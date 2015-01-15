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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 560561562563
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 16:02

Новинки нерухомості на березі Середземного моря

1. Парковка біля триповерхової будівлі Офісу митниці в Анталії перетворилася на філію України: авто з номерами серій АЕ, АХ, АА, ВН і так далі, і так далі... Тут єдин пан, що сидить в дружній до України Угорщині, все бідкався: що ніби-то росіян в Анталії багато... Нехай відвідав би парковку біля митниці - якщо знайшов би більше 1-го (одного) авто з російськими номерами - я би купив йому велику упаковку морозива типу "Ескімо".

2. У половини наших людей одні і ті ж проблеми: настільки люди не звикли виконувати закони в Україні, що весь час наступають на одні і ті ж граблі: НЕВИКОНАННЯ ЗАКОНІВ КРАЇНИ ПЕРЕБУВАННЯ.
Саме правильне слово: "безбашенность". Друге: "А я так хочу", ще: "А по логиці так можна було..."

3. Великі проблеми пов"язані з порушенням ввезення на митну територію Туреччини підакцизного товару (в народі називають "авто"): порушення терміну перебування (90 днів, якщо не оформлено ВНП), залишення авто на митній території країни власником, який покинув територію та вилетів літаком в невідомому напрямку. Максимальний штраф мною зафіксовано в сумі 88 000 лір (близько 6 000 доларів), мінімальний сьогодні - нашій людині - стрибав від радощів і потискав пан (ім"я видалено) мені руку - 8 000 лір (близько 500 доларів).

4. Рієлтори отримали новий вид прибутку - здивований був кмітливістю рієлторів: тепер - крім послуг продажу квартири клієнту - ще і супроводжують його в митницю для вирішення питань з авто. Прикольно... От же ж кмітливі...

5. Поговорив з цікавою парою рієлторів - наш українець (виріс в Туреччині, починав із Стамбула) + корінний турок. Працюють в парі.
Сказали такі фрази:
- Найбліьше подорожчало житло в Анталії та в Аланії, хоча ні... (додали після паузи)... в Аланії не так сильно...
(блін, я з квітня 2018 року умовляв та розказував форумчанам як треба викопувати гроші з попід груші та де можна вдало вкладатися - ні: слухали людей з суттєвими психо-фінансовими травмами. І де ті порадники сьогодні? Як сиділи без роботи, без квартир та без грошей, так і сидять...).

- "Клієнтам соромно говорити ціну - так ціни зросли! - (і продовжили далі): "Ось сьогодні возили в квартиру 2+1 - мікрорайон (назву видалено, нормальний) - НЕ НОВА - але будинок виглядає свіжим (хі-хі, примітка моя) - квартира виглядає свіжою - (хі-хі, примітка моя) - але ціна - 175 000 євро! (Євро, Карл! 175 000...).

6. Ретельно та докладно поговорили з нашим хлопцем з Дінпра на гарному позашляховику: сказав, що йому в Анталії не вистачає "запаха "Петровки". Бідкався на анталійських водіїв, сказавши, що вони весь час "підрізають його велику чорну автівку". Я заперечив: "У Вас в Дніпрі якщо менше 5-ти жахливих аварій на дорогах мінімум з 15-ти трупами - то день не вдався"... Погодився: "Всі їздять тут без порушень швидкісного режиму, це правда..."
Хоче відвідати Анкару - є в нього "одна тема"...
- Анкара - город хлебный! - то я так сказав, показавши на смартфоні куплені сьогодні авіаквитки на середу з Анталії в Анкару...

Чесно: я НЕ РОЗУМІЮ, як більшість з учасників форуму могли будувати свій бізнес в Україні, в той самий час на протязі майже 5-ти років на Фінансовому форумі УКРАЇНИ прислухатися виключно до людей з важкими психо-фінансовими травмами...
НЕ_РО_ЗУ_МІ_Ю....
akurt
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