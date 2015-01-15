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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 562563564565>
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 06:18



Гарне посилання - прочитав з інтересом. Рекомендую всім для ознайомлення.
Майже все точно описано.
З приводу цін на нерухомість:
- на днях від нашої людини, яка до Нового року жила та працювала в Дубаї, а зараз є мешканцем провінції Анталія, почув таку фразу: "Хто в попередні роки нашкріб на житло 30 000 доларів - зараз має 100 000 доларів". Правда. Ціни зросли якщо і не в 3 рази, то в два рази точно.

Нагадаю, що саме я послідовно відстоював просту зрозумілу ідею: "Озирніться по боках, подивіться на нахом"ячене, продайте всі оті Шевченкові хати, гаражі та дачі - купіть собі трохи гарної квартири "під ключ" - на березі Середземного моря". Не слухали... а що насправді:
- вчора наша людина, яка має дві квартири в Анталії - він з Харкова - здав нашим харків"янам непогану квартиру 2+1 теж харків"янам за 800 доларів на місяць. Хотів 850 - сторгувалися за 800.
- сьогодні наша людина - він теж колись харків"янин - виставляє в оренду після косметичного ремонту квартиру 2+1. Хоче 13 000 лір (близько 750 доларів) на місяць; до моря 900 м. Правда, самий край Анталії.
Тут цікава арифметика: купував ту квартиру в травні 2017 року за 45 000 доларів. Трикімнатна повністю готова, "під ключ". Квартира "працювала" з травня 2017 по квітень 2022 року.
Ремонт зробив після орендарів косметичний, купив ТВ та пару нових кроватей.
Якщо здасть - як хоче - за 750 доларів, то прибутковість буде складати:
45000 - 100%
12х750 - х%
х=12х750х100/45000=20% річних по валюті.
Ніби то й непогано...

Ой, хлопці-хлопці, кого Ви в останні 5 років на цьому форумі слухали...
Яку тільки дурню тут деякі персонажі не писали...
Перехрестіться... Сплюньте три рази через ліве плече, і ще раз перехрестіться...

P.S. Що таке 13 000 лір чистого неоподаковуваного прибутку в Туреччині:
- пенсія чоловіка - здається (точно не знаю) - біля 2000 лір. Жінки в родині рідко коли мають пенсію, хоча, якщо жінка працювала хоча б 5 років в житті - то вже має пенсію.
- мінімальна оплата праці на руки 4 235 лір. За такі гроші живе турецька родина з 1-2 дитинами. Працює тільки чоловік, наприклад, на будівництві або в сфері обслуговування.
- зарплатня поліцейського 8400 лір.
- зарплатня працівника "білий комірець" - 6500...8500 лір.
- зарплатня заступника директора дуже великого готеля (1-3 тис. відпочиваючих) - 10 000 лір.
- зарплатня українського лендлорда в Анталії (з числа тих, хто НЕ СЛУХАВ деяких персонажів) - 13 000 лір.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 07:32

Огляд цін на нерухомість на березі Середземного моря. Червень 2022 року.

Чистий експромт. Не хотів писати і робити - але в реально гарному посиланні є одна зайва інформація - форум же фінасовий, а у фінансах потрібною є точність - там зазначені 5 сайтів, на яких рекомендують шукати об"єкт для інвестицій.

З них реальним є тільки сайт під номером 5. Перші 4 - незрозуміло що.
Назву не пишу - один раз мав необережність написати назву сайта та дати інструкцію як ним користуватися - майже терміново все було видалено як крамола, бо всі дружними рядами повинні були брести на КРЖН. Сайт згадується тут:


Критерії пошуку:
- квартира 1+1 (двокімнатна);
- нова або майже нова, або в майже новому будинку (взагалі не люблю "вторинку" завжди все купував нове та напряму у власника/Забудовника і без всяких там - прости Господи - рієлторів);
- НЕ "нульовий" поверх. Хоча бувають приємні варіанти, коли власник квартири на "нульовому" (по-нашому "першому") поверсі має бонус у вигляді власного клаптика газона та кущів/дерев.
- мікорорайон оптимальний за співвідношенням "ціна/якість/інфраструктура/море".
Ціни в спальних віддалених від моря районах ділити на 2, ціни на "першій лінії" множити мінімум на 3.

Результат пошуку:
- варіантів - 39.
- мінімальна ціна - 1 500 000 лір (близько 100 000 доларів);
- максимальна ціна - 3 950 000 лір (близько 230 000 доларів);
- найчастіше зустрічається ціна 2 350 000 лір (близько 135 000 доларів США).
Для довідки: те саме, але в цінах 2017-2019 років, коли я рекомендував попродавати весь весь непотріб і даремно нахом"ячене - 50 000 доларів.

Найдешевшй варіант: хі-хі, існує тільки в фотошопі та на картинках; зрозуміло...

Найдорожчий варіант: 3 950 000 лір (близько 230 000 доларів) - знаю цей будинок - саме він згадувався в моїх оглядах в 2020 та 2021 роках.
Гадаю, що ціна в 3 950 000 лір - це "фокус" від рієлторів - ціна штучно завищена.
Справа в тому, що якщо уважно поритися на сайті, то можна знайти таку ж квартиру за 2 800 000 лір (165 000 доларів), і в тому ж будинку квартиру 2+1 - саме за 3 950 000 лір (близько 230 000 доларів).
Але я рієлторів розумію: а раптом хтось "клюне" на 230 000 доларів... Будть мати бонус... Слава Богу, що у форумчан є кому трохи очі розкрити...

Таким чином:
- перше згадування на цьому форумі в огляді цікавих об"єктів - в грудні 2020 року з рекомендацією КУПУВАТИ - шикарне місце - площа, погляд не впирається в сусідні будинки, навпроти газон, місце вигула собаки, безкоштовна муніципальна парковка з освітленням, дитячий дуже охайний парк, спортивний майданчик, бігова гумова доріжка, по суботах на площі - ринок. Тиха вулця без активного руху. На відстаі в 200 м - аж три різних супермаркета та на відстані 300 м - міський транспорт. Точно знаю таке: а) квартиру було здано в оренду (перша здача) на 1 рік, орендар виїхав в квітні - виставили на продаж; б) в цьому будинку періодично з"являлися в продажу квартири і динаміка цін була така: 800 000, 1 400 000, 2 200 000; ну ось тепер 3 950 000... (чи 2 800 000)...
- точно знаю, що в грудні 2020 одну квартиру хотів купити один з нашх форумчан. На скільки мені відомо - не купив. Але купив в іншому за чи то 65000, чи то 75 000 євро, зараз будинок в стадії завершення: вже пролунала ціна - хоч і не добудований ще (вересень 2022)!!! - 115 000 євро.
- не точно знаю - час пройшов, але станом на квітень 2020, коли будинок почав заселятися - ціна на квартиру була - мабуть - реально точно не пам"ятаю - здається, біля 70 000 доларів.

Ще з цікавого з 39 квартир:
- реальна новобудова - йдуть роботи по завершенню - я мимо проїжджаю на море - 2 950 000 лір або 170 000 доларів. "Нє хіло!" - вирвалося випадково у мене: вкрай невдале розташування - прямо на шумному перехресті, хоча мікрорайон непоганий... 170 000 долярів.... Блін, в 2020 році за ці саме гроші (!!!!!!!) наші українці брали 2+1 в Преміум класі і в преміум-мікрорайонах... От же ж блін... Не хіло... Здивований...

P.S.
1. Вторинний ринок не дивився. Квартири 2+1 не дивився. Мені не дуже цікаво.
2. Для одного з наших форумчан: в Casa Grande немає в продажу квартир 1+1.
Гарно мудро Ви зробили: колись прочитали інфу на цьому форумі (!!!) та інвестували зайві 60 000 євро в "лялю"...
Гадаю, все буде ОК та скоро зустрінемося, як і планували... але поки що не получилося...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 13 чер, 2022 07:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 07:53

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Жалко не читав вас колись.
Знайомий нещодавно придбав квартиру в Грузії. Батумі.
Приблизно стало в 50 кєвро.
Знаю що апартаменти з ремонтом, які будуть здаватись коли його не буде.
Питав в мене поради, не міг йому нічого порадити так як не читав цю гілку.
Враховуючи політичну ситуацію, краще він би ці кошти вложив в Туречину.
Зателефоную якось дізнаюсь детальніше.
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 08:05

Ми десь з 5 місяців тому Батумі досить ретельно обговорювали.
Туди навіть хотів щось інвестувати один з форумчан, який - правда - за останні 50 років не зміг нашкребти 70 доларів на авіаквиток в Батумі з Києва. Літали ж раніше літаки...

Я те Батумі підняв після такої цікавої зустрічі в одному з відділень Denizbank в Анталії - хлопець років 28-30 довго вів перемовини з менеджером аглійською, тому я звернув на нього увагу: виявилося потім, що він з Литви, інвестував литовські гроші аж в 3 (ТРИ!) квартири в Анталії, як раз одну з гарним профітом продав і щось там не уходив SWIFT-переказ з Туреччини в Литву. Точніше, з Туреччини він пішов, а в Литві був заблокованй з питанням "Звідки такі гроші".
Там і трохи поговорили. Жалкую, що не взяв телефон - він сказав тоді, що планує поїхати помацати Батумі, може там ще щось впаде з неба, якісь гроші.
Так ось про Батумі: мої респонденти відмічають дуже низьку якість будівництва.
Але головне не це: море то Чорне (!!!), сезон - максимум 3 місяця, і - що цікаво - за останні три (Три, Карл!) роки сезону фактично НЕ було.
Тому: на дуже великого любителя.
Ну і головне: за відсутності прямих авіасполучень з України - та в умовах відсутності сполучення хоч якогось - викинуті рельно гроші.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 13 чер, 2022 08:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 08:18

  akurt написав:Ми десь з 5 місяців тому Батумі досить ретельно обговорювали.
Туди навіть хотів щось інвестувати один безробітний, який за останні 50 років не зміг нашкребти 70 доларів на авіаквиток в Батумі з Києва.

Я те Батумі підняв після такої цікавої зустрічі в одному з відділень Denizbank в Анталії - хлопець років 28-30 довго вів перемовини з менеджером аглійською, тому я звернув на нього увагу: виявилося потім, що він з Литви, інвестував литовські гроші аж в 3 (ТРИ!) квартири в Анталії, як раз одну з гарним профітом продав і щось там не уходив SWIFT-переказ з Туреччини в Литву. Точніше, з Туреччини він пішов, а в Литві був заблокованй з питанням "Звідки такі гроші".
Там і трохи поговорили. Жалкую, що не взяв телефон - він сказав тоді, що планує поїхати помацати Батумі, може там ще щось впаде з неба, якісь гроші.
Так ось про Батумі: мої респонденти відмічають дуже низьку якість будівництва.
Але головне не це: море то Чорне (!!!), сезон - максимум 3 місяця, і - що цікаво - за останні три (Три, Карл!) роки сезону фактично НЕ було.
Тому: на дуже великого любителя.
Ну і головне: за відсутності прямих авіасполучень з України - та в умовах відсутності сполучення хоч якогось - викинуті рельно гроші.


Згоден що Чорне море це не Середземне, тому також думаю що викинуті гроші.
Це російський німець, живе в Німеччині, так що доїхати зможе.
Але ці апартменти в 20+ поверховому будинку.
Та і думаю що рано чи пізно московія їх приєднаї до себе в противагу до Туреччини.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 08:53

Через 4 дні Інститут статистики Туреччини оприлюднть дані про купівлю житла іноземцям за травень 2022 року... Подивимося: там німці весь час займали 3-4 місця в ТОП-20... купуючи по 300 квартир на місяць і з них 300 - в Анталії.
Цікаві новивни:
а) Туреччина ввела безвізовий режим з Польщею.
б) в Анталії для рейсів з Польщі - і не тільки звісно - але стало то помітним саме ня днях, коли значно зросла кількість рейсів на Польшу - відкрито Міжнародний термінал номер 2. Рейсів в Польщу - сила силенна!
в) сьогодні о 17-00 в центрі Анталії - відкриття виставки "Польщя-Туреччина", буде голова Амабассади Польші, консул України в Туреччині... представники польської та української діаспор...

Так що скоро в ТОП-20 інвесторів увійдуть поляки!
Дуже я радий, що полякам не заважали та не заважають робити правильний вибір в інвестиціях деякі персонажі з цього форуму.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 10:07

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:


Гарне посилання - прочитав з інтересом. Рекомендую всім для ознайомлення.
Майже все точно описано.
З приводу цін на нерухомість:
- на днях від нашої людини, яка до Нового року жила та працювала в Дубаї, а зараз є мешканцем провінції Анталія, почув таку фразу: "Хто в попередні роки нашкріб на житло 30 000 доларів - зараз має 100 000 доларів". Правда. Ціни зросли якщо і не в 3 рази, то в два рази точно.

Нагадаю, що саме я послідовно відстоював просту зрозумілу ідею: "Озирніться по боках, подивіться на нахом"ячене, продайте всі оті Шевченкові хати, гаражі та дачі - купіть собі трохи гарної квартири "під ключ" - на березі Середземного моря". Не слухали... а що насправді:
- вчора наша людина, яка має дві квартири в Анталії - він з Харкова - здав нашим харків"янам непогану квартиру 2+1 теж харків"янам за 800 доларів на місяць. Хотів 850 - сторгувалися за 800.
- сьогодні наша людина - він теж колись харків"янин - виставляє в оренду після косметичного ремонту квартиру 2+1. Хоче 13 000 лір (близько 750 доларів) на місяць; до моря 900 м. Правда, самий край Анталії.
Тут цікава арифметика: купував ту квартиру в травні 2017 року за 45 000 доларів. Трикімнатна повністю готова, "під ключ". Квартира "працювала" з травня 2017 по квітень 2022 року.
Ремонт зробив після орендарів косметичний, купив ТВ та пару нових кроватей.
Якщо здасть - як хоче - за 750 доларів, то прибутковість буде складати:
45000 - 100%
12х750 - х%
х=12х750х100/45000=20% річних по валюті.
Ніби то й непогано...

Ой, хлопці-хлопці, кого Ви в останні 5 років на цьому форумі слухали...
Яку тільки дурню тут деякі персонажі не писали...
Перехрестіться... Сплюньте три рази через ліве плече, і ще раз перехрестіться...

P.S. Що таке 13 000 лір чистого неоподаковуваного прибутку в Туреччині:
- пенсія чоловіка - здається (точно не знаю) - біля 2000 лір. Жінки в родині рідко коли мають пенсію, хоча, якщо жінка працювала хоча б 5 років в житті - то вже має пенсію.
- мінімальна оплата праці на руки 4 235 лір. За такі гроші живе турецька родина з 1-2 дитинами. Працює тільки чоловік, наприклад, на будівництві або в сфері обслуговування.
- зарплатня поліцейського 8400 лір.
- зарплатня працівника "білий комірець" - 6500...8500 лір.
- зарплатня заступника директора дуже великого готеля (1-3 тис. відпочиваючих) - 10 000 лір.
- зарплатня українського лендлорда в Анталії (з числа тих, хто НЕ СЛУХАВ деяких персонажів) - 13 000 лір.
Дивує настільки низький рівень доходів і такий скажений розрив з вартістю оренди.
Цікаво, а місцеві в Анталії теж ж орендують (в Істанбулі точно, там взагалі розповсюджено навіть при наявності власного житла, орендувати поряд з роботою, а своє здавати, бо ком'ют там страшна проблема)?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 12:08

Ви знаєте, дійсно існує розрив між рівнем прибутків та високою планкою оренди.
Преса (опозиційна до Уряду) пише про певне напруження в цьому питанні.
Зараз видають кредити на житло під 0,99% на місяць.

Але як сказано в одному з нових серіалів на Нетфлікс: "Державне регулювання цін на оренду практикувалося і не було ефективним". Ціну визначає ринок...

Іменини серця для турків були в 2020 році, коли була державна програма дешевих кредитів на житло під назвою "Не зівай Хомко, на те й ярмарок": кредити на купівлю житла видавался під 0,64% на місяць на 15 років з відтермінуванням початку оплати на 1 рік. Ось тоді реально стяли черги під офісам продажів Забудовників та рієлторськими конторами.
Я тоді порахував, що виплата за кредитом в місяць дорівнювала (!!!) орендній платі за квартиру (тоді було близько 1800 лір на місяць). Тобто гріх було не взяти квартиру безоплатно або майже даром.
Гріх було не купувати квартири і тоді спочатку вигребли все, а потім ціни відразу пішли в гору.
За моїми спостереженнями:
- німці, британці та інші європейці житло КУПУЮТЬ, а не орендують. У порівнянні з цінами в Європі це було і є - безоплатна роздача квартир. Особливо для німців, коли авіаквиток на прямий рейс в Берлін і назад можна купити за 90 євро.
- казахи (завжди в ТОП-20 інвесторів) на 50% купують і на 50% орендують і треба вам сказати, що я сам дивуюсь - казахи люди НЕ бідні. Або можна і так сказати: НЕ бідні казахи в Казахстані НЕ живуть.
- росіяни орендують і ціну сильно не дивляться. Наприклад, мені сьогодні рієлтори сказали, що одну і ту ж квартиру можна здати українцям за 11 000 лір, а росіяни з легкістю її возьмуть в оренду за 15 000 лір. Але частна орендодавців ПРИНЦИПОВО не здає росіянам квартири. Реально і я не жартую.

Ну ось реально позавчора "наші" здали "нашим" непогану квартиру 2+1 за 800 доларів на місяць.
Найбільше тут наших зараз - харків"яни.
Судячи по номерах авто - прямо філія Харкова.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 13:29

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Зараз видають кредити на житло під 0,99% на місяць.
  akurt написав:кредити на купівлю житла видавался під 0,64% на місяць

Це в Туреччині така фішка, ставки вказувати на місяць, а не річні? Наче в ломбарді. Це ж навіть дорожче, ніж ставки по кредитах на житло в Україні без всяких держпрограм
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 19:33

Саме так, вказують ставки по кредитам в цифрах на місяць.
Так вони звикли.
akurt
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