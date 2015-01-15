Додано: Пон 13 чер, 2022 07:32

Чистий експромт.

у фінансах потрібною є точність

Найдешевшй варіант:

прочитали інфу на цьому форумі

Не хотів писати і робити - але в реально гарному посиланні є одна зайва інформація - форум же фінасовий, а- там зазначені 5 сайтів, на яких рекомендують шукати об"єкт для інвестицій.З них реальним є тільки сайт під номером 5. Перші 4 - незрозуміло що.Назву не пишу - один раз мав необережність написати назву сайта та дати інструкцію як ним користуватися - майже терміново все було видалено як крамола, бо всі дружними рядами повинні були брести на КРЖН. Сайт згадується тут:Критерії пошуку:- квартира 1+1 (двокімнатна);- нова або майже нова, або в майже новому будинку (взагалі не люблю "вторинку" завжди все купував нове та напряму у власника/Забудовника і без всяких там - прости Господи - рієлторів);- НЕ "нульовий" поверх. Хоча бувають приємні варіанти, коли власник квартири на "нульовому" (по-нашому "першому") поверсі має бонус у вигляді власного клаптика газона та кущів/дерев.- мікорорайон оптимальний за співвідношенням "ціна/якість/інфраструктура/море".Ціни в спальних віддалених від моря районах ділити на 2, ціни на "першій лінії" множити мінімум на 3.Результат пошуку:- варіантів - 39.- мінімальна ціна - 1 500 000 лір (близько 100 000 доларів);- максимальна ціна - 3 950 000 лір (близько 230 000 доларів);- найчастіше зустрічається ціна 2 350 000 лір (близько 135 000 доларів США).Для довідки: те саме, але в цінах 2017-2019 років, коли я рекомендував попродавати весь весь непотріб і даремно нахом"ячене - 50 000 доларів.хі-хі, існує тільки в фотошопі та на картинках; зрозуміло...Найдорожчий варіант: 3 950 000 лір (близько 230 000 доларів) - знаю цей будинок - саме він згадувався в моїх оглядах в 2020 та 2021 роках.Гадаю, що ціна в 3 950 000 лір - це "фокус" від рієлторів - ціна штучно завищена.Справа в тому, що якщо уважно поритися на сайті, то можна знайти таку ж квартиру за 2 800 000 лір (165 000 доларів), і в тому ж будинку квартиру 2+1 - саме за 3 950 000 лір (близько 230 000 доларів).Але я рієлторів розумію: а раптом хтось "клюне" на 230 000 доларів... Будть мати бонус... Слава Богу, що у форумчан є кому трохи очі розкрити...Таким чином:- перше згадування на цьому форумі в огляді цікавих об"єктів - в грудні 2020 року з рекомендацією КУПУВАТИ - шикарне місце - площа, погляд не впирається в сусідні будинки, навпроти газон, місце вигула собаки, безкоштовна муніципальна парковка з освітленням, дитячий дуже охайний парк, спортивний майданчик, бігова гумова доріжка, по суботах на площі - ринок. Тиха вулця без активного руху. На відстаі в 200 м - аж три різних супермаркета та на відстані 300 м - міський транспорт. Точно знаю таке: а) квартиру було здано в оренду (перша здача) на 1 рік, орендар виїхав в квітні - виставили на продаж; б) в цьому будинку періодично з"являлися в продажу квартири і динаміка цін була така: 800 000, 1 400 000, 2 200 000; ну ось тепер 3 950 000... (чи 2 800 000)...- точно знаю, що в грудні 2020 одну квартиру хотів купити один з нашх форумчан. На скільки мені відомо - не купив. Але купив в іншому за чи то 65000, чи то 75 000 євро, зараз будинок в стадії завершення: вже пролунала ціна - хоч і не добудований ще (вересень 2022)!!! - 115 000 євро.- не точно знаю - час пройшов, але станом на квітень 2020, коли будинок почав заселятися - ціна на квартиру була - мабуть - реально точно не пам"ятаю - здається, біля 70 000 доларів.Ще з цікавого з 39 квартир:- реальна новобудова - йдуть роботи по завершенню - я мимо проїжджаю на море - 2 950 000 лір або 170 000 доларів. "Нє хіло!" - вирвалося випадково у мене: вкрай невдале розташування - прямо на шумному перехресті, хоча мікрорайон непоганий... 170 000 долярів.... Блін, в 2020 році за ці саме гроші (!!!!!!!) наші українці брали 2+1 в Преміум класі і в преміум-мікрорайонах... От же ж блін... Не хіло... Здивований...1. Вторинний ринок не дивився. Квартири 2+1 не дивився. Мені не дуже цікаво.2. Для одного з наших форумчан: в Casa Grande немає в продажу квартир 1+1.Гарно мудро Ви зробили: колись(!!!) та інвестували зайві 60 000 євро в "лялю"...Гадаю, все буде ОК та скоро зустрінемося, як і планували... але поки що не получилося...