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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 560561562563
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 13:29

Еврейская арифметика в недвижимости
(результаты теста)

Ну что же, никто из студентов тест НЕ сдал или НЕ пытался сдать.
На сегодня в задаче по тесту близкими к "правильности", если так можно сказать, есть два варианта ответа:
- из двух имеющихся в личном владении за границей квартир одну сдать в аренду и получать примерно 10 000…15 000 лир в месяц.
- продать одну из квартир с профитом в 100 000$ чистыми.

На сегодня я сторонник варианта 2.
Какое решение принял владелец квартиры - ещё не знаю, как он мне сказал «Я мучительно думаю…»

Где тут правильный выбор?
Форумчане же считают себя опытными умными финансистами и экономистами, то вот «зарядка для ума»:

1. Не стоит переводить 10 000-15 000 лир в украинские гривны и получать цифру в 20 000…30 000 гривен в месяц необлагаемого налогами доходов.
Это ошибочная арифметика. Она справедлива в обратном направлении: именно в эти дни Приватбанк, например, списывает гривну с карт при оплате товаров и услуг в Турции по курсу, о котором раньше и не мечтал ни один инвестор: 2 гривны за лиру (раньше было и 7, и 6, и 5, и 4, и 3!!!).
Это равносильно тому, что вам доллар, заработанный в Украине, продают не по 37 гривен за 1$, а по 32.
Потому в наши дни очень очень очень выгодно расплачиваться - не знаю, как в других странах - но в Турции однозначно - картой украинского банка в гривнах.

2. Стоит понимать, что покупательную способность зарубежной валюты, которую мои апологеты никогда в жизни не держали в руках и уже никогда в жизни не будут ее иметь, гораздо выше гривен была и есть сейчас.
На сегодня только 2 вида товаров в Турции для украинца дорогие: а) бензин и солярка - примерно по 50 гривен за 1 литр; б) алкоголь и сигареты. Точно не знаю: кажется, самые дорогие сигареты сейчас стоят 52 гривен за пачку (не покупаю). Виски тоже давно не покупал, наверное, бутылка ирландского/шотладнского виски стоит - вот точно не знаю цены - наверное, около 600 гривен.

3. Пункты 1 и 2 говорят в пользу того, чтобы сдать аренду. Но есть и другой вариант.

4. Квартира, о которой указано в тесте выше - куплена летом 2018 года примерно за 50 000 долларов.
Об этой покупке было все подробно было написано на этом форуме летом и осенью 2018 года.

На сегодня рыночная обычная справедливая цена и реальная для продажи - более 2 000 000 лир или около 150 000 долларов.
Моя арифметика и логика такая:
- если к тебе с неба упало просто так за красивые глаза 100 000 долларов профита - возьми и не гневи Бога.
В наше время, имея на кармане:
- 100 000$ (профит) + 50 000$ (возврат инвестиции) наличными;
- жену и двоих детей;
- квартиру 3+1 в почти шикарном ЖК;
- автомобиль, ввезенный с Украины;
- стабильную работу в IT-сфере с зарплатой (удалено)
НЕ ПРОПАДЕШЬ...

Посмотрим, какое решение примет герой теста.
akurt
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