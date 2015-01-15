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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 16 чер, 2022 15:46
Да, я не знаю, как это исторически сложилось, но в Германии невероятное количество граждан Турции.
У них самый классный вариант такой (наслышан от турецкой семьи):
- пашут в Германии до пенсии; зарабатывают мерзко-противные евро;
- зарабатывают себе немецкую пенсию;
- параллельно рожают/воспитывают/обучают детей;
- детей оставляют батрачить в жуткой нищей Германии;
- возвращаются в Турцию в купленные себе ЗАРАНЕЕ хорошие квартиры и потирают животик, получая немецкую пенсию.
- встречают периодически деток в гости.
Потом все повторяется...
Знакомства дня. В Стоматологии. Мужу сверлят там что-то.
Перед входом стоит авто с номерами серии КА (Украина).
Знакомлюсь: киевляне.
Но - как они сказали: "Мы не совсем киевляне..."
Надо же такому было случиться: продали свою квартиру в Риге (!!!) и купили в ноябре квартиру в Киеве (сказали с нескрываемой грустью).
И продолжили: теперь вот живем в Анталии....
Я им сказал, что судя о номерам авто в Анталии вся Украина живет здесь...
Обменялись впечатлениями от Ķīšezers, островами на Даугава, Mežaparks... когда-то направо от Vanšu tilts я долго искал улицу Piloty - там остались названия улиц от старинного аэропорта.
Удивились, что я так хорошо знаю Ригу... Ну да: когда-то рассматривал вопрос покупки квартиры в Латвии...
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 16 чер, 2022 15:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 16 чер, 2022 15:55
akurt написав:
.. потирают животик, получая немецкую пенсию.
- встречают периодически деток в гости.
Потом все повторяется...
не думаю, что это мэйнстрим.
Даже судя по количеству пожилых турков в забегаловках Германии, за столиками и за прилавком
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Додано: Чет 16 чер, 2022 15:59
Я не спрашивал, какую пенсию заработали в Германии - это семья моих турецких приятелей, но вот приятель и его семья считает своих как бы немецких родственников довольно богатыми.
Во всяком случае недавно узнал, что они продали одну из двух своих квартир в Анталии (куплены на заработанные там деньги) и оставили себе, которая получше. Ну а детей оставили в Германии. Говорили, что дети работают... Раз год прилетают в Анталию...
Попробую при случае узнать, какую пенсию получили от Бундес республик Дойчланд...
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