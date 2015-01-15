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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 562563564565
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:14

Цены оторваны от доходов, и это неустойчиво. Сейчас спрос создают русские и наши. Надеюсь, это временно, хотя Акурт счастлив скорее всего.

Моя мама покинула Турцию, 90 дней закончились, снимать на год не захотела, да и жарко уже очень, полетела в ЕС к родственникам. Говорит жарко у турков уже с 7 утра. Жила и в Анталии и в Алании. Алания понравилась, Анталия - нет. Говорит, набережная красивая, но расстояния конские просто. К примеру, прибрежный район Акурта , а он считается прибрежным: 35 минут пешком хорошим темпом по микрорайонам и вдоль проспекта до набережной в одну сторону врагу не пожелаешь, ни туда утром, ни тем более назад днём. Конечно, нужно авто в Анталии. В Алании же все уютно, доступно и красиво. Турок, который сдавал в Алании, предлагал продолжать краткосрочно снимать за ту же цену: 300 лир/сутки, но 90 дней есть 90 дней

Я реально надеюсь, что родственники (они там местные) помогут снять ей жильё на год в ЕС: с пакетом помощи и ее пенсией выходит дешевле, чем в Турции. Сейчас пока временно дали 1к хату, уже хорошо. Ну минус будет - столько на русском, как в Турции, нигде не говорят, а инглиш у неё бегиннера. Посмотрим, держу в уме Турцию, если ЕС не зайдёт по каким-то причинам. Вообще нашим пенсам ничего не заходит, кроме дома родного: не нравится им жизнь заграничная
San
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