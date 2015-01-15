Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Шрі-Ланка країна надзвичайно гарна, клімат приємний, але для іноземців нерухомість виходить надто дорога. Ну і комьют - 9 годин в літаку, на вікенд не прилетиш
чого чого, нерухомість на Шрі-Ланці?? це прикол такий чи як. це місце, максимум, в спокійний час, полежати на пляжі 3-4 тижні і змотатися звідси. цивіла 0, медицини 0, та і відоси ржавих мопедів і рваних ганчірок поступово напрягають... крім моря там взагалі нічого, яка нерухомість...
Правильне зауваження, пане Дмитре. Ми багато разів розглядали доцільність інвестицій в ту чи іншу країну з точок зору: - віддаленість та можливість доїхати/долетіти/доплисти/добрести. - легкістю оформлення Права власності без витрат на юристів+адвокатів+нотаріусів+рієлторів. - соціальна ситуація та економічний розвиток краіни інвестицій. - менталітет людей (в тому числі те, щоби українця не рахували за людину четвертого (Ізраїль) або третього (Польщя+деякі інші країни) гатунку.
Панове (деякі) додавали: - обов‘язкова наявність поросятини; - відсутність будь-якої релігії, крім православної; - вологість повітря не повинна перевищувати 51 (п‘ятдесят один) %. - обов"язкове використання в країні інвестиції виключно доларів.
Як би там не було, а доступність інвестицій за кордоном - була та є на першому місці. Як показав час, інвестиції в нерухомість в Туреччині виявилися найбільш вигідними, найбільш безпроблемними, найбільш ефективним та найбільш захищеними. Мені особисто дуже шкода, що учасники форуму не слухали ефективних дієвих та точних порад з метою надійного пристосуання грошей та облаштуванню "Запасного аеродрому" для своєї родини.
Можливо, форумчанам пригодиться інформація про надійно працюючий автобусний міст "Київ-Анталія" (інформація реальна від безпосередніх організаторів та учасників автобусного мосту):
- Виїзд автобуса з Києва кожні 3 дні (так само з Анталії). - Реальний час в дорозі - 44-45 годин. Зупинки кожні 4 години у продуманих місцях - це або АЗС, де є безкоштовний інтернет за кордоном, або біля супермаркета LIDL, де можна скупитися в дорогу. Раджу брати в дорогу з України мінімальний набір продуктів - тільки до Румунії - супермаркет LIDL в Румунії буде здаватися печерою Аладдіна, а на АЗС по дорозі завжди можна купити каву або якісь харчі. - орієнтир ціни квитка в один бік - 5000 гривень. Що цікаво, квиток в обидва боки можна купити майже за ціною в один бік. - пасажирів попереджають про можливе невиконання графку руху у зв"язку із реальною ситуацією на КПП різних країн.
Туреччина з 1 червня зняла всі ковідні обмеження. Авто на прокат можна взяти за ціною, меншою за 200 доларів, - НА ТИЖДЕНЬ!!!! Ціна на пальне зараз підвищилася - 1 літр бензину А95 продається за 26,5 ліри або приблизно по 53 гривні за 1 літр. В Туреччині найбільш вигідно всюди розраховуватися карткою українського банку в гривнях - гривню списують майже по курсу долара НБУ (Приватбанк списує гривню приблизно по 2 гривні за 1 турецьку ліру. Наприклад, обід в кафе на двох буде обходитися в 60-110 лір або в 120-220 гривень).
Для довідки: в ці літні дні є багато приємних пропозицій в готелях провінціі Анталія (берегова лінія 640 км) за ціною приблизно в 300 лір (менше 20$) на добу. Мої приятелі зняли на 2 тижня номер в бутік-готелі майже на першій лінії Анталії - фактично 2-к квартира з кухнею - на 4 особи - приблизно за 40 євро в день. Можна знайти в оренду дуже гарну квартиру на короткий термін - 1-2 місяця - в липні-серпні - за 850 доларів на місяць.
P.S. Для мешканців півдня України рекомендую авіаміст - прямі рейси - Кишинів-Анталія, квитки на літаки від 1950 гривень (це 55 доларів - чартерні авіареси, регулярні авіалінії від 90 доларів) - до Кишинева добираються через Паланку.
Не купили квартиру для себе - хочете орендувати - не проблема!
Орієнтир цін на здачу в оренду квартир в Анталії на довгий (1 рік) термін: - приморські райони (Ліман, Гюрсу) - ціни вище небес. Не оприлюднюється, щоби не дратувати. - нормальні райони з відстанню до моря від 1000 до 2000 м: квартира 1+1 - 13 000 лір або 780$ на місяць; квартира 2+1 - 15 000 лір або 900$ на місяць. - не самі кращі мікрорайони, але до моря може бути всього 900-1000 м - 13 000 лір або 780$ на місяць. - престижні мікрорайони, нові комплекси з басейнами та підземним паркінгом - 25 000 - 33 000 лір або близько 2000$ на місяць; - спальні віддалені райони - буде вдачею, якщо знайдете 2+1 за 7 500 лір або 450$ на місяць. Оплата щомісяця+квартплата+комунальні; часто вимагають оплату наперед за 6-12 місяців. До цієї ціни треба додати комісійні рієлторів - в розмірі оплати за місяць.
У всіх випадках - оформлення нотаріально завіреного Договору оренди на 1 рік. З правом оформлення ВНП в Туреччині на 1 рік (витрати на оформлення - близько 150$+Поліс медичного страхувая іноземця на 1 рік 40-150$).