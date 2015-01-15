Додано: Чет 16 чер, 2022 15:46

Да, я не знаю, как это исторически сложилось, но в Германии невероятное количество граждан Турции.

У них самый классный вариант такой (наслышан от турецкой семьи):

- пашут в Германии до пенсии; зарабатывают мерзко-противные евро;

- зарабатывают себе немецкую пенсию;

- параллельно рожают/воспитывают/обучают детей;

- детей оставляют батрачить в жуткой нищей Германии;

- возвращаются в Турцию в купленные себе ЗАРАНЕЕ хорошие квартиры и потирают животик, получая немецкую пенсию.

- встречают периодически деток в гости.

Потом все повторяется...



Знакомства дня. В Стоматологии. Мужу сверлят там что-то.

Перед входом стоит авто с номерами серии КА (Украина).

Знакомлюсь: киевляне.

Но - как они сказали: "Мы не совсем киевляне..."

Надо же такому было случиться: продали свою квартиру в Риге (!!!) и купили в ноябре квартиру в Киеве (сказали с нескрываемой грустью).

И продолжили: теперь вот живем в Анталии....

Я им сказал, что судя о номерам авто в Анталии вся Украина живет здесь...

Обменялись впечатлениями от Ķīšezers, островами на Даугава, Mežaparks... когда-то направо от Vanšu tilts я долго искал улицу Piloty - там остались названия улиц от старинного аэропорта.

Удивились, что я так хорошо знаю Ригу... Ну да: когда-то рассматривал вопрос покупки квартиры в Латвии...