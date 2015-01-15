Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:53

beee написав: Кстати, а какой смысл вообще сейчас продавать? Сидеть с деньгами? Их даже в ячейку не спрячешь, а грохнуть могут раз плюнуть. Я после продажи сразу и купил. И посижу с бетоном.

Да и часто делать нужно обратное тому, что делает толпа Кстати, а какой смысл вообще сейчас продавать? Сидеть с деньгами? Их даже в ячейку не спрячешь, а грохнуть могут раз плюнуть. Я после продажи сразу и купил. И посижу с бетоном.Да и часто делать нужно обратное тому, что делает толпа

на дорогое жилье,

по наводке на этом форуме.

Эпиграф:Судя по количеству автомобилей с украинскими номерами в Турции и судя по тому, что все это автомобили очень очень не дешевые - я таких иной раз и не видел - богатые люди, блин, жили в Украине (так начали думать граждане Турецкой республики) время НЕ продавать, а покупать.На что смотрят граждане в эти дни?А смотрят гражданемежду прочим...Заметно активизировалось и расширилось строительство вилл в северо-западной части почти прибрежной Анталии - прямо строительный бум там.Виллы в три этажа и внутри с лифтом. Ясно, что с индивидуальным плавательным бассейном. Цену не узнавал, но там еще пару лет назад было по 350 000 долларов, сейчас - думаю - уже по 500, а то и выше...САМОЕ ГЛАВНОЕ: КУДА БЫ В ЭТИ ДНИ СМОТРЕЛ Я.А я бы смотрел... вчера турецкая пресса напечатала обзор по газу в Европе. Обзор на тему ". Это вам не "Холодное лето пятьдесят третьего..."А я бы смотрел на 4 уникальных объекта.Все очень от очень крутого надёжного Застройщика.Здесь можно брать на этапе фундамента.Но и Застройщик не прост:- НЕ РАБОТАЕТ принципиально с риэлторами и посредниками (сказка для Вас!!!). Только лично в офисе и лично с конкретным покупателем.- практически - да и не практически - НЕТ никакой рекламы вообще (!!!). Так уверен в продажах!- требует предоплату 50% и фиксирует остаток в турецкой лире. Тут можно выиграть на курсе. Что и сделали несколько форумчан, купив недвигу именно у этого ЗастройщикаВложения в 170 000 долларов принесли на сегодня 340 000 долларов. Цифры точные.- из 4-х объектов на сегодня: на стадии фундамента - 1 (самый на мой взгляд интересный), на стадии стен - 3.- обещает дать полную инфу по квартирам и цене в начале июля. Не факт: по комплексу CasaLuna (сейчас идет ввод в эксплуатацию) нет полного сайта до сих пор (сильно не заморачивается на рекламе), а там осталось всего 2 квартиры в продаже и то по цене в 6 000 000 лир... (более 300 000 долларов...Ах, а ведь рекомендовал я форумчанам в 2021 году взять там за 1 800 000 лир... но слушали кого? Молчу...Итак карта-схема объектов - предупреждаю - дешево не будет - но то, что это "Вишенки на тортике" - АднАзнАчнА.1 - комплекс CasaTrio - сейчас на этапе фундамента +башенный кран+море вагончиков - самый интересный ибо просто элитный район.2, 3, 4 - комплекс CasaХХХ1, CasaХХХ2, CasaХХХ3 - сейчас на этапе стен - очень приличные районы только с дорогой застройкой. Нет никакой информации только активные строительные работы.5 - новый объект от AKG grоup - последний раз слышал цену пару месяцев назад и была 6 000 000 лир - там 60 квартир все 3+1. Инфа тут:Напомню: по наводке на этом форуме у этого Застройщика очень удачно купили квартиры 1+1 по 60 000 евро двое форумчан в 2020 году. ОДИН ИЗ ФОРУМЧАН НЕ КУПИЛ - хотя очень планировал и вел переговоры - но вложился в паркоместа в Киеве и в Ирпени. На сколько я помню, тогда можно было взять 2+1 примерно за 118 000 евро. Гляну цену на сегодня: ой, глянул... нет в продаже ни одной... последний раз слышал цену в 200 000 евро в конце прошлого года... Надо же тебе как...6 и 7 - комплексы от Застройщика, о котором речь вначале - сдача в 2018 году.Полная инфа здесь:Обведено прямоугольником - комплекс сдачи 2021 года, где в эти дни квартиры в аренде по 2000 долларов в месяц - все тот же Застройщик.Куда вы там наинвестировали? В "Рыбальский"... ну-ну...