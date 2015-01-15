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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 560561562563
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 23:36

  Faceless написав:Шрі-Ланка країна надзвичайно гарна, клімат приємний, але для іноземців нерухомість виходить надто дорога. Ну і комьют - 9 годин в літаку, на вікенд не прилетиш

чого чого, нерухомість на Шрі-Ланці?? це прикол такий чи як. це місце, максимум, в спокійний час, полежати на пляжі 3-4 тижні і змотатися звідси. цивіла 0, медицини 0, та і відоси ржавих мопедів і рваних ганчірок поступово напрягають... крім моря там взагалі нічого, яка нерухомість...
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 06:14

Правильне зауваження, пане Дмитре.
Ми багато разів розглядали доцільність інвестицій в ту чи іншу країну з точок зору:
- відддаленість та можливість доїхати/долетіти/доплисти/добрести.
- легкістю оформлення Права власності без витрат на юристів+адвокатів+нотаріусів.
- соціальна ситуація та економічний розвиток краіни інвестицій.
- менталітет людей (в тому числі те, щоби українця не рахували за людину четвертого (Ізраїль) або третього (Польщя+деякі інші країни) гатунку.

Панове (деякі) додавали:
- обов‘язкова наявність поросятини (правда, серед авторів критерія були ті, хто не купував її та не бачив з 2005 року із-за банальної відсутності грошей на м"ясо).
- відсутність будь-якої релігії, крім православної (правда, серед авторів критерія були ті, хто в церкву не ходить, а свічку перед іконою Миколи Чудотворця ставив останні раз років 30 тому).
- обов‘язкове знання всіма мешканцями краіни російської мови (цю обов’язкову умову висували ті, хто не вміє грамотно писати ні російською, ні українською).
- вологість повітря не повинна перевищувати 51 (п‘ятдесят один) відсоток.
- обов"язкове використання в країні інвестиції виключно доларів (інші валюти категорично не спрймалися, і висувалися пропозиції українську гривню у великих обсягах - приблизно 49 500 гривень - все зароблене за останні 50 років життя - миттєво вкладати виключно в Дельта банк, VAB банк або в ОВДП).

З цих точок зору Шрі Ланка ну ніяк не підходить.
akurt
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  #<1 ... 560561562563
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