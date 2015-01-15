Faceless написав: https://news.finance.ua/ua/skil-ky-kosh ... urechchyny
Гарне посилання - прочитав з інтересом. Рекомендую всім для ознайомлення.
Майже все точно описано.
З приводу цін на нерухомість:
- на днях від нашої людини, яка до Нового року жила та працювала в Дубаї, а зараз є мешканцем провінції Анталія, почув таку фразу: "Хто в попередні роки нашкріб на житло 30 000 доларів - зараз має 100 000 доларів". Правда. Ціни зросли якщо і не в 3 рази, то в два рази точно.
Нагадаю, що саме я послідовно відстоював просту зрозумілу ідею: "Озирніться по боках, подивіться на нахом"ячене, продайте всі оті Шевченкові хати, гаражі та дачі - купіть собі трохи гарної квартири "під ключ" - на березі Середземного моря". Не слухали... а що насправді:
- вчора наша людина, яка має дві квартири в Анталії - він з Харкова - здав нашим харків"янам непогану квартиру 2+1 теж харків"янам за 800 доларів на місяць. Хотів 850 - сторгувалися за 800.
- сьогодні наша людина - він теж колись харків"янин - виставляє в оренду після косметичного ремонту квартиру 2+1. Хоче 13 000 лір (близько 750 доларів) на місяць; до моря 900 м. Правда, самий край Анталії.
Тут цікава арифметика: купував ту квартиру в травні 2017 року за 45 000 доларів. Трикімнатна повністю готова, "під ключ". Квартира "працювала" з травня 2017 по квітень 2022 року.
Ремонт зробив після орендарів косметичний, купив ТВ та пару нових кроватей.
Якщо здасть - як хоче - за 750 доларів, то прибутковість буде складати:
45000 - 100%
12х750 - х%
х=12х750х100/45000=20% річних по валюті.
Ніби то й непогано...
Ой, хлопці-хлопці, кого Ви в останні 5 років на цьому форумі слухали...
Яку тільки дурню тут деякі персонажі не писали...
Перехрестіться... Сплюньте три рази через ліве плече, і ще раз перехрестіться...
P.S. Що таке 13 000 лір чистого неоподаковуваного прибутку в Туреччині:
- пенсія чоловіка - здається (точно не знаю) - біля 2000 лір. Жінки в родині рідко коли мають пенсію, хоча, якщо жінка працювала хоча б 5 років в житті - то вже має пенсію.
- мінімальна оплата праці на руки 4 235 лір. За такі гроші живе турецька родина з 1-2 дитинами. Працює тільки чоловік, наприклад, на будівництві або в сфері обслуговування.
- зарплатня поліцейського 8400 лір.
- зарплатня працівника "білий комірець" - 6500...8500 лір.
- зарплатня заступника директора дуже великого готеля (1-3 тис. відпочиваючих) - 10 000 лір.
- зарплатня українського лендлорда в Анталії (з числа тих, хто НЕ СЛУХАВ деяких персонажів) - 13 000 лір.