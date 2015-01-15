Додано: Вів 14 чер, 2022 12:34

Ліра дійсно девальвувала, але там зовсім інші чинники, про які я вже писав на прикладах моїх приятелів в Німеччнині та в Австрії.

Звчайна зрозуміла арифметика:

- Берлін, Дюссельдорф, Відень: ціна 1 кв метра житла в новобудові 10 000 євро кв.м.

- як правило люди отримують близько 2 500 євро на місяць.

- тобто за 1 зарплатню можуть купити від 1/4 до 1/8 кв. м коридора квартири або 1/24...1/48 частину коридора майбутньої квартири.

- кредит дають - але як сказали мої 40-45 річні приятелі "Ми його за життя не зможемо виплатити та залишимо проблеми дітям - зараз студентам".



Звісно, хто більше заробляє - той більше і має, в того і більше можливостей. Можна тут навести і інші приклади: зараз мій у минулому підлеглий, і колись українець, мешкає на сході Бельгії, працює далекобійником, то він купив не квартиру, а будинок в кредит. За 245 000 євро. Виплата за кредитом - 850 євро на місяць. А йому тільки відпускних ось щойно нарахували 5 700 євро.



Люди вміють рахувати та замислюються про те, що за ціну одного коридора в квартирі в Дюссельдорфі можуть купити одну квартиру на березі Середземного моря - і купують.

ОДИН КОРИДОР=ОДНА КВАРТИРА

І ця квартира буде як подарунок і собі, і дітям.