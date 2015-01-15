Додано: Вів 14 чер, 2022 07:06

San написав: Цены оторваны от доходов, и это неустойчиво.

Надеюсь, это временно...

да и жарко уже очень Говорит жарко у турков уже с 7 утра. Говорит, набережная красивая, но расстояния конские просто. К примеру, прибрежный район Акурта , а он считается прибрежным: 35 минут пешком хорошим темпом по микрорайонам и вдоль проспекта до набережной в одну сторону врагу не пожелаешь, ни туда утром, ни тем более назад днём. Конечно, нужно авто в Анталии.

Я реально надеюсь, что родственники (они там местные) помогут снять ей жильё на год в ЕС: с пакетом помощи и ее пенсией выходит дешевле, чем в Турции. Ну минус будет - столько на русском, как в Турции, нигде не говорят, а инглиш у неё бегиннера. Вообще нашим пенсам ничего не заходит, кроме дома родного: не нравится им жизнь заграничная Цены оторваны от доходов, и это неустойчиво.Надеюсь, это временно...да и жарко уже оченьГоворит, набережная красивая, но расстояния конские просто. К примеру, прибрежный район Акурта , а он считается прибрежным: 35 минут пешком хорошим темпом по микрорайонам и вдоль проспекта до набережной в одну сторону, ни туда утром, ни тем более назад днём. Конечно, нужно авто в Анталии.(они там местные)в ЕС: с пакетом помощи и ее пенсией выходит дешевле, чем в Турции. Ну минус будет - столько на русском, как в Турции, нигде не говорят, а инглиш у неё бегиннера. Вообще нашим пенсам ничего не заходит, кроме дома родного: не нравится им жизнь заграничная

в Анталии ОЧЕНЬ жарко

Турция она не для всех.

но вот чего я НИКАК не ожидал, то это точно...

А мне понравился пересказ о пребывании человека в Турции, "".Сейчас 07-58 иА вчера было +28.А сейчас в Запорожье +28, а днем прогнозируютБуду знать: +28 это прохладно. А +21 в Анталии - это жарко.35 минут пешком - это правда: до моря я иду пешком 35 минут (я не живу на "первой линии").Но обычно я езжу на море на авто. Мне так удобнее: в авто зонт, подставка под зонт (надо набирать внутрь морскую воду), раскладное кресло, пакет, в котором ласты, маска, вода, полотенца...Врагу не пожелаю. Только своим: с маской ластами и полотенцем - к Средиземному морю...Ну а так да:Я вчера, правда, написал тут новость, которая меня буквально с ног сбила: новость о том, чья семья появилась на днях в Анталии, но удалил: дело личное, а может и не для разглашения,Ждем рассказ о том, как удалось снять жилье в ЕС и жить без знания языка...Реально интересно. Некоторые из моих родственников нашли приют в эти дни в Австрии.Как оно там получится "выходит дешевле, чем в Турции..." Родственники говорят: шаг влево-шаг вправо - евро, все дорого...