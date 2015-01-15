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Цены оторваны от доходов, и это неустойчиво. Сейчас спрос создают русские и наши. Надеюсь, это временно, хотя Акурт счастлив скорее всего.
Моя мама покинула Турцию, 90 дней закончились, снимать на год не захотела, да и жарко уже очень, полетела в ЕС к родственникам. Говорит жарко у турков уже с 7 утра. Жила и в Анталии и в Алании. Алания понравилась, Анталия - нет. Говорит, набережная красивая, но расстояния конские просто. К примеру, прибрежный район Акурта , а он считается прибрежным: 35 минут пешком хорошим темпом по микрорайонам и вдоль проспекта до набережной в одну сторону врагу не пожелаешь, ни туда утром, ни тем более назад днём. Конечно, нужно авто в Анталии. В Алании же все уютно, доступно и красиво. Турок, который сдавал в Алании, предлагал продолжать краткосрочно снимать за ту же цену: 300 лир/сутки, но 90 дней есть 90 дней
Я реально надеюсь, что родственники (они там местные) помогут снять ей жильё на год в ЕС: с пакетом помощи и ее пенсией выходит дешевле, чем в Турции. Сейчас пока временно дали 1к хату, уже хорошо. Ну минус будет - столько на русском, как в Турции, нигде не говорят, а инглиш у неё бегиннера. Посмотрим, держу в уме Турцию, если ЕС не зайдёт по каким-то причинам. Вообще нашим пенсам ничего не заходит, кроме дома родного: не нравится им жизнь заграничная
akurt написав:Зараз видають кредити на житло під 0,99% на місяць.
akurt написав:кредити на купівлю житла видавался під 0,64% на місяць
Це в Туреччині така фішка, ставки вказувати на місяць, а не річні? Наче в ломбарді. Це ж навіть дорожче, ніж ставки по кредитах на житло в Україні без всяких держпрограм
Та вроде не дороже, я у нас дешевле 16 годовых не нашел, да и то там куча нюансов (страховки нотариусы и прочие комиссии), а гос программы, там еще больше условий и туда попасть, ну очень сложно. Да, рисуют типа 7-8, но как копнешь глубже, то ... реально их не увидишь.
San написав: Цены оторваны от доходов, и это неустойчиво. Надеюсь, это временно... да и жарко уже очень Говорит жарко у турков уже с 7 утра. Говорит, набережная красивая, но расстояния конские просто. К примеру, прибрежный район Акурта , а он считается прибрежным: 35 минут пешком хорошим темпом по микрорайонам и вдоль проспекта до набережной в одну сторону врагу не пожелаешь, ни туда утром, ни тем более назад днём. Конечно, нужно авто в Анталии. Я реально надеюсь, что родственники (они там местные) помогут снять ей жильё на год в ЕС: с пакетом помощи и ее пенсией выходит дешевле, чем в Турции. Ну минус будет - столько на русском, как в Турции, нигде не говорят, а инглиш у неё бегиннера. Вообще нашим пенсам ничего не заходит, кроме дома родного: не нравится им жизнь заграничная
А мне понравился пересказ о пребывании человека в Турции, "не нравится им жизнь заграничная". Сейчас 07-58 и в Анталии ОЧЕНЬ жарко: +21. А вчера было +28. А в Запорожье было +30. А сейчас в Запорожье +28, а днем прогнозируют +32. Буду знать: +28 это прохладно. А +21 в Анталии - это жарко.
35 минут пешком - это правда: до моря я иду пешком 35 минут (я не живу на "первой линии"). Но обычно я езжу на море на авто. Мне так удобнее: в авто зонт, подставка под зонт (надо набирать внутрь морскую воду), раскладное кресло, пакет, в котором ласты, маска, вода, полотенца...
Врагу не пожелаю. Только своим: с маской ластами и полотенцем - к Средиземному морю...
San! Ну а так да: Турция она не для всех. Я вчера, правда, написал тут новость, которая меня буквально с ног сбила: новость о том, чья семья появилась на днях в Анталии, но удалил: дело личное, а может и не для разглашения, но вот чего я НИКАК не ожидал, то это точно... Ждем рассказ о том, как удалось снять жилье в ЕС и жить без знания языка... Реально интересно. Некоторые из моих родственников нашли приют в эти дни в Австрии. Как оно там получится "выходит дешевле, чем в Турции..." Родственники говорят: шаг влево-шаг вправо - евро, все дорого...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 14 чер, 2022 08:18, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Сейчас 07-58 и в Анталии ОЧЕНЬ жарко: +24. А вчера было +28. А в Запорожье было +30. Буду знать: +30 это прохладно. А +24 это жарко.
а на Бали все время диапазон 25-30. И что в Запорожье жарче? Есть такое понятие как UV Index, который в Анталии часто около 10 в июне, в то время как в Украине около 5 в это время. Можно ожоги получить под солнцем за полчаса-час.