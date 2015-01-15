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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 562563564565
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:14

Цены оторваны от доходов, и это неустойчиво. Сейчас спрос создают русские и наши. Надеюсь, это временно, хотя Акурт счастлив скорее всего.

Моя мама покинула Турцию, 90 дней закончились, снимать на год не захотела, да и жарко уже очень, полетела в ЕС к родственникам. Говорит жарко у турков уже с 7 утра. Жила и в Анталии и в Алании. Алания понравилась, Анталия - нет. Говорит, набережная красивая, но расстояния конские просто. К примеру, прибрежный район Акурта , а он считается прибрежным: 35 минут пешком хорошим темпом по микрорайонам и вдоль проспекта до набережной в одну сторону врагу не пожелаешь, ни туда утром, ни тем более назад днём. Конечно, нужно авто в Анталии. В Алании же все уютно, доступно и красиво. Турок, который сдавал в Алании, предлагал продолжать краткосрочно снимать за ту же цену: 300 лир/сутки, но 90 дней есть 90 дней

Я реально надеюсь, что родственники (они там местные) помогут снять ей жильё на год в ЕС: с пакетом помощи и ее пенсией выходит дешевле, чем в Турции. Сейчас пока временно дали 1к хату, уже хорошо. Ну минус будет - столько на русском, как в Турции, нигде не говорят, а инглиш у неё бегиннера. Посмотрим, держу в уме Турцию, если ЕС не зайдёт по каким-то причинам. Вообще нашим пенсам ничего не заходит, кроме дома родного: не нравится им жизнь заграничная
San
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 22:37

  Faceless написав:
  akurt написав:Зараз видають кредити на житло під 0,99% на місяць.
  akurt написав:кредити на купівлю житла видавался під 0,64% на місяць

Це в Туреччині така фішка, ставки вказувати на місяць, а не річні? Наче в ломбарді. Це ж навіть дорожче, ніж ставки по кредитах на житло в Україні без всяких держпрограм

Та вроде не дороже, я у нас дешевле 16 годовых не нашел, да и то там куча нюансов (страховки нотариусы и прочие комиссии), а гос программы, там еще больше условий и туда попасть, ну очень сложно. Да, рисуют типа 7-8, но как копнешь глубже, то ... реально их не увидишь.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 07:06

  San написав: Цены оторваны от доходов, и это неустойчиво.
Надеюсь, это временно...
да и жарко уже очень Говорит жарко у турков уже с 7 утра. Говорит, набережная красивая, но расстояния конские просто. К примеру, прибрежный район Акурта , а он считается прибрежным: 35 минут пешком хорошим темпом по микрорайонам и вдоль проспекта до набережной в одну сторону врагу не пожелаешь, ни туда утром, ни тем более назад днём. Конечно, нужно авто в Анталии.
Я реально надеюсь, что родственники (они там местные) помогут снять ей жильё на год в ЕС: с пакетом помощи и ее пенсией выходит дешевле, чем в Турции. Ну минус будет - столько на русском, как в Турции, нигде не говорят, а инглиш у неё бегиннера. Вообще нашим пенсам ничего не заходит, кроме дома родного: не нравится им жизнь заграничная


А мне понравился пересказ о пребывании человека в Турции, "не нравится им жизнь заграничная".
Сейчас 07-58 и в Анталии ОЧЕНЬ жарко: +21. А вчера было +28. А в Запорожье было +30. А сейчас в Запорожье +28, а днем прогнозируют +32.
Буду знать: +28 это прохладно. А +21 в Анталии - это жарко.

35 минут пешком - это правда: до моря я иду пешком 35 минут (я не живу на "первой линии").
Но обычно я езжу на море на авто. Мне так удобнее: в авто зонт, подставка под зонт (надо набирать внутрь морскую воду), раскладное кресло, пакет, в котором ласты, маска, вода, полотенца...

Врагу не пожелаю. Только своим: с маской ластами и полотенцем - к Средиземному морю...

San! Ну а так да: Турция она не для всех.
Я вчера, правда, написал тут новость, которая меня буквально с ног сбила: новость о том, чья семья появилась на днях в Анталии, но удалил: дело личное, а может и не для разглашения, но вот чего я НИКАК не ожидал, то это точно...
Ждем рассказ о том, как удалось снять жилье в ЕС и жить без знания языка...
Реально интересно. Некоторые из моих родственников нашли приют в эти дни в Австрии.
Как оно там получится "выходит дешевле, чем в Турции..." Родственники говорят: шаг влево-шаг вправо - евро, все дорого...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 14 чер, 2022 08:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 08:18

  akurt написав:Сейчас 07-58 и в Анталии ОЧЕНЬ жарко: +24. А вчера было +28. А в Запорожье было +30.
Буду знать: +30 это прохладно. А +24 это жарко.

а на Бали все время диапазон 25-30. И что в Запорожье жарче? Есть такое понятие как UV Index, который в Анталии часто около 10 в июне, в то время как в Украине около 5 в это время. Можно ожоги получить под солнцем за полчаса-час.
San
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 08:22

Это мне тоже понравилось. Разъяснил нам.
Сейчас Запорожье UV indеx 7 (семь). Свежий ветерок со стороны Запорожстали и Кремнийполимера.
https://www.pogodaonline.ru/Ukraine/Zap ... Vindex.htm
Unhealthy
Health effects can be immediately felt by sensitive groups. Healthy individuals may experience difficulty breathing and throat irritation with prolonged exposure. Limit outdoor activity.
https://www.accuweather.com/en/ua/zapor ... ast/326514

Анталия, UV indеx 6 (шесть). The air quality is generally acceptable for most individuals. However, sensitive groups may experience minor to moderate symptoms from long-term exposure.
https://www.weatheronline.co.uk/Turkey/ ... Vindex.htm
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 09:06

На днях очікуємо зведения Институту статистики Турецкої республіки щодо підсумків купівлі нерухомості іноземцями в Туреччні за травень 2022 року.
Нагадаю: темпи купівлі з січня по травень 2022 року побили всі рекорди всіх попередніх років.
Цікаво, що покаже червень 2022...

А поки що інформація щодо того, чи дійсно в ЄС за "пособіє" та українську пенсію можна жити...

Турецька преса вчора надрукувала репортаж з Болгарсько-Турецького кордону: ВСЯ БОЛГАРІЯ (входить в ЄС!) їздить в ці дні на закупи в Туреччину.
Харчі... харчі... харчі.... одяг... одяг... одяг...
Цитати:
- Туристи задовольняли багато своїх потреб, від їжі до меблів, від власників магазинів у місті. Туристам, які ходили за покупками з мішками та коробками, було важко пронести те, що купили. Через пережиту інтенсивність у місті не залишилося місця на авостоянках.
- Туристи, які приїхали на своїх транспортних засобах і туристичних автобусах, після завершення покупок поверталися до своїх країн через прикордонні ворота Капікуле та Хамзабейлі.
- Заявивши, що в Едірне все дешево, людина на ім"я Лютте Айше заявила, що задовольняє багато своїх потреб: «Все є, все дешево. Купили пахлаву, білизну, столовий посуд. Ми дуже задоволені Туреччиною..."
Джерело: https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/l ... ortluhaber
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 09:31

  akurt написав:На днях очікуємо зведения Институту статистики Турецкої республіки щодо підсумків купівлі нерухомості іноземцями в Туреччні за травень 2022 року.
Нагадаю: темпи купівлі з січня по травень 2022 року побили всі рекорди всіх попередніх років.
Цікаво, що покаже червень 2022...

А поки що інформація щодо того, чи дійсно в ЄС за "пособіє" та українську пенсію можна жити...

Турецька преса вчора надрукувала репортаж з Болгарсько-Турецького кордону: ВСЯ БОЛГАРІЯ (входить в ЄС!) їздить в ці дні на закупи в Туреччину.
Харчі... харчі... харчі.... одяг... одяг... одяг...
Цитати:
- Туристи задовольняли багато своїх потреб, від їжі до меблів, від власників магазинів у місті. Туристам, які ходили за покупками з мішками та коробками, було важко пронести те, що купили. Через пережиту інтенсивність у місті не залишилося місця на авостоянках.
- Туристи, які приїхали на своїх транспортних засобах і туристичних автобусах, після завершення покупок поверталися до своїх країн через прикордонні ворота Капікуле та Хамзабейлі.
- Заявивши, що в Едірне все дешево, людина на ім"я Лютте Айше заявила, що задовольняє багато своїх потреб: «Все є, все дешево. Купили пахлаву, білизну, столовий посуд. Ми дуже задоволені Туреччиною..."
Джерело: https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/l ... ortluhaber


Можливо тому що Ліра здевальвувала ?
Як до нас їздили білоруси після наших девальвацій.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:34

Ліра дійсно девальвувала, але там зовсім інші чинники, про які я вже писав на прикладах моїх приятелів в Німеччнині та в Австрії.
Звчайна зрозуміла арифметика:
- Берлін, Дюссельдорф, Відень: ціна 1 кв метра житла в новобудові 10 000 євро кв.м.
- як правило люди отримують близько 2 500 євро на місяць.
- тобто за 1 зарплатню можуть купити від 1/4 до 1/8 кв. м коридора квартири або 1/24...1/48 частину коридора майбутньої квартири.
- кредит дають - але як сказали мої 40-45 річні приятелі "Ми його за життя не зможемо виплатити та залишимо проблеми дітям - зараз студентам".

Звісно, хто більше заробляє - той більше і має, в того і більше можливостей. Можна тут навести і інші приклади: зараз мій у минулому підлеглий, і колись українець, мешкає на сході Бельгії, працює далекобійником, то він купив не квартиру, а будинок в кредит. За 245 000 євро. Виплата за кредитом - 850 євро на місяць. А йому тільки відпускних ось щойно нарахували 5 700 євро.

Люди вміють рахувати та замислюються про те, що за ціну одного коридора в квартирі в Дюссельдорфі можуть купити одну квартиру на березі Середземного моря - і купують.
ОДИН КОРИДОР=ОДНА КВАРТИРА
І ця квартира буде як подарунок і собі, і дітям.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 15:48

Інвестуємо в нерухомість за кордоном

Інститут статистики Турецької республіки 15 червня о 10-00 оприлюднить дані про кількість купівель квартир іноземцями за травень 2022 року.
Спробую спронозувати... Чого б і ні... Завтра о 10-00 подивимося...
Що вплине:
(пункти 1-4 видалено до завтра)

Ну а тепер мій прогноз:
Screenshot-2022-06-14-at-17-01-24
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 19:52

  akurt написав:Ліра дійсно девальвувала, але там зовсім інші чинники, про які я вже писав на прикладах моїх приятелів в Німеччнині та в Австрії.
Звчайна зрозуміла арифметика:
- Берлін, Дюссельдорф, Відень: ціна 1 кв метра житла в новобудові 10 000 євро кв.м.
- як правило люди отримують близько 2 500 євро на місяць.
- тобто за 1 зарплатню можуть купити від 1/4 до 1/8 кв. м коридора квартири або 1/24...1/48 частину коридора майбутньої квартири.
- кредит дають - але як сказали мої 40-45 річні приятелі "Ми його за життя не зможемо виплатити та залишимо проблеми дітям - зараз студентам".

Звісно, хто більше заробляє - той більше і має, в того і більше можливостей. Можна тут навести і інші приклади: зараз мій у минулому підлеглий, і колись українець, мешкає на сході Бельгії, працює далекобійником, то він купив не квартиру, а будинок в кредит. За 245 000 євро. Виплата за кредитом - 850 євро на місяць. А йому тільки відпускних ось щойно нарахували 5 700 євро.

Люди вміють рахувати та замислюються про те, що за ціну одного коридора в квартирі в Дюссельдорфі можуть купити одну квартиру на березі Середземного моря - і купують.
ОДИН КОРИДОР=ОДНА КВАРТИРА
І ця квартира буде як подарунок і собі, і дітям.

То есть люди, живущие в Германии, не имеют своего жилья там, но покупают заморскую резиденцию в Турции? :lol: рукалицо

І ця квартира буде як подарунок і собі, і дітям.

Это вообще перл :D
San
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