Додано: Суб 04 чер, 2022 07:25

Мені особисто дуже шкода, що учасники форуму не слухали ефективних дієвих та точних порад з метою надійного пристосуання грошей та облаштуванню "Запасного аеродрому" для своєї родини.

Як би там не було, а доступність інвестицій за кордоном - була та є на першому місці.Як показав час, інвестиції в нерухомість в Туреччині виявилися найбільш вигідними, найбільш безпроблемними, найбільш ефективним та найбільш захищеними.Можливо, форумчанам пригодиться інформація про надійно працюючий автобусний міст "" (інформація реальна від безпосередніх організаторів та учасників автобусного мосту):- Виїзд автобуса з Києва кожні 3 дні (так само з Анталії).- Реальний час в дорозі - 44-45 годин. Зупинки кожні 4 години у продуманих місцях - це або АЗС, де є безкоштовний інтернет за кордоном, або біля супермаркета LIDL, де можна скупитися в дорогу. Раджу брати в дорогу з України мінімальний набір продуктів - тільки до Румунії - супермаркет LIDL в Румунії буде здаватися печерою Аладдіна, а на АЗС по дорозі завжди можна купити каву або якісь харчі.- орієнтир ціни квитка в один бік - 5000 гривень. Що цікаво, квиток в обидва боки можна купити майже за ціною в один бік.- пасажирів попереджають про можливе невиконання графку руху у зв"язку із реальною ситуацією на КПП різних країн.Туреччина з 1 червня зняла всі ковідні обмеження.Авто на прокат можна взяти за ціною, меншою за 200 доларів, - НА ТИЖДЕНЬ!!!! Ціна на пальне зараз підвищилася - 1 літр бензину А95 продається за 26,5 ліри або приблизно по 53 гривні за 1 літр.В Туреччині найбільш вигідно всюди розраховуватися карткою українського банку в гривнях - гривню списують майже по курсу долара НБУ (Приватбанк списує гривню приблизно по 2 гривні за 1 турецьку ліру. Наприклад, обід в кафе на двох буде обходитися в 60-110 лір або в 120-220 гривень).Для довідки: в ці літні дні є багато приємних пропозицій в готелях провінціі Анталія (берегова лінія 640 км) за ціною приблизно в 300 лір (менше 20$) на добу.Мої приятелі зняли на 2 тижня номер в бутік-готелі майже на першій лінії Анталії - фактично 2-к квартира з кухнею - на 4 особи - приблизно за 40 євро в день.Можна знайти в оренду дуже гарну квартиру на короткий термін - 1-2 місяця - в липні-серпні - за 850 доларів на місяць.Інформація про бронювання квитків, телефони туроператора на рейси з Києва до Анталії та розклад руху є тут:Для мешканців півдня України рекомендую авіаміст - прямі рейси - Кишинів-Анталія, квитки на літаки від 1950 гривень (це 55 доларів - чартерні авіареси, регулярні авіалінії від 90 доларів) - до Кишинева добираються через Паланку.Додано в 10-43. автобус Анталія-Київ виїхав з Анталії 02 червня в 22:00, прибув в Київ 04 червня в 10:30. Час в дорозі: 24+2+10,5=36,5 годин. Майже "від дверей до дверей".