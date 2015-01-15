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Да, я не знаю, как это исторически сложилось, но в Германии невероятное количество граждан Турции. У них самый классный вариант такой (наслышан от турецкой семьи): - пашут в Германии до пенсии; зарабатывают мерзко-противные евро; - зарабатывают себе немецкую пенсию; - параллельно рожают/воспитывают/обучают детей; - детей оставляют батрачить в жуткой нищей Германии; - возвращаются в Турцию в купленные себе ЗАРАНЕЕ хорошие квартиры и потирают животик, получая немецкую пенсию. - встречают периодически деток в гости. Потом все повторяется...
Знакомства дня. В Стоматологии. Мужу сверлят там что-то. Перед входом стоит авто с номерами серии КА (Украина). Знакомлюсь: киевляне. Но - как они сказали: "Мы не совсем киевляне..." Надо же такому было случиться: продали свою квартиру в Риге (!!!) и купили в ноябре квартиру в Киеве (сказали с нескрываемой грустью). И продолжили: теперь вот живем в Анталии.... Я им сказал, что судя о номерам авто в Анталии вся Украина живет здесь... Обменялись впечатлениями от Ķīšezers, островами на Даугава, Mežaparks... когда-то направо от Vanšu tilts я долго искал улицу Piloty - там остались названия улиц от старинного аэропорта. Удивились, что я так хорошо знаю Ригу... Ну да: когда-то рассматривал вопрос покупки квартиры в Латвии...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 16 чер, 2022 15:56, всього редагувалось 1 раз.
Я не спрашивал, какую пенсию заработали в Германии - это семья моих турецких приятелей, но вот приятель и его семья считает своих как бы немецких родственников довольно богатыми. Во всяком случае недавно узнал, что они продали одну из двух своих квартир в Анталии (куплены на заработанные там деньги) и оставили себе, которая получше. Ну а детей оставили в Германии. Говорили, что дети работают... Раз год прилетают в Анталию... Попробую при случае узнать, какую пенсию получили от Бундес республик Дойчланд...
beee написав:Кстати, а какой смысл вообще сейчас продавать? Сидеть с деньгами? Их даже в ячейку не спрячешь, а грохнуть могут раз плюнуть. Я после продажи сразу и купил. И посижу с бетоном. Да и часто делать нужно обратное тому, что делает толпа
Судя по количеству автомобилей с украинскими номерами в Турции и судя по тому, что все это автомобили очень очень не дешевые - я таких иной раз и не видел - богатые люди, блин, жили в Украине (так начали думать граждане Турецкой республики) время НЕ продавать, а покупать.
На что смотрят граждане в эти дни?
А смотрят граждане на дорогое жилье, между прочим... Заметно активизировалось и расширилось строительство вилл в северо-западной части почти прибрежной Анталии - прямо строительный бум там. Виллы в три этажа и внутри с лифтом. Ясно, что с индивидуальным плавательным бассейном. Цену не узнавал, но там еще пару лет назад было по 350 000 долларов, сейчас - думаю - уже по 500, а то и выше...
САМОЕ ГЛАВНОЕ: КУДА БЫ В ЭТИ ДНИ СМОТРЕЛ Я. А я бы смотрел... вчера турецкая пресса напечатала обзор по газу в Европе. Обзор на тему "Холодая зима 2023 года". Это вам не "Холодное лето пятьдесят третьего..."
А я бы смотрел на 4 уникальных объекта. Все очень от очень крутого надёжного Застройщика. Здесь можно брать на этапе фундамента. Но и Застройщик не прост: - НЕ РАБОТАЕТ принципиально с риэлторами и посредниками (сказка для Вас!!!). Только лично в офисе и лично с конкретным покупателем. - практически - да и не практически - НЕТ никакой рекламы вообще (!!!). Так уверен в продажах! - требует предоплату 50% и фиксирует остаток в турецкой лире. Тут можно выиграть на курсе. Что и сделали несколько форумчан, купив недвигу именно у этого Застройщика по наводке на этом форуме. Вложения в 170 000 долларов принесли на сегодня 340 000 долларов. Цифры точные.
- из 4-х объектов на сегодня: на стадии фундамента - 1 (самый на мой взгляд интересный), на стадии стен - 3.
- обещает дать полную инфу по квартирам и цене в начале июля. Не факт: по комплексу CasaLuna (сейчас идет ввод в эксплуатацию) нет полного сайта до сих пор (сильно не заморачивается на рекламе), а там осталось всего 2 квартиры в продаже и то по цене в 6 000 000 лир... (более 300 000 долларов... Ах, а ведь рекомендовал я форумчанам в 2021 году взять там за 1 800 000 лир... но слушали кого? Молчу...
Итак карта-схема объектов - предупреждаю - дешево не будет - но то, что это "Вишенки на тортике" - АднАзнАчнА.
1 - комплекс CasaTrio - сейчас на этапе фундамента +башенный кран+море вагончиков - самый интересный ибо просто элитный район. 2, 3, 4 - комплекс CasaХХХ1, CasaХХХ2, CasaХХХ3 - сейчас на этапе стен - очень приличные районы только с дорогой застройкой. Нет никакой информации только активные строительные работы.
Напомню: по наводке на этом форуме у этого Застройщика очень удачно купили квартиры 1+1 по 60 000 евро двое форумчан в 2020 году. ОДИН ИЗ ФОРУМЧАН НЕ КУПИЛ - хотя очень планировал и вел переговоры - но вложился в паркоместа в Киеве и в Ирпени. На сколько я помню, тогда можно было взять 2+1 примерно за 118 000 евро. Гляну цену на сегодня: ой, глянул... нет в продаже ни одной... последний раз слышал цену в 200 000 евро в конце прошлого года... Надо же тебе как...
6 и 7 - комплексы от Застройщика, о котором речь вначале - сдача в 2018 году. Полная инфа здесь: http://casabaantalya.com Обведено прямоугольником - комплекс сдачи 2021 года, где в эти дни квартиры в аренде по 2000 долларов в месяц - все тот же Застройщик. http://casamax.com.tr/en/homepage/
Ну вот так, господа инвесторы... Куда вы там наинвестировали? В "Рыбальский"... ну-ну...
Про паркинги - это про меня. От покупки в Анталии меня остановило непонимания что с ней делать. Работа не позволила бы там часто бывать и боялся что будет как чемодан без ручки.
Кстати, при переговорах с менеджерами застройщика - они вас упомянули и спросили знаю ли я такого, так как были какие-то разборки что типа я ваш клиент. И они сказали, что вы Риелтор. Я об этом тогда в форуме не писал, но раз вы сами напомнили…