Додано: Нед 29 тра, 2022 13:29

Еврейская арифметика в недвижимости

(результаты теста)



Ну что же, никто из студентов тест НЕ сдал или НЕ пытался сдать.

На сегодня в задаче по тесту близкими к "правильности", если так можно сказать, есть два варианта ответа:

- из двух имеющихся в личном владении за границей квартир одну сдать в аренду и получать примерно 10 000…15 000 лир в месяц.

- продать одну из квартир с профитом в 100 000$ чистыми.



На сегодня я сторонник варианта 2.

Какое решение принял владелец квартиры - ещё не знаю, как он мне сказал «Я мучительно думаю…»



Где тут правильный выбор?

Форумчане же считают себя опытными умными финансистами и экономистами, то вот «зарядка для ума»:



1. Не стоит переводить 10 000-15 000 лир в украинские гривны и получать цифру в 20 000…30 000 гривен в месяц необлагаемого налогами доходов.

Это ошибочная арифметика. Она справедлива в обратном направлении: именно в эти дни Приватбанк, например, списывает гривну с карт при оплате товаров и услуг в Турции по курсу, о котором раньше и не мечтал ни один инвестор: 2 гривны за лиру (раньше было и 7, и 6, и 5, и 4, и 3!!!).

Это равносильно тому, что вам доллар, заработанный в Украине, продают не по 37 гривен за 1$, а по 32.

Потому в наши дни очень очень очень выгодно расплачиваться - не знаю, как в других странах - но в Турции однозначно - картой украинского банка в гривнах.



2. Стоит понимать, что покупательную способность зарубежной валюты, которую мои апологеты никогда в жизни не держали в руках и уже никогда в жизни не будут ее иметь, гораздо выше гривен была и есть сейчас.

На сегодня только 2 вида товаров в Турции для украинца дорогие: а) бензин и солярка - примерно по 50 гривен за 1 литр; б) алкоголь и сигареты. Точно не знаю: кажется, самые дорогие сигареты сейчас стоят 52 гривен за пачку (не покупаю). Виски тоже давно не покупал, наверное, бутылка ирландского/шотладнского виски стоит - вот точно не знаю цены - наверное, около 600 гривен.



3. Пункты 1 и 2 говорят в пользу того, чтобы сдать аренду. Но есть и другой вариант.



4. Квартира, о которой указано в тесте выше - куплена летом 2018 года примерно за 50 000 долларов.

Об этой покупке было все подробно было написано на этом форуме летом и осенью 2018 года.



На сегодня рыночная обычная справедливая цена и реальная для продажи - более 2 000 000 лир или около 150 000 долларов.

Моя арифметика и логика такая:

- если к тебе с неба упало просто так за красивые глаза 100 000 долларов профита - возьми и не гневи Бога.

В наше время, имея на кармане:

- 100 000$ (профит) + 50 000$ (возврат инвестиции) наличными;

- жену и двоих детей;

- квартиру 3+1 в почти шикарном ЖК;

- автомобиль, ввезенный с Украины;

- стабильную работу в IT-сфере с зарплатой (удалено)

НЕ ПРОПАДЕШЬ...



Посмотрим, какое решение примет герой теста.