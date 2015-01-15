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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 560561562563
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 23:36

  Faceless написав:Шрі-Ланка країна надзвичайно гарна, клімат приємний, але для іноземців нерухомість виходить надто дорога. Ну і комьют - 9 годин в літаку, на вікенд не прилетиш

чого чого, нерухомість на Шрі-Ланці?? це прикол такий чи як. це місце, максимум, в спокійний час, полежати на пляжі 3-4 тижні і змотатися звідси. цивіла 0, медицини 0, та і відоси ржавих мопедів і рваних ганчірок поступово напрягають... крім моря там взагалі нічого, яка нерухомість...
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 06:14

Правильне зауваження, пане Дмитре.
Ми багато разів розглядали доцільність інвестицій в ту чи іншу країну з точок зору:
- віддаленість та можливість доїхати/долетіти/доплисти/добрести.
- легкістю оформлення Права власності без витрат на юристів+адвокатів+нотаріусів+рієлторів.
- соціальна ситуація та економічний розвиток краіни інвестицій.
- менталітет людей (в тому числі те, щоби українця не рахували за людину четвертого (Ізраїль) або третього (Польщя+деякі інші країни) гатунку.

Панове (деякі) додавали:
- обов‘язкова наявність поросятини;
- відсутність будь-якої релігії, крім православної;
- вологість повітря не повинна перевищувати 51 (п‘ятдесят один) %.
- обов"язкове використання в країні інвестиції виключно доларів.

З цих точок зору Шрі Ланка ну ніяк не підходить.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 07:25

Про доступність інвестицій за кордоном

Як би там не було, а доступність інвестицій за кордоном - була та є на першому місці.
Як показав час, інвестиції в нерухомість в Туреччині виявилися найбільш вигідними, найбільш безпроблемними, найбільш ефективним та найбільш захищеними.
Мені особисто дуже шкода, що учасники форуму не слухали ефективних дієвих та точних порад з метою надійного пристосуання грошей та облаштуванню "Запасного аеродрому" для своєї родини.

Можливо, форумчанам пригодиться інформація про надійно працюючий автобусний міст "Київ-Анталія" (інформація реальна від безпосередніх організаторів та учасників автобусного мосту):

- Виїзд автобуса з Києва кожні 3 дні (так само з Анталії).
- Реальний час в дорозі - 44-45 годин. Зупинки кожні 4 години у продуманих місцях - це або АЗС, де є безкоштовний інтернет за кордоном, або біля супермаркета LIDL, де можна скупитися в дорогу. Раджу брати в дорогу з України мінімальний набір продуктів - тільки до Румунії - супермаркет LIDL в Румунії буде здаватися печерою Аладдіна, а на АЗС по дорозі завжди можна купити каву або якісь харчі.
- орієнтир ціни квитка в один бік - 5000 гривень. Що цікаво, квиток в обидва боки можна купити майже за ціною в один бік.
- пасажирів попереджають про можливе невиконання графку руху у зв"язку із реальною ситуацією на КПП різних країн.

Туреччина з 1 червня зняла всі ковідні обмеження.
Авто на прокат можна взяти за ціною, меншою за 200 доларів, - НА ТИЖДЕНЬ!!!! Ціна на пальне зараз підвищилася - 1 літр бензину А95 продається за 26,5 ліри або приблизно по 53 гривні за 1 літр.
В Туреччині найбільш вигідно всюди розраховуватися карткою українського банку в гривнях - гривню списують майже по курсу долара НБУ (Приватбанк списує гривню приблизно по 2 гривні за 1 турецьку ліру. Наприклад, обід в кафе на двох буде обходитися в 60-110 лір або в 120-220 гривень).

Для довідки: в ці літні дні є багато приємних пропозицій в готелях провінціі Анталія (берегова лінія 640 км) за ціною приблизно в 300 лір (менше 20$) на добу.
Мої приятелі зняли на 2 тижня номер в бутік-готелі майже на першій лінії Анталії - фактично 2-к квартира з кухнею - на 4 особи - приблизно за 40 євро в день.
Можна знайти в оренду дуже гарну квартиру на короткий термін - 1-2 місяця - в липні-серпні - за 850 доларів на місяць.

Інформація про бронювання квитків, телефони туроператора на рейси з Києва до Анталії та розклад руху є тут:
https://alf.ua/ua/countries/turkey/info ... Aucuxn1P8I

P.S. Для мешканців півдня України рекомендую авіаміст - прямі рейси - Кишинів-Анталія, квитки на літаки від 1950 гривень (це 55 доларів - чартерні авіареси, регулярні авіалінії від 90 доларів) - до Кишинева добираються через Паланку.

P.P.S. Додано в 10-43. автобус Анталія-Київ виїхав з Анталії 02 червня в 22:00, прибув в Київ 04 червня в 10:30. Час в дорозі: 24+2+10,5=36,5 годин. Майже "від дверей до дверей".
Востаннє редагувалось akurt в Суб 04 чер, 2022 09:46, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 08:02

Не купили квартиру для себе - хочете орендувати - не проблема!

Орієнтир цін на здачу в оренду квартир в Анталії на довгий (1 рік) термін:
- приморські райони (Ліман, Гюрсу) - ціни вище небес. Не оприлюднюється, щоби не дратувати.
- нормальні райони з відстанню до моря від 1000 до 2000 м: квартира 1+1 - 13 000 лір або 780$ на місяць; квартира 2+1 - 15 000 лір або 900$ на місяць.
- не самі кращі мікрорайони, але до моря може бути всього 900-1000 м - 13 000 лір або 780$ на місяць.
- престижні мікрорайони, нові комплекси з басейнами та підземним паркінгом - 25 000 - 33 000 лір або близько 2000$ на місяць;
- спальні віддалені райони - буде вдачею, якщо знайдете 2+1 за 7 500 лір або 450$ на місяць.
Оплата щомісяця+квартплата+комунальні; часто вимагають оплату наперед за 6-12 місяців.
До цієї ціни треба додати комісійні рієлторів - в розмірі оплати за місяць.

У всіх випадках - оформлення нотаріально завіреного Договору оренди на 1 рік. З правом оформлення ВНП в Туреччині на 1 рік (витрати на оформлення - близько 150$+Поліс медичного страхувая іноземця на 1 рік 40-150$).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 16:19

Нерухомість подалі від проблем - літо 2022....

Приємно, що на Фінансовому форумі України є різні - інколи розумні, інколи дуже розумі - люди.
ШкОда, що розумних НЕ слухають... І не слухали...

Серед розумних - на мою тверду думку - думки цього пана.
  rjkz написав:Бежать в НЙ наперегонки с толпой оказалось дальновидней, чем скупать концептуальный овноблок в воюющей 9 лет стране.
В первую очередь, потому что он находится на другой стороне Земли от безумного ботоксного неофюрера. И как-то не сильно скрывал свои намерения.
Но понимать прямые и явные угрозы тоже не только лишь все могут.


Звісно, мова йде про родини чоловіків - мати, батько, жінка та діти.
Саме таку відповідь я отримав від нашого українця, коли спитав, яка причина його інтереса до Анталії.

Що можна орендувати на ринку нерухомості Анталії - НУ ПОВНІСТЮ відповідає критеріям вище - станом на червень 2022.
Нижча крайність - щось незрозуміле але придатне для проживання - в спальному віддаленому районі - можна щось знайти за 4000 лір або 235 доларів США. Є і такі орендарі.
Верхня планка - 33 000 лір на місяць або близько 2000 доларів. Це буде Преміум клас з плавальними басейнами, підземнкм паркінгом, спортвним майданчиками, комплексом тренажернх залів, більярдом, теннісом, цілодобовою охороною та і взагалі місцем приємним. Є і такі орендарі.

Візьмемо щось середнє. Дані мною отримані від нашого українця (ім"я видалено), колись - до грудня 2021 - мешканця Києва. Розказав всю правду...

Квартира 2+1 (трикімнатна) в нормальному районі, оптимальному за співвідношенням ціна/якість/розташування/інфрастуркутра.
До моря приблизно 1500 м - що цікаво - рівно по прямій. При бажанні можна проїхатися на автобусі - смішно, але буває - десь 2-3 зупинки.
Квартира повністю обладнана, сучасна техніка, все чисто охайно, "під ключ".
Є інтернет і ТВ (інтернет - річ важлива для тих, хто в темі, навіщо це треба).
Квартплата смішна в наш час - 100 лір або близько 6 доларів на місяць.
ВАЖЛИВО: власник не проти, якщо орендар будет тримати когось з домашніх улюбленців (особисто я проти, але буває і таке).
Прємні бонуси:
- стоматологічна клініка;
- дитячий спортивнй центр (карате і інше);
- щотижневий ринок (працює по вівторках);
- класне реально автобусне сполучення з будь-якою точкою величезного (в 1,4 раз більший за Київ) міста.
- безкоштовні парковочні місця у дворі та на відстані в 150 м - безкоштонвна крита парковка (працює 6 днів на тиждень).
Ну ось так.
Ціна 15 000 лір на місяць (оренда на 1 рік) або 870 доларів на місяць. З правом оформлення ВНП.

Інфа просто для оцінки ситуації.
До речі, Туреччина в списку країн Європи за рівнем цін на пальне - а в списку 42 країни - Туреччина "пасе задніх" на місці 5 сзаду...
https://www.globalpetrolprices.com/gaso ... es/Europe/
Востаннє редагувалось akurt в Чет 09 чер, 2022 17:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 16:27

  akurt написав:Верхня планка - 33 000 лір на місяць або близько 2000 доларів. Це буде Преміум клас з плавальними басейнами, підземнкм паркінгом, спортвним майданчиками, комплексом тренажернх залів, більярдом, теннісом, цілодобовою охороною та і взагалі місцем приємним. Є і такі орендарі.

В Дубае всё вышеперечисленное обходится в 1200 уё в месяц.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 17:53

Ну, наверное, правда...
Вопрос о том, где что дешевле и лучше - все время "открытый".
akurt
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