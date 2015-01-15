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San написав:То есть люди, живущие в Германии, не имеют своего жилья там, но покупают заморскую резиденцию в Турции? рукалицо
І ця квартира буде як подарунок і собі, і дітям.
Это вообще перл
Это не рукалицо. Это вам наука. И пища для рассуждений. Ну и знания: в самом деле мои приятели в Германии живут в арендованных квартирах - и в Дюссельдорфе, и в Берлине. Это наши украинцы, которые живут там уже лет 20 и в самом деле НЕ ИМЕЮТ своих квартир. Это - жить в арендованном - обычная в Европе и в США практика. Ну а вам да - осталось только "рукалицо"...
Воообще удивительно, как непонятной есть простая обычная вещь: - человек живет в прекрасной арендованной квартире - из своей зарплаты ему житие в такой квартире обходится в 900+150 (коммуналка) евроденег. - зарплата обычная - там же не воруют и не дурят ближнего своего - 2 500 евро. - дочь школьница и сын студент - аренда квартиры для студента в Берлине забирает у мамы 1000 евро в месяц, слава Богу, студент подрабатывает и часть затрат покрывает. - сильно не разгонешься, но что-то удались скопить - какую то мелочь типа 80 000 евро. - обратилась к арендодателю - выкупить квартиру, к которой привыкли, и до работы 10 минут пешком - отказ - арендодатель держит квартиру для подрастающих детей. - кинулись купить квартиру ибо ясно же, что рано или поздно из квартиры выселят - есть 80 000 евро и есть цена сейчас в 10 000 евро за кв. метр в немецком городе. Дешевле - по 4-6 тыс евро кв.м - только в пригороде в какой-нибудь мухосранско-немецкой деревне. - банк кредит ДАЕТ. Срок погашения - лет 25... А тебе 45... Бог его знает, выплатишь или детям повесишь долг... - так не лучше ли купить сейчас за имеющиеся 80 000 евро квартиру на Средиземном море - пусть пока сдается примерно по 800 евро - а там, глядишь, и сам переселишься - и я написал цитату (!!!) от гражданина Германии - когда-то украинца - "І ця квартира буде як подарунок і собі, і дітям." Повторю: это цитата от гражданина Германии. И я ее поддерживаю. Ну а Вам останется именно это: рукалицо. Это вообще перл
San написав:То есть люди, живущие в Германии, не имеют своего жилья там, но покупают заморскую резиденцию в Турции? рукалицо
І ця квартира буде як подарунок і собі, і дітям.
Это вообще перл
Это не рукалицо. Это вам наука. И пища для рассуждений. Ну и знания: в самом деле мои приятели в Германии живут в арендованных квартирах - и в Дюссельдорфе, и в Берлине. Это наши украинцы, которые живут там уже лет 20 и в самом деле НЕ ИМЕЮТ своих квартир. Это - жить в арендованном - обычная в Европе и в США практика. Ну а вам да - осталось только "рукалицо"...
Воообще удивительно, как непонятной есть простая обычная вещь: - человек живет в прекрасной арендованной квартире - из своей зарплаты ему житие в такой квартире обходится в 900+150 (коммуналка) евроденег. - зарплата обычная - там же не воруют и не дурят ближнего своего - 2 500 евро. - дочь школьница и сын студент - аренда квартиры для студента в Берлине забирает у мамы 1000 евро в месяц, слава Богу, студент подрабатывает и часть затрат покрывает. - сильно не разгонешься, но что-то удались скопить - какую то мелочь типа 80 000 евро. - обратилась к арендодателю - выкупить квартиру, к которой привыкли, и до работы 10 минут пешком - отказ - арендодатель держит квартиру для подрастающих детей. - кинулись купить квартиру ибо ясно же, что рано или поздно из квартиры выселят - есть 80 000 евро и есть цена сейчас в 10 000 евро за кв. метр в немецком городе. Дешевле - по 4-6 тыс евро кв.м - только в пригороде в какой-нибудь мухосранско-немецкой деревне. - банк кредит ДАЕТ. Срок погашения - лет 25... А тебе 45... Бог его знает, выплатишь или детям повесишь долг... - так не лучше ли купить сейчас за имеющиеся 80 000 евро квартиру на Средиземном море - пусть пока сдается примерно по 800 евро - а там, глядишь, и сам переселишься - и я написал цитату (!!!) от гражданина Германии - когда-то украинца - "І ця квартира буде як подарунок і собі, і дітям." Повторю: это цитата от гражданина Германии. И я ее поддерживаю. Ну а Вам останется именно это: рукалицо. Это вообще перл
Якщо чесно, зарплата в 2500 для великого міста це нижче середнього рівня в Німеччині. Для села або містечка, підходить.
Те що німці купують житло за кордоном не маючи власного житла в Німеччині підтверджую. Знайомий придбав в Батумі квартиру.
Хомякоид написав: Те що німці купують житло за кордоном не маючи власного житла в Німеччині підтверджую. Знайомий придбав в Батумі квартиру.
Ну вот видите: так и научим думать людей головой. Есть такая часть тела.
По поводу зарплаты: честно говоря, я сам удивлен относительно невысокими зарплатами в Европе. Ну вот реально мои знакомые работают на 2 500 евро в месяц. И это Дюссельдорф. Спрашивал у приятеля - гражданином Ирландии стал недавно (если бы вы знали, сколько я потратил сил и нервов, чтобы его уговорить продать вовремя ненужную двушку в одном з областных центров Украины) - переехал жить и работать в Бельгию - в Ирландии все дорого (особенно его раздражало непомерная цена на медстраховку) и платили ему тоже 2 500 евро в месяц - а в Бельгии вышел на зарплату в 3500 евро. Люди как бы и не жируют. Это не США...
Рукалице або підсумки продажу житла іноземцям за травень 2022 року
Для довідки: "face "обличчя" + palm "долоня"; англійська вимова [ˈfeɪspɑːm] - популярне онлайн-вираження у вигляді фізичного жесту. Більш широко відоме трактування висловлювання: «обличчя, закрите однією рукою», яке є проявом розчарування, сорому, зневіри, роздратування чи збентеження. Цей жест іноді називають "рукалице".
Інститут статистики Турецької ресубліки оприлюднив дані про продаж житла іноземцям в травні 2022 року.
1. Продажі житла іноземцям у травні порівняно з відповідним місяцем попереднього року зросли на 235,7% і становили 5 962 квартири. У травні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 4,9%. Стамбул як завжди посів перше місце з продажу квартир іноземцям - продано 2 451 квартри. На другому місці - ЯК ЗАВЖДИ - Анталія з 1 885 продажами квартир. На третьму місці вже не столиця Анкара - а Мерсін (!!!) з 264 продажами квартир. Саме туди - у бік сходу від Анталії - в ці місяці почали дивитися закордонні інвестори - там ще низькі ціни. Але інвестори хитрі та бачуть перспективу: там будують другий за величиною аеропорт в Туреччині, який стане третім (!!!) за величиною у світі (!!!). Для порівняння: - травень 2020 року - іноземці купили 860 квартир; - травень 2021 року - іноземці купли 1 776 квартир; - травень 2022 року - іноземці купили 5 962 квартири.
Мій прогноз вище НЕВІРНИЙ. Я прогнозував купівлю іноземцями в травні більше 8000 квартир. Помилився, визнаю. Підвели форумчани. На жаль... Підсумок січня-травня: Продажі житла іноземцям за січень-травень зросли на 70,0% порівняно з відповідним періодом попереднього року і становили 26 753 квартири. Це за 5 місяців року 2022. Ретроспективно: https://hostingkartinok.com/show-image. ... bb067d00cd
2. Підсумки розподілу місць в ТОП-20 інвесторів-іноземців. Нагадаю: в квітні ТОП-20 суттєво змінився: на перше місце вийшли ВПЕРШЕ!!! - громадяни РФ. Раніше воні традиційно ділили місця 3...4 в ТОП-20. Украінці вперше вийшли в квітні на місце 4 (традиційно було місце 10). Місця 4-12 традиційно обймали громадяни Великої Британії, США, Німеччини. З помітного: на ринок нерухомості в березні 2022 увірвалися канадці, займаючи місця 17-20. Традиційно ці місця займали громадяни Швеції, які в травні в ТОП-20 не увійшли. Дивимося:
Підсумок: дивують громадяни Китаю. Впевненно вкладають гроші в нерухомість на Середземному морі. На вулицях їх не бачу. Міцно закріпилися в ТОП-20 канадці. Украінці (не всі) не відстають від громадян Німеччини та б"ють чергові рекорди. Українців підпирають громадяни Казахстану. Це те, що я говорив: ЗАМОЖНІ КАЗАХИ в Казахстані НЕ живуть. Німці нікому не віддають місце 4 в ТОП-20. Не слухають пана San... Джерело даних: https://www.tuik.gov.tr/ ГАРНИХ ІНВЕСТИЦІЙ!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 15 чер, 2022 09:44, всього редагувалось 1 раз.
akurt, а удаленно, вот прям из Ненькы, мона купить хатинку, в кредит, например? Получить местный ИНН, счет в банке открыть, закинуть бабосики, офоРмить искан... все удаленно. Ну +1..2% за посреднические услуги, например.
Amethyst написав:akurt, а удаленно, вот прям из Ненькы, мона купить хатинку, в кредит, например? Получить местный ИНН, счет в банке открыть, закинуть бабосики, офоРмить искан... все удаленно. Ну +1..2% за посреднические услуги, например.
Цікаве питання. Я - як і кожний українець - притримуюсть того, що "Хохол не повірить, доки не помацає", але спробуємо проаналізувати.
2. Закинути бабосіки - цікаве питання. Зараз відкрити рахунок іноземцю легше. Варіант 1: для оформлення Угоди купівлі-продажу в Державному кадастрвоому центрі необхідною є з початку 2022 року Довідка про обмін валюти в сумі, яка відповідає зазначеній в Акті експертизи квартири ринковій ціні. Під це державні банки відкривають рахунки - хоч в євро, хоч в доларах. Туди можна "закинути", але необхідною є пристуність клієнта банку. Варіант 2: Крім того, відкривають рахунки і інші банки, наприклад за Договором оренди житла. Найкраще, щоби СВІФТ-переказ надходив на KuveytTurk bank - найнижча комісія за зарахування безготівкової валюти - 0,1% і миттєва видача готівки за прешою вимогою. На практиці можна зробити інакше: не "закидати" іх заздалегідь, а зробити це по необхідності - перекази із-за кордону надходять майже миттєво. СВІФТ-перекази не довше 1 доби, були випадки - через 4 години після вдправлення. Але тут все треба робити особисто. Знаю один варіант відкриття рахунка іноземцю без ВНП - є інсайд в одному з банків... але... чи спрацює те - не перевіряв...
3. Оформить іскаян - тут плутаниця в термінології. Іскян - це Акт введення будинка в експлуатацію - разом з правом власності - TAPU - найважливіший документ для Покупця. Без іскяна купувати квартиру можна, але не треба - будинок існує, але він не введений в експлуатацію. Будуть проблеми. А ось оформити Право власності - TAPU - можна тільки при особистій присутності. Цікаво, що в Право власності можна вписати до 10-ти осіб (співвласники), але всі вони повині бути присутніми. Варіант - оформити Доручення на когось. Тут потрібна консультація наших перекладачів та нотаріуса в Туреччині.
4. Посередницькі послуги - не впевнений, що вони будуть. Може бути інше. Тут дуже важливо - купувати через рієлторів, чи ні. Рієлтори традиційно накручують 5% як мінімум. Буває - 2% з Продавця та 2% з Покупця. Але можуть дурити суттєво - для іноземця тупо можуть додати і 20 000 доларів. Тут я радив нашим людям брати (наймати) місцеву незалежну людину в якості перекладача та "контролера". Місцевих не надурять, або місцевий швидше побачить, де можуть рієлтори надурити. В минулому році одесит сам підібрав нібито класний варіант в Анталії - звернувся до мене, як до експерта - я сам не приймав ніякої участі - дав координати місцевого, той "порив носом" один день - виявив підводні камені - одесит не влетів в халепу (там виявилися проблеми). Все це обійшлося в 40 доларів - я гадаю, що то того варто. Я давав таких людей нашим форумчанам - платили щось по 30/40 доларів на день - 4-6 днів було достатньо - позитивний результат. Тут варто витратити зайві 160-200 доларів, щоби не одурили рієлтори на 20 000. Без знань мови - ви німі.
Я сам ніколи не купував нічого через рієлторів, тому варто дуже обережно з ними працювати. Нацжадніші та найнахабніші - просто без гальмів - це росіянки та казашки. Останнім часом з"явилися рієлтори серед нашої діаспори. Таким я би більше довіряв, хоча... Я прибічник - і сам так завжди робив - купувати у Забудовника/власника напряму.
ВЕРДИКТ: без особистої присутності будуть/можливі проблеми.
Amethyst написав:akurt, а удаленно, вот прям из Ненькы, мона купить хатинку, в кредит, например? Получить местный ИНН, счет в банке открыть, закинуть бабосики, офоРмить искан... все удаленно. Ну +1..2% за посреднические услуги, например.
Цікаве питання. Я - як і кожний українець - притримуюсть того, що "Хохол не повірить, доки не помацає", але спробуємо проаналізувати.
2. Закинути бабосіки - цікаве питання. Зараз відкрити рахунок іноземцю легше. Варіант 1: для оформлення Угоди купівлі-продажу в Державному кадастрвоому центрі необхідною є з початку 2022 року Довідка про обмін валюти в сумі, яка відповідає зазначеній в Акті експертизи квартири ринковій ціні. Під це державні банки відкривають рахунки - хоч в євро, хоч в доларах. Туди можна "закинути", але необхідною є пристуність клієнта банку. Варіант 2: Крім того, відкривають рахунки і інші банки, наприклад за Договором оренди житла. Найкраще, щоби СВІФТ-переказ надходив на KuveytTurk bank - найнижча комісія за зарахування безготівкової валюти - 0,1% і миттєва видача готівки за прешою вимогою. На практиці можна зробити інакше: не "закидати" іх заздалегідь, а зробити це по необхідності - перекази із-за кордону надходять майже миттєво. СВІФТ-перекази не довше 1 доби, були випадки - через 4 години після вдправлення. Але тут все треба робити особисто. Знаю один варіант відкриття рахунка іноземцю без ВНП - є інсайд в одному з банків... але... чи спрацює те - не перевіряв...
3. Оформить іскаян - тут плутаниця в термінології. Іскян - це Акт введення будинка в експлуатацію - разом з правом власності - TAPU - найважливіший документ для Покупця. Без іскяна купувати квартиру можна, але не треба - будинок існує, але він не введений в експлуатацію. Будуть проблеми. А ось оформити Право власності - TAPU - можна тільки при особистій присутності. Цікаво, що в Право власності можна вписати до 10-ти осіб (співвласники), але всі вони повині бути присутніми. Варіант - оформити Доручення на когось. Тут потрібна консультація наших перекладачів та нотаріуса в Туреччині.
4. Посередницькі послуги - не впевнений, що вони будуть. Може бути інше. Тут дуже важливо - купувати через рієлторів, чи ні. Рієлтори традиційно накручують 5% як мінімум. Буває - 2% з Продавця та 2% з Покупця. Але можуть дурити суттєво - для іноземця тупо можуть додати і 20 000 доларів. Тут я радив нашим людям брати (наймати) місцеву незалежну людину в якості перекладача та "контролера". Місцевих не надурять, або місцевий швидше побачить, де можуть рієлтори надурити. В минулому році одесит сам підібрав нібито класний варіант в Анталії - звернувся до мене, як до експерта - я сам не приймав ніякої участі - дав координати місцевого, той "порив носом" один день - виявив підводні камені - одесит не влетів в халепу (там виявилися проблеми). Все це обійшлося в 40 доларів - я гадаю, що то того варто. Я давав таких людей нашим форумчанам - платили щось по 30/40 доларів на день - 4-6 днів було достатньо - позитивний результат. Тут варто витратити зайві 160-200 доларів, щоби не одурили рієлтори на 20 000. Без знань мови - ви німі.
Я сам ніколи не купував нічого через рієлторів, тому варто дуже обережно з ними працювати. Нацжадніші та найнахабніші - просто без гальмів - це росіянки та казашки. Останнім часом з"явилися рієлтори серед нашої діаспори. Таким я би більше довіряв, хоча... Я прибічник - і сам так завжди робив - купувати у Забудовника/власника напряму.
ВЕРДИКТ: без особистої присутності будуть/можливі проблеми.
Ну ось так...
Дякую. Я підписан на sahibinden, ціни money-торю. Шукаю неспішно щось типу 1+1 у Кепезі поближче до D400. Буде для онуків подарунок Поки що не виїздній з Неньки. Війна.
Гарний вибір. Правильно, ЩО ПІДПИСАНІ ТА МОНІТОРИТЕ. Там сама акутальна та реальна інформація. В 2020 році наш форумчанин саме там моніторив та виписав собі 30 (!!!) варіантів. Я дав турка з авто - вони не повірете "пробили" всі 30 варіантів і знову не повірете - "вистрелив" варінат номер 30 - вийшли на реального продавця. Вони купили не супер пупер, але шикарний варіант: - квартира 3+1 поверх 4. Тепер щодня встають о 06-00 та та на роверах їдуть на море - там не близбко але на роверах саме те. Повертаються та працюють віддалено. Квартира обішался в 33000 доларі зі всіма плетажами та витратами. Там здається 150 кв. м. На великі лоджії є нааіть власний камін. Цікаво ща на поверсі 2 квартири - навпроти - німці.