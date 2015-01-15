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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 563564565566
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 21:46

  San написав:То есть люди, живущие в Германии, не имеют своего жилья там, но покупают заморскую резиденцию в Турции? :lol: рукалицо
І ця квартира буде як подарунок і собі, і дітям.

Это вообще перл :D


Это не рукалицо.
Это вам наука. И пища для рассуждений.
Ну и знания: в самом деле мои приятели в Германии живут в арендованных квартирах - и в Дюссельдорфе, и в Берлине.
Это наши украинцы, которые живут там уже лет 20 и в самом деле НЕ ИМЕЮТ своих квартир.
Это - жить в арендованном - обычная в Европе и в США практика.
Ну а вам да - осталось только "рукалицо"...

Воообще удивительно, как непонятной есть простая обычная вещь:
- человек живет в прекрасной арендованной квартире - из своей зарплаты ему житие в такой квартире обходится в 900+150 (коммуналка) евроденег.
- зарплата обычная - там же не воруют и не дурят ближнего своего - 2 500 евро.
- дочь школьница и сын студент - аренда квартиры для студента в Берлине забирает у мамы 1000 евро в месяц, слава Богу, студент подрабатывает и часть затрат покрывает.
- сильно не разгонешься, но что-то удались скопить - какую то мелочь типа 80 000 евро.
- обратилась к арендодателю - выкупить квартиру, к которой привыкли, и до работы 10 минут пешком - отказ - арендодатель держит квартиру для подрастающих детей.
- кинулись купить квартиру ибо ясно же, что рано или поздно из квартиры выселят - есть 80 000 евро и есть цена сейчас в 10 000 евро за кв. метр в немецком городе. Дешевле - по 4-6 тыс евро кв.м - только в пригороде в какой-нибудь мухосранско-немецкой деревне.
- банк кредит ДАЕТ. Срок погашения - лет 25... А тебе 45... Бог его знает, выплатишь или детям повесишь долг...
- так не лучше ли купить сейчас за имеющиеся 80 000 евро квартиру на Средиземном море - пусть пока сдается примерно по 800 евро - а там, глядишь, и сам переселишься - и я написал цитату (!!!) от гражданина Германии - когда-то украинца - "І ця квартира буде як подарунок і собі, і дітям."
Повторю: это цитата от гражданина Германии. И я ее поддерживаю.
Ну а Вам останется именно это: рукалицо.
Это вообще перл :D
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 02:59

  akurt написав:
  San написав:То есть люди, живущие в Германии, не имеют своего жилья там, но покупают заморскую резиденцию в Турции? :lol: рукалицо
І ця квартира буде як подарунок і собі, і дітям.

Это вообще перл :D


Это не рукалицо.
Это вам наука. И пища для рассуждений.
Ну и знания: в самом деле мои приятели в Германии живут в арендованных квартирах - и в Дюссельдорфе, и в Берлине.
Это наши украинцы, которые живут там уже лет 20 и в самом деле НЕ ИМЕЮТ своих квартир.
Это - жить в арендованном - обычная в Европе и в США практика.
Ну а вам да - осталось только "рукалицо"...

Воообще удивительно, как непонятной есть простая обычная вещь:
- человек живет в прекрасной арендованной квартире - из своей зарплаты ему житие в такой квартире обходится в 900+150 (коммуналка) евроденег.
- зарплата обычная - там же не воруют и не дурят ближнего своего - 2 500 евро.
- дочь школьница и сын студент - аренда квартиры для студента в Берлине забирает у мамы 1000 евро в месяц, слава Богу, студент подрабатывает и часть затрат покрывает.
- сильно не разгонешься, но что-то удались скопить - какую то мелочь типа 80 000 евро.
- обратилась к арендодателю - выкупить квартиру, к которой привыкли, и до работы 10 минут пешком - отказ - арендодатель держит квартиру для подрастающих детей.
- кинулись купить квартиру ибо ясно же, что рано или поздно из квартиры выселят - есть 80 000 евро и есть цена сейчас в 10 000 евро за кв. метр в немецком городе. Дешевле - по 4-6 тыс евро кв.м - только в пригороде в какой-нибудь мухосранско-немецкой деревне.
- банк кредит ДАЕТ. Срок погашения - лет 25... А тебе 45... Бог его знает, выплатишь или детям повесишь долг...
- так не лучше ли купить сейчас за имеющиеся 80 000 евро квартиру на Средиземном море - пусть пока сдается примерно по 800 евро - а там, глядишь, и сам переселишься - и я написал цитату (!!!) от гражданина Германии - когда-то украинца - "І ця квартира буде як подарунок і собі, і дітям."
Повторю: это цитата от гражданина Германии. И я ее поддерживаю.
Ну а Вам останется именно это: рукалицо.
Это вообще перл :D


Якщо чесно, зарплата в 2500 для великого міста це нижче середнього рівня в Німеччині.
Для села або містечка, підходить.

Те що німці купують житло за кордоном не маючи власного житла в Німеччині підтверджую.
Знайомий придбав в Батумі квартиру.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 09:08

  Хомякоид написав: Те що німці купують житло за кордоном не маючи власного житла в Німеччині підтверджую.
Знайомий придбав в Батумі квартиру.

Ну вот видите: так и научим думать людей головой. Есть такая часть тела.

По поводу зарплаты: честно говоря, я сам удивлен относительно невысокими зарплатами в Европе.
Ну вот реально мои знакомые работают на 2 500 евро в месяц. И это Дюссельдорф.
Спрашивал у приятеля - гражданином Ирландии стал недавно (если бы вы знали, сколько я потратил сил и нервов, чтобы его уговорить продать вовремя ненужную двушку в одном з областных центров Украины) - переехал жить и работать в Бельгию - в Ирландии все дорого (особенно его раздражало непомерная цена на медстраховку) и платили ему тоже 2 500 евро в месяц - а в Бельгии вышел на зарплату в 3500 евро.
Люди как бы и не жируют. Это не США...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 09:33

Рукалице або підсумки продажу житла іноземцям за травень 2022 року

Для довідки: "face "обличчя" + palm "долоня"; англійська вимова [ˈfeɪspɑːm] - популярне онлайн-вираження у вигляді фізичного жесту. Більш широко відоме трактування висловлювання: «обличчя, закрите однією рукою», яке є проявом розчарування, сорому, зневіри, роздратування чи збентеження. Цей жест іноді називають "рукалице".

Інститут статистики Турецької ресубліки оприлюднив дані про продаж житла іноземцям в травні 2022 року.

1. Продажі житла іноземцям у травні порівняно з відповідним місяцем попереднього року зросли на 235,7% і становили 5 962 квартири. У травні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 4,9%. Стамбул як завжди посів перше місце з продажу квартир іноземцям - продано 2 451 квартри. На другому місці - ЯК ЗАВЖДИ - Анталія з 1 885 продажами квартир. На третьму місці вже не столиця Анкара - а Мерсін (!!!) з 264 продажами квартир.
Саме туди - у бік сходу від Анталії - в ці місяці почали дивитися закордонні інвестори - там ще низькі ціни. Але інвестори хитрі та бачуть перспективу: там будують другий за величиною аеропорт в Туреччині, який стане третім (!!!) за величиною у світі (!!!).
Для порівняння:
- травень 2020 року - іноземці купили 860 квартир;
- травень 2021 року - іноземці купли 1 776 квартир;
- травень 2022 року - іноземці купили 5 962 квартири.

Мій прогноз вище НЕВІРНИЙ. Я прогнозував купівлю іноземцями в травні більше 8000 квартир. Помилився, визнаю. Підвели форумчани. На жаль...
Підсумок січня-травня: Продажі житла іноземцям за січень-травень зросли на 70,0% порівняно з відповідним періодом попереднього року і становили 26 753 квартири. Це за 5 місяців року 2022.
Ретроспективно:
https://hostingkartinok.com/show-image. ... bb067d00cd

2. Підсумки розподілу місць в ТОП-20 інвесторів-іноземців.
Нагадаю: в квітні ТОП-20 суттєво змінився: на перше місце вийшли ВПЕРШЕ!!! - громадяни РФ. Раніше воні традиційно ділили місця 3...4 в ТОП-20.
Украінці вперше вийшли в квітні на місце 4 (традиційно було місце 10). Місця 4-12 традиційно обймали громадяни Великої Британії, США, Німеччини.
З помітного: на ринок нерухомості в березні 2022 увірвалися канадці, займаючи місця 17-20. Традиційно ці місця займали громадяни Швеції, які в травні в ТОП-20 не увійшли.
Дивимося:
Зображення

Підсумок: дивують громадяни Китаю. Впевненно вкладають гроші в нерухомість на Середземному морі. На вулицях їх не бачу. Міцно закріпилися в ТОП-20 канадці.
Украінці (не всі) не відстають від громадян Німеччини та б"ють чергові рекорди.
Українців підпирають громадяни Казахстану. Це те, що я говорив: ЗАМОЖНІ КАЗАХИ в Казахстані НЕ живуть. Німці нікому не віддають місце 4 в ТОП-20. Не слухають пана San...
Джерело даних: https://www.tuik.gov.tr/
ГАРНИХ ІНВЕСТИЦІЙ!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 15 чер, 2022 09:44, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 09:44

akurt, а удаленно, вот прям из Ненькы, мона купить хатинку, в кредит, например?
Получить местный ИНН, счет в банке открыть, закинуть бабосики, офоРмить искан... все удаленно. Ну +1..2% за посреднические услуги, например.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 10:09

  Amethyst написав:akurt, а удаленно, вот прям из Ненькы, мона купить хатинку, в кредит, например?
Получить местный ИНН, счет в банке открыть, закинуть бабосики, офоРмить искан... все удаленно. Ну +1..2% за посреднические услуги, например.


Цікаве питання. Я - як і кожний українець - притримуюсть того, що "Хохол не повірить, доки не помацає", але спробуємо проаналізувати.

1. Отримати турецький ІНН Ви можете прямо зараз в он-лайн режимі. Річ необхідна.
Будь-ласка, це безкоштовно: другий рядок середня кнопка.
https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/main.js ... 396c74a6f7

2. Закинути бабосіки - цікаве питання. Зараз відкрити рахунок іноземцю легше.
Варіант 1: для оформлення Угоди купівлі-продажу в Державному кадастрвоому центрі необхідною є з початку 2022 року Довідка про обмін валюти в сумі, яка відповідає зазначеній в Акті експертизи квартири ринковій ціні. Під це державні банки відкривають рахунки - хоч в євро, хоч в доларах. Туди можна "закинути", але необхідною є пристуність клієнта банку. Варіант 2: Крім того, відкривають рахунки і інші банки, наприклад за Договором оренди житла. Найкраще, щоби СВІФТ-переказ надходив на KuveytTurk bank - найнижча комісія за зарахування безготівкової валюти - 0,1% і миттєва видача готівки за прешою вимогою.
На практиці можна зробити інакше: не "закидати" іх заздалегідь, а зробити це по необхідності - перекази із-за кордону надходять майже миттєво. СВІФТ-перекази не довше 1 доби, були випадки - через 4 години після вдправлення.
Але тут все треба робити особисто.
Знаю один варіант відкриття рахунка іноземцю без ВНП - є інсайд в одному з банків... але... чи спрацює те - не перевіряв...

3. Оформить іскаян - тут плутаниця в термінології. Іскян - це Акт введення будинка в експлуатацію - разом з правом власності - TAPU - найважливіший документ для Покупця. Без іскяна купувати квартиру можна, але не треба - будинок існує, але він не введений в експлуатацію. Будуть проблеми.
А ось оформити Право власності - TAPU - можна тільки при особистій присутності.
Цікаво, що в Право власності можна вписати до 10-ти осіб (співвласники), але всі вони повині бути присутніми.
Варіант - оформити Доручення на когось. Тут потрібна консультація наших перекладачів та нотаріуса в Туреччині.

4. Посередницькі послуги - не впевнений, що вони будуть. Може бути інше.
Тут дуже важливо - купувати через рієлторів, чи ні.
Рієлтори традиційно накручують 5% як мінімум. Буває - 2% з Продавця та 2% з Покупця. Але можуть дурити суттєво - для іноземця тупо можуть додати і 20 000 доларів. Тут я радив нашим людям брати (наймати) місцеву незалежну людину в якості перекладача та "контролера". Місцевих не надурять, або місцевий швидше побачить, де можуть рієлтори надурити. В минулому році одесит сам підібрав нібито класний варіант в Анталії - звернувся до мене, як до експерта - я сам не приймав ніякої участі - дав координати місцевого, той "порив носом" один день - виявив підводні камені - одесит не влетів в халепу (там виявилися проблеми). Все це обійшлося в 40 доларів - я гадаю, що то того варто.
Я давав таких людей нашим форумчанам - платили щось по 30/40 доларів на день - 4-6 днів було достатньо - позитивний результат. Тут варто витратити зайві 160-200 доларів, щоби не одурили рієлтори на 20 000. Без знань мови - ви німі.

Я сам ніколи не купував нічого через рієлторів, тому варто дуже обережно з ними працювати.
Нацжадніші та найнахабніші - просто без гальмів - це росіянки та казашки.
Останнім часом з"явилися рієлтори серед нашої діаспори. Таким я би більше довіряв, хоча...
Я прибічник - і сам так завжди робив - купувати у Забудовника/власника напряму.

ВЕРДИКТ: без особистої присутності будуть/можливі проблеми.

Ну ось так...
akurt
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