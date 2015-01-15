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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 563564565566
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 21:46

  San написав:То есть люди, живущие в Германии, не имеют своего жилья там, но покупают заморскую резиденцию в Турции? :lol: рукалицо
І ця квартира буде як подарунок і собі, і дітям.

Это вообще перл :D


Это не рукалицо.
Это вам наука. И пища для рассуждений.
Ну и знания: в самом деле мои приятели в Германии живут в арендованных квартирах - и в Дюссельдорфе, и в Берлине.
Это наши украинцы, которые живут там уже лет 20 и в самом деле НЕ ИМЕЮТ своих квартир.
Это - жить в арендованном - обычная в Европе и в США практика.
Ну а вам да - осталось только "рукалицо"...

Воообще удивительно, как непонятной есть простая обычная вещь:
- человек живет в прекрасной арендованной квартире - из своей зарплаты ему житие в такой квартире обходится в 900+150 (коммуналка) евроденег.
- зарплата обычная - там же не воруют и не дурят ближнего своего - 2 500 евро.
- дочь школьница и сын студент - аренда квартиры для студента в Берлине забирает у мамы 1000 евро в месяц, слава Богу, студент подрабатывает и часть затрат покрывает.
- сильно не разгонешься, но что-то удались скопить - какую то мелочь типа 80 000 евро.
- обратилась к арендодателю - выкупить квартиру, к которой привыкли, и до работы 10 минут пешком - отказ - арендодатель держит квартиру для подрастающих детей.
- кинулись купить квартиру ибо ясно же, что рано или поздно из квартиры выселят - есть 80 000 евро и есть цена сейчас в 10 000 евро за кв. метр в немецком городе. Дешевле - по 4-6 тыс евро кв.м - только в пригороде в какой-нибудь мухосранско-немецкой деревне.
- банк кредит ДАЕТ. Срок погашения - лет 25... А тебе 45... Бог его знает, выплатишь или детям повесишь долг...
- так не лучше ли купить сейчас за имеющиеся 80 000 евро квартиру на Средиземном море - пусть пока сдается примерно по 800 евро - а там, глядишь, и сам переселишься - и я написал цитату (!!!) от гражданина Германии - когда-то украинца - "І ця квартира буде як подарунок і собі, і дітям."
Повторю: это цитата от гражданина Германии. И я ее поддерживаю.
Ну а Вам останется именно это: рукалицо.
Это вообще перл :D
akurt
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Повідомлень: 6770
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2649 раз.
Подякували: 921 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 02:59

  akurt написав:
  San написав:То есть люди, живущие в Германии, не имеют своего жилья там, но покупают заморскую резиденцию в Турции? :lol: рукалицо
І ця квартира буде як подарунок і собі, і дітям.

Это вообще перл :D


Это не рукалицо.
Это вам наука. И пища для рассуждений.
Ну и знания: в самом деле мои приятели в Германии живут в арендованных квартирах - и в Дюссельдорфе, и в Берлине.
Это наши украинцы, которые живут там уже лет 20 и в самом деле НЕ ИМЕЮТ своих квартир.
Это - жить в арендованном - обычная в Европе и в США практика.
Ну а вам да - осталось только "рукалицо"...

Воообще удивительно, как непонятной есть простая обычная вещь:
- человек живет в прекрасной арендованной квартире - из своей зарплаты ему житие в такой квартире обходится в 900+150 (коммуналка) евроденег.
- зарплата обычная - там же не воруют и не дурят ближнего своего - 2 500 евро.
- дочь школьница и сын студент - аренда квартиры для студента в Берлине забирает у мамы 1000 евро в месяц, слава Богу, студент подрабатывает и часть затрат покрывает.
- сильно не разгонешься, но что-то удались скопить - какую то мелочь типа 80 000 евро.
- обратилась к арендодателю - выкупить квартиру, к которой привыкли, и до работы 10 минут пешком - отказ - арендодатель держит квартиру для подрастающих детей.
- кинулись купить квартиру ибо ясно же, что рано или поздно из квартиры выселят - есть 80 000 евро и есть цена сейчас в 10 000 евро за кв. метр в немецком городе. Дешевле - по 4-6 тыс евро кв.м - только в пригороде в какой-нибудь мухосранско-немецкой деревне.
- банк кредит ДАЕТ. Срок погашения - лет 25... А тебе 45... Бог его знает, выплатишь или детям повесишь долг...
- так не лучше ли купить сейчас за имеющиеся 80 000 евро квартиру на Средиземном море - пусть пока сдается примерно по 800 евро - а там, глядишь, и сам переселишься - и я написал цитату (!!!) от гражданина Германии - когда-то украинца - "І ця квартира буде як подарунок і собі, і дітям."
Повторю: это цитата от гражданина Германии. И я ее поддерживаю.
Ну а Вам останется именно это: рукалицо.
Это вообще перл :D


Якщо чесно, зарплата в 2500 для великого міста це нижче середнього рівня в Німеччині.
Для села або містечка, підходить.

Те що німці купують житло за кордоном не маючи власного житла в Німеччині підтверджую.
Знайомий придбав в Батумі квартиру.
Хомякоид
 
Повідомлень: 1958
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2208 раз.
Подякували: 293 раз.
 
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