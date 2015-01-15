Додано: Вів 14 чер, 2022 21:46

San написав: То есть люди, живущие в Германии, не имеют своего жилья там, но покупают заморскую резиденцию в Турции? рукалицо

І ця квартира буде як подарунок і собі, і дітям.

Это вообще перл То есть люди, живущие в Германии,, но покупают заморскую резиденцию в Турции?рукалицоЭто вообще перл

Это не рукалицо.Это вам наука. И пища для рассуждений.Ну и знания: в самом деле мои приятели в Германии живут в арендованных квартирах - и в Дюссельдорфе, и в Берлине.Это наши украинцы, которые живут там уже лет 20 и в самом деле НЕ ИМЕЮТ своих квартир.Это - жить в арендованном - обычная в Европе и в США практика.Ну а вам да - осталось только "рукалицо"...Воообще удивительно, как непонятной есть простая обычная вещь:- человек живет в прекрасной арендованной квартире - из своей зарплаты ему житие в такой квартире обходится в 900+150 (коммуналка) евроденег.- зарплата обычная - там же не воруют и не дурят ближнего своего - 2 500 евро.- дочь школьница и сын студент - аренда квартиры для студента в Берлине забирает у мамы 1000 евро в месяц, слава Богу, студент подрабатывает и часть затрат покрывает.- сильно не разгонешься, но что-то удались скопить - какую то мелочь типа 80 000 евро.- обратилась к арендодателю - выкупить квартиру, к которой привыкли, и до работы 10 минут пешком - отказ - арендодатель держит квартиру для подрастающих детей.- кинулись купить квартиру ибо ясно же, что рано или поздно из квартиры выселят - есть 80 000 евро и есть цена сейчас в 10 000 евро за кв. метр в немецком городе. Дешевле - по 4-6 тыс евро кв.м - только в пригороде в какой-нибудь мухосранско-немецкой деревне.- банк кредит ДАЕТ. Срок погашения - лет 25... А тебе 45... Бог его знает, выплатишь или детям повесишь долг...- так не лучше ли купить сейчас за имеющиеся 80 000 евро квартиру на Средиземном море - пусть пока сдается примерно по 800 евро - а там, глядишь, и сам переселишься - и я написал цитату (!!!) от гражданина Германии - когда-то украинца - "Повторю: это цитата от гражданина Германии. И я ее поддерживаю.Ну а Вам останется именно это:Это вообще перл