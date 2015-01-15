Додано: Нед 29 тра, 2022 13:29

На сегодня я сторонник варианта 2.

(результаты теста)Ну что же, тест НЕ сдавали или НЕ хотели сдать: не до него. Понимаю.На сегодня в задаче по тесту близкими к "правильности", если так можно сказать, есть два варианта ответа:- из двух имеющихся в личном владении за границей квартир одну сдать в аренду и получать примерно 10 000…15 000 лир в месяц.- продать одну из квартир с профитом в 100 000$ чистыми.Какое решение принял владелец квартиры - ещё не знаю, как он мне сказал «Я мучительно думаю…»Где тут правильный выбор?Форумчане же считают себя опытными умными финансистами и экономистами, то вот «зарядка для ума»:1. Не стоит переводить 10 000-15 000 лир в украинские гривны и получать цифру в 20 000…30 000 гривен в месяц необлагаемого налогами доходов.Это ошибочная арифметика. Она справедлива в обратном направлении: именно в эти дни Приватбанк, например, списывает гривну с карт при оплате товаров и услуг в Турции по курсу, о котором раньше и не мечтал ни один инвестор: 2 гривны за лиру (раньше было и 7, и 6, и 5, и 4, и 3!!!).Это равносильно тому, что вам доллар, заработанный в Украине, продают не по 37 гривен за 1$, а по 32.Потому в наши дни очень очень очень выгодно расплачиваться - не знаю, как в других странах - но в Турции однозначно - картой украинского банка в гривнах.2. Стоит понимать, что покупательную способность зарубежной валюты, которую мои апологеты никогда в жизни не держали в руках и уже никогда в жизни не будут ее иметь, гораздо выше гривен была и есть сейчас.На сегодня только 2 вида товаров в Турции для украинца как будто бы дорогие: а) бензин и солярка - примерно по 50 гривен за 1 литр; б) алкоголь и сигареты. Точно не знаю: кажется, самые дорогие сигареты сейчас стоят 52 гривен за пачку (не покупаю). Виски тоже давно не покупал, наверное, бутылка ирландского/шотладнского виски стоит - вот точно не знаю цены - наверное, около 600 гривен.3. Пункты 1 и 2 говорят в пользу того, чтобы сдать в аренду. Но есть и другой вариант.4. Квартира, о которой указано в тесте выше - куплена летом 2018 года примерно за 50 000 долларов.Об этой покупке - как что и что покупать/инвестировать, на чем можно выиграть - было все подробно написано на этом форуме летом и осенью 2018 года.На сегодня рыночная обычная справедливая цена и реальная для продажи - более 2 000 000 лир или около 150 000 долларов.Моя арифметика и логика такая:- если к тебе100 000 долларов профита - возьми и не гневи Бога.В наше время, имея на кармане:- 100 000$ (профит) + 50 000$ (возврат инвестиции) наличными;- жену и двоих детей;- квартиру 3+1 в почти шикарном ЖК;- автомобиль, ввезенный с Украины;- стабильную работу в IT-сфере с зарплатой (удалено)НЕ ПРОПАДЕШЬ...Посмотрим, какое решение примет герой теста.Трудно будет ему принять решение.Блин. Не успел разместить текст выше, как появилось объявление от нашей украинки...Блин, 27 000 лир... Да уж... Примерно 1600 долларов в месяц..."Лара" - микрорайон на самом самом самом востоке Анталии...