовтня 2021, фіксація ціни в турецьких лірах (!!!).- фіксація інвесторами серпня 2020 року профіту від вкладень в сумі 200000-178000=22 000$.- дострокове виконання попередніх договорів в липні 2021 року з урахуванням зміни курсу ліра/долар приводить до реальної ціни інвестицій 2020 року в сумі 170 000 доларів США (для тих, хто інвестував в серпні/вересні 2020 року) та не призводить до збільшення/зміни суми власних інвестицій (Забудовник міг оголосити про форс-мажор внаслідок суттевої зміни курсу долара) для тих, хто інвестував в березні 2021 року.- станом на січень 2022 в продажу 2 квартири по 4 000 000 лір - цінадоларів.- станом на квітень 2022 - здача в оренду квартири 2+1 - 33 000 лір або 2 200 доларів на місяць.- станом на 4 травня в продажу одна квартира за ціною в 4 950 000 лір.- станом на 18 травня в продажу 1 квартира за ціною в 5 150 000 лір.- станом на 25 травня 2022 в продажу одна квартира за ціною в 5 400 000 лір або 5400000/16,30=доларів США.Або: достатньо було просто ввечері читати інформацію на цьому форумі і при інвестиціях на кожний 1 долар можна було мати - нічого не роблячи!!! - профіт в сумі 331300/170000=Орієнтир ціни вкладень на 1 кв. м: 170 000$/100=1 700$ за 1 кв. м.Орієнтир ціни продажу станом на 26.05.2022: 331 300/100=за 1 кв. м.Або 3300/1,07=3 084 євро за 1 кв.м.Можливий профіт від вкладень у сміливому карколомному припущенні, враховуючи ціну з енргоносіями та харчами в Європі, що ціна 1 кв. м в Туреччині досягне ціни 1 кв. м в Німеччині: 10000/3084=рази.Погодьтеся:, а гілки розділу НЕРУХОМІСТЬ - а особливо та, яка набрала станом на червень 2021 року 1 500 000 (!!!) переглядів, просто складається із найкорисніших фінансово-інвестиційних матеріалів.Вище наведеноВсі дані отримані від інвесторів з України. Більшу частина з них було розміщено на цьому форумі в період з серпня 2020 по червень 2021 року.Ціну в 1 600 000 лір інвестиції в березні 2021 року дізнався сьогодні о 13-00 в результаті бесіди з власниками квартири номер (...) блока (...) вказаного вище житлового комплекса.І це не громадяни України, на жаль.