Додано: Сер 15 чер, 2022 10:09

Amethyst написав: akurt, а удаленно, вот прям из Ненькы, мона купить хатинку, в кредит, например?

Получить местный ИНН, счет в банке открыть, закинуть бабосики, офоРмить искан... все удаленно. Ну +1..2% за посреднические услуги, например. , а удаленно, вот прям из Ненькы, мона купить хатинку, в кредит, например?Получить местный ИНН, счет в банке открыть, закинуть бабосики, офоРмить искан... все удаленно. Ну +1..2% за посреднические услуги, например.

Отримати турецький ІНН

Закинути бабосіки

Оформить іскаян

Посередницькі послуги

Може бути інше.

Цікаве питання. Я - як і кожний українець - притримуюсть того, що "Хохол не повірить, доки не помацає", але спробуємо проаналізувати.1.Ви можете прямо зараз в он-лайн режимі. Річ необхідна.Будь-ласка, це безкоштовно: другий рядок середня кнопка.2.- цікаве питання. Зараз відкрити рахунок іноземцю легше.Варіант 1: для оформлення Угоди купівлі-продажу в Державному кадастрвоому центрі необхідною є з початку 2022 року Довідка про обмін валюти в сумі, яка відповідає зазначеній в Акті експертизи квартири ринковій ціні. Під це державні банки відкривають рахунки - хоч в євро, хоч в доларах. Туди можна "закинути", але необхідною є пристуність клієнта банку. Варіант 2: Крім того, відкривають рахунки і інші банки, наприклад за Договором оренди житла. Найкраще, щоби СВІФТ-переказ надходив на KuveytTurk bank - найнижча комісія за зарахування безготівкової валюти - 0,1% і миттєва видача готівки за прешою вимогою.На практиці можна зробити інакше: не "закидати" іх заздалегідь, а зробити це по необхідності - перекази із-за кордону надходять майже миттєво. СВІФТ-перекази не довше 1 доби, були випадки - через 4 години після вдправлення.Але тут все треба робити особисто.Знаю один варіант відкриття рахунка іноземцю без ВНП - є інсайд в одному з банків... але... чи спрацює те - не перевіряв...3.- тут плутаниця в термінології. Іскян - це Акт введення будинка в експлуатацію - разом з правом власності - TAPU - найважливіший документ для Покупця. Без іскяна купувати квартиру можна, але не треба - будинок існує, але він не введений в експлуатацію. Будуть проблеми.А ось оформити Право власності - TAPU - можна тільки при особистій присутності.Цікаво, що в Право власності можна вписати до 10-ти осіб (співвласники), але всі вони повині бути присутніми.Варіант - оформити Доручення на когось. Тут потрібна консультація наших перекладачів та нотаріуса в Туреччині.4.- не впевнений, що вони будуть.Тут дуже важливо - купувати через рієлторів, чи ні.Рієлтори традиційно накручують 5% як мінімум. Буває - 2% з Продавця та 2% з Покупця. Але можуть дурити суттєво - для іноземця тупо можуть додати і 20 000 доларів. Тут я радив нашим людям брати (наймати) місцеву незалежну людину в якості перекладача та "контролера". Місцевих не надурять, або місцевий швидше побачить, де можуть рієлтори надурити. В минулому році одесит сам підібрав нібито класний варіант в Анталії - звернувся до мене, як до експерта - я сам не приймав ніякої участі - дав координати місцевого, той "порив носом" один день - виявив підводні камені - одесит не влетів в халепу (там виявилися проблеми). Все це обійшлося в 40 доларів - я гадаю, що то того варто.Я давав таких людей нашим форумчанам - платили щось по 30/40 доларів на день - 4-6 днів було достатньо - позитивний результат. Тут варто витратити зайві 160-200 доларів, щоби не одурили рієлтори на 20 000. Без знань мови - ви німі.Я сам ніколи не купував нічого через рієлторів, тому варто дуже обережно з ними працювати.Нацжадніші та найнахабніші - просто без гальмів - це росіянки та казашки.Останнім часом з"явилися рієлтори серед нашої діаспори. Таким я би більше довіряв, хоча...Я прибічник - і сам так завжди робив - купувати у Забудовника/власника напряму.ВЕРДИКТ: без особистої присутності будуть/можливі проблеми.Ну ось так...