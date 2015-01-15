Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
alfredhaos написав:хотите и на 150 долларов лишних вжарить
Не судите по себе. Я понимаю, что Вы нервничаете, поскольку сорвался ваш апрельский визит в Анталию, но я не виноват в этом.
Вы нашли более оптимальный вариант - я так не смог - ОТЛИЧНО! Реально - отлично! Но брызгаться ядом в мою сторону не стоит. Не на рынке. Я никого "не вжариваю" ибо не торгую на рынке.
А я реально сейчас обрадую людей ВАШЕЙ находкой.
P.S. Добавлено в 23-03. Сейчас уже 23-03, люди не берут трубку - отослал по Ватсапп именно вашу находку.
Не берите близко к сердцу, оскорбить вас не хотел Да не, в Анталию не планировал, но летная поездка в Даламан сорвалась, это да. Но смотря по флайтрадару бесконечные полеты Turkish Airlines на московию - уже и задумываюсь, а поеду ли я еще в Турцию, когда можно отдохнуть и в Испании, Греции, открыть для себя пляжи Южной Кореи
А вы опять все о своем же. Помогаете - так помогайте, но не выписывайте стенки текста о своей помощи, выглядит смешно. У вас же здесь не блог - отчет о помощи? Или всем форумчанам предлагаете расписывать кто, сколько, кому помог?
А чего перекрещиваться, я в бога не верую, ибо религия - опиум для народа.
Сэр alfredhaos! Вы сделали из себя героя - найдя цену авиабилета на рейс Франкфурт - Лос Анджелес дешевле, чем нашел я. За это Вы лично получили благодарность от меня и от жены офицера ЗСУ. В отместку Вы применили ко мне мне на свой барыжный манер такие фразы: (цитаты) ... помогите бедным людям, попавшим накрючок афериста... ... хотите и на 150 долларов лишнихвжарить...
Когда вы весь октябрь 2021 бегали/метались - как заец - и икали авиабилеты в Турцию на весну 2022 года - ОЧЕНЬ очень заранее и чтобы ну ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ну очень подешевле - то я Вам помогал, не употребляя таких слов. И вы купили по самой оптимальной цене самые дешевые авиабилеты на апрель 2022 года. Герой Вы наш... Про недвижимость есть что сказать?
Якою буде межа зростанню цін на нерухомість за кордоном? (за підсумками вчорашнього візиту в офіс продажу одного за найпотужніших Забудовників Анталії)
На цьому форумі та на цій гілці обговорювалися інвестиції в нерухомість: Великої Британії, Потугалії, Філіппін, Польщі, Нікарагуа, Грузії, Єгипту, Туреччини, Словаччини, Латвії, Болгарії, США, Франції, Монголії, Іспанії, В"єтнаму та ще декількох країн. З цифрами та фактами я особисто відстоював позицію оптимального та раціонального інвестування в нерухомість Туреччини: просто, ніяких юридичних та фінасових проблем, ніяких посередників у вигляді адвокатів, нотаріусів, юристів, довідок/досліджень/аналізів Фінмоніторінгу та в більшості випадків - без годування рієлторів. Бонус: отримання ВНП - майже миттєве з витратами в сумі в 150 доларів США, які легко «відбиваються» за рахунок безкоштовних «плюшок» в разі наявності картки ВНП.
Розглянемо свіжі та конкретні дані та будемо разом думати далі.
Туреччина. На цьому форумі - майже щоденно (Щоденно, Карл!) інформація з аналізом та порадами того, куди варто інвестувати: - 2017 рік - ціна 1 кв. м готової під ключ квартири - 900 доларів. - 2018 рік - просто казковий - курс ліра/долар несподівано в липні 2018 року стрибає до 7,14 ліри за долар - всі квартири оцінені по ціні долара 4 (чотири, Карл!) ліри за долар - атракціон нечуваних щедрот - квартиру 3+1 в новому комплексі в більш/менш пристойному районі можна взяти за 270 000 лір (в доларах порахуйте самі). - 2019-2020 роки (до липня 2020) нові під ключ квартири - орієнтир ціни - 1100-1200 доларів кв. м. Найкраще можливо купувати "запасні аеродроми" на вторинному ринку - орієнтир ціни мінімум 350 доларів за кв. м. Так, будинку буде 20 років і район віддалений, але ж і ціна смішна. В той період люди купували квартири за ціною 33 000 - 36 000 доларів США.
- рік 2020 - серпень - найкращий час для сміливих інвестицій.
Повна (!!!) інформація майже щотижнево (!!!) на цьому форумі про як найдешевші, так і ненайдешевші, але найцікавіші вкладення. Останнє і розглянемо ретроспективно. Попередній зданий комплекс відомого потужного Забудовника (2018 рік): http://casabaantalya.com - комплекс від того ж - найпотужнішого Забудовника в Анталії (2021/2022 рік): http://casamax.com.tr/en/homepage/ - ціна на квартири 2+1 станом на 1 вересня 2020 року - 1 250 000... 1 300 000 лір або 1 300 000/7,30=178 000 доларів. Передоплата 50%, безвідсоткове розтермінування до осені 2021, фіксація ціни в турецьких лірах (!!!). - ціна на квартири 2+1 станом на 1 квітня 2021 року - 1 600 000 лір або 1 600 000/8,00=200 000 доларів. Передоплата 50%, безвідсоткове розтермінування до жовтня 2021, фіксація ціни в турецьких лірах (!!!). - фіксація інвесторами серпня 2020 року профіту від вкладень в сумі 200000-178000=22 000$. - дострокове виконання попередніх договорів в липні 2021 року з урахуванням зміни курсу ліра/долар приводить до реальної ціни інвестицій 2020 року в сумі 170 000 доларів США (для тих, хто інвестував в серпні/вересні 2020 року) та не призводить до збільшення/зміни суми власних інвестицій (Забудовник міг оголосити про форс-мажор внаслідок суттевої зміни курсу долара) для тих, хто інвестував в березні 2021 року. - станом на січень 2022 в продажу 2 квартири по 4 000 000 лір - ціна 290 000 доларів. - станом на квітень 2022 - здача в оренду квартири 2+1 - 33 000 лір або 2 200 доларів на місяць. - станом на 4 травня в продажу одна квартира за ціною в 4 950 000 лір. - станом на 18 травня в продажу 1 квартира за ціною в 5 150 000 лір. - станом на 25 травня 2022 в продажу одна квартира за ціною в 5 400 000 лір або 5400000/16,30= 331 300 доларів США.
Або: достатньо було просто ввечері читати інформацію на цьому форумі і при інвестиціях на кожний 1 долар можна було мати - нічого не роблячи!!! - профіт в сумі 331300/170000=1,95 або +95% по валюті.
Орієнтир ціни вкладень на 1 кв. м: 170 000$/100=1 700$ за 1 кв. м. Орієнтир ціни продажу станом на 26.05.2022: 331 300/100=3 300$ за 1 кв. м. Або 3300/1,07=3 084 євро за 1 кв.м. Можливий профіт від вкладень у сміливому карколомному припущенні, враховуючи ціну з енргоносіями та харчами в Європі, що ціна 1 кв. м в Туреччині досягне ціни 1 кв. м в Німеччині: 10000/3084=3,25 рази.
Погодьтеся: Фінансовий форум України - корисний, а гілки розділу НЕРУХОМІСТЬ - а особливо та, яка набрала станом на червень 2021 року 1 500 000 (!!!) переглядів, просто складається із найкорисніших фінансово-інвестиційних матеріалів.
P.S. Вище наведено абсолютно достовірні цифри по всіх позиціях. Всі дані отримані від інвесторів з України. Більшу частина з них було розміщено на цьому форумі в період з серпня 2020 по червень 2021 року. Ціну в 1 600 000 лір інвестиції в березні 2021 року дізнався сьогодні о 13-00 в результаті бесіди з власниками квартири номер (...) блока (...) вказаного вище житлового комплекса. І це не громадяни України, на жаль.
flyman написав:Ceylon, Egypt ... Turkey too ... who next?
Дуже корисний черговий відосик для українського інвестора в нарухомість: Цейлон, де пан Флайман ніколи в житті не був; Єгипет, де пан Флайман ніколи в житті не був; Туреччина, де пан Флайман ніколи в житті не був. На 04:35 всі уважно дивляться та слухають про США, де пан Флайман ніколи в житті не був. Коли будуть "відосики" про Португалію, де пан Флайман ніколи в житті не був, та про Філіппіни, де пан Флайман ніколи в житті не був? До 30 травня встигнете підготувати?
Востаннє редагувалось akurt в Чет 26 тра, 2022 21:33, всього редагувалось 1 раз.
Ну теоретично 9 годин в літаку - якщо нормальна авіакомпанія - не так вже і страшно. Рекорд члена моєї родини: авіпереліт з Дубая в (видалено) - 15,5 годин... Я питав: "Як там 15,5 годин?" - сказали: "На одному диханні!" - там в Emirates airlines міг один пасажир грати з іншим в якусь комп"ютерну гру - так ще й не вистачило часу.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 26 тра, 2022 22:07, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав:Ceylon, Egypt ... Turkey too ... who next?
Дуже корисний черговий відосик для українського інвестора в нарухомість: Цейлон, де пан Флайман ніколи в житті не був; Єгипет, де пан Флайман ніколи в житті не був; Туреччина, де пан Флайман ніколи в житті не був. На 04:35 всі уважно дивляться та слухають про США, де пан Флайман ніколи в житті не був. Коли будуть "відосики" про Португалію, де пан Флайман ніколи в житті не був, та про Філіппіни, де пан Флайман ніколи в житті не був? До 30 травня встигнете підготувати?
jump написав:Українські стартапери та криптоентузіасти переїжджають до Португалії. Чому їх манить релокація на край Європи
Португалія, населення якої налічує близько 10 млн, офіційно прийняла приблизно 40 000 українських біженців. Реальна цифра більша великою мірою через IT-спеціалістів, що обирають країну для тимчасового прихистку, роботи й інвестицій. https://forbes.ua/inside/ukrainski-star ... 52022-6043
Еврейская арифметика в недвижимости (Вариант экономической задачи для теста)
Дано: - квартира 3+1, на берегу (почти) Средиземного моря. - квартира площадью 100 кв.м продавалась ранним 2018 годом за 300 000 лир или примерно 90 000$. - куплена в июле 2018 в тот момент, когда турецкая лира к доллару США внезапно и без причины упала с курса 3,75/4,00 до 7,14 - реальная цена с налогами и сливом баксов по 6,86 составила примерно 52000$. - с июля 2018 по апрель 2022 сдавалась в аренду. Освобождена очередными арендаторами в мае 2022 года. Состояние после арендаторов: хорошее, необходима перекраска/освежение стен и генеральная уборка. - квартира пустая без мебели, полностью готовая для жилья. Оборудована бытовой техникой и кондиционерами. Вид из окон: с одной стороны на Таврские горы (высота до 2400 м над уровнем моря), с другой стороны - во двор ЖК. - рыночная цена на сегодня по данным сайта продаж квартир: минимум 150 000$, максимум 200 000$. - реальная цена, по которой можно сдать квартиру в эти дни: минимум 10 000 лир. - на сегодня 10 000 лир чистыми - зарплата зам. Директора крупного отеля или начальника департамента интернета компании Турктелеком (по данным от моих друзей).
Найти. Что лучше: сдать эту квартиру в аренду или продать и зафиксировать профит минимум в 100 000$?
Хотелось бы получить результаты теста. Тогда обнародую своё сформировавшееся мнение.