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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 565566567568>
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 15:46

Да, я не знаю, как это исторически сложилось, но в Германии невероятное количество граждан Турции.
У них самый классный вариант такой (наслышан от турецкой семьи):
- пашут в Германии до пенсии; зарабатывают мерзко-противные евро;
- зарабатывают себе немецкую пенсию;
- параллельно рожают/воспитывают/обучают детей;
- детей оставляют батрачить в жуткой нищей Германии;
- возвращаются в Турцию в купленные себе ЗАРАНЕЕ хорошие квартиры и потирают животик, получая немецкую пенсию.
- встречают периодически деток в гости.
Потом все повторяется...

Знакомства дня. В Стоматологии. Мужу сверлят там что-то.
Перед входом стоит авто с номерами серии КА (Украина).
Знакомлюсь: киевляне.
Но - как они сказали: "Мы не совсем киевляне..."
Надо же такому было случиться: продали свою квартиру в Риге (!!!) и купили в ноябре квартиру в Киеве (сказали с нескрываемой грустью).
И продолжили: теперь вот живем в Анталии....
Я им сказал, что судя о номерам авто в Анталии вся Украина живет здесь...
Обменялись впечатлениями от Ķīšezers, островами на Даугава, Mežaparks... когда-то направо от Vanšu tilts я долго искал улицу Piloty - там остались названия улиц от старинного аэропорта.
Удивились, что я так хорошо знаю Ригу... Ну да: когда-то рассматривал вопрос покупки квартиры в Латвии...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 16 чер, 2022 15:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 15:55

  akurt написав:.. потирают животик, получая немецкую пенсию.
- встречают периодически деток в гости.
Потом все повторяется...

не думаю, что это мэйнстрим.
Даже судя по количеству пожилых турков в забегаловках Германии, за столиками и за прилавком
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 15:59

Я не спрашивал, какую пенсию заработали в Германии - это семья моих турецких приятелей, но вот приятель и его семья считает своих как бы немецких родственников довольно богатыми.
Во всяком случае недавно узнал, что они продали одну из двух своих квартир в Анталии (куплены на заработанные там деньги) и оставили себе, которая получше. Ну а детей оставили в Германии. Говорили, что дети работают... Раз год прилетают в Анталию...
Попробую при случае узнать, какую пенсию получили от Бундес республик Дойчланд...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 09:53

А что делает толпа?

Эпиграф:
  beee написав:Кстати, а какой смысл вообще сейчас продавать? Сидеть с деньгами? Их даже в ячейку не спрячешь, а грохнуть могут раз плюнуть. Я после продажи сразу и купил. И посижу с бетоном.
Да и часто делать нужно обратное тому, что делает толпа


Судя по количеству автомобилей с украинскими номерами в Турции и судя по тому, что все это автомобили очень очень не дешевые - я таких иной раз и не видел - богатые люди, блин, жили в Украине (так начали думать граждане Турецкой республики) время НЕ продавать, а покупать.

На что смотрят граждане в эти дни?

А смотрят граждане на дорогое жилье, между прочим...
Заметно активизировалось и расширилось строительство вилл в северо-западной части почти прибрежной Анталии - прямо строительный бум там.
Виллы в три этажа и внутри с лифтом. Ясно, что с индивидуальным плавательным бассейном. Цену не узнавал, но там еще пару лет назад было по 350 000 долларов, сейчас - думаю - уже по 500, а то и выше...

САМОЕ ГЛАВНОЕ: КУДА БЫ В ЭТИ ДНИ СМОТРЕЛ Я.
А я бы смотрел... вчера турецкая пресса напечатала обзор по газу в Европе. Обзор на тему "Холодая зима 2023 года". Это вам не "Холодное лето пятьдесят третьего..."

А я бы смотрел на 4 уникальных объекта.
Все очень от очень крутого надёжного Застройщика.
Здесь можно брать на этапе фундамента.
Но и Застройщик не прост:
- НЕ РАБОТАЕТ принципиально с риэлторами и посредниками (сказка для Вас!!!). Только лично в офисе и лично с конкретным покупателем.
- практически - да и не практически - НЕТ никакой рекламы вообще (!!!). Так уверен в продажах!
- требует предоплату 50% и фиксирует остаток в турецкой лире. Тут можно выиграть на курсе. Что и сделали несколько форумчан, купив недвигу именно у этого Застройщика по наводке на этом форуме. Вложения в 170 000 долларов принесли на сегодня 340 000 долларов. Цифры точные.

- из 4-х объектов на сегодня: на стадии фундамента - 1 (самый на мой взгляд интересный), на стадии стен - 3.

- обещает дать полную инфу по квартирам и цене в начале июля. Не факт: по комплексу CasaLuna (сейчас идет ввод в эксплуатацию) нет полного сайта до сих пор (сильно не заморачивается на рекламе), а там осталось всего 2 квартиры в продаже и то по цене в 6 000 000 лир... (более 300 000 долларов...
Ах, а ведь рекомендовал я форумчанам в 2021 году взять там за 1 800 000 лир... но слушали кого? Молчу... :mrgreen:

Итак карта-схема объектов - предупреждаю - дешево не будет - но то, что это "Вишенки на тортике" - АднАзнАчнА.
Yes

1 - комплекс CasaTrio - сейчас на этапе фундамента +башенный кран+море вагончиков - самый интересный ибо просто элитный район.
2, 3, 4 - комплекс CasaХХХ1, CasaХХХ2, CasaХХХ3 - сейчас на этапе стен - очень приличные районы только с дорогой застройкой. Нет никакой информации только активные строительные работы.

5 - новый объект от AKG grоup - последний раз слышал цену пару месяцев назад и была 6 000 000 лир - там 60 квартир все 3+1. Инфа тут:
https://www.alikemalgurdal.com/proje/10 ... a-rezidans

Напомню: по наводке на этом форуме у этого Застройщика очень удачно купили квартиры 1+1 по 60 000 евро двое форумчан в 2020 году. ОДИН ИЗ ФОРУМЧАН НЕ КУПИЛ - хотя очень планировал и вел переговоры - но вложился в паркоместа в Киеве и в Ирпени. На сколько я помню, тогда можно было взять 2+1 примерно за 118 000 евро. Гляну цену на сегодня: ой, глянул... нет в продаже ни одной... последний раз слышал цену в 200 000 евро в конце прошлого года... Надо же тебе как...

6 и 7 - комплексы от Застройщика, о котором речь вначале - сдача в 2018 году.
Полная инфа здесь:
http://casabaantalya.com
Обведено прямоугольником - комплекс сдачи 2021 года, где в эти дни квартиры в аренде по 2000 долларов в месяц - все тот же Застройщик.
http://casamax.com.tr/en/homepage/

Ну вот так, господа инвесторы...
Куда вы там наинвестировали? В "Рыбальский"... ну-ну...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:46

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Про паркинги - это про меня.
От покупки в Анталии меня остановило непонимания что с ней делать. Работа не позволила бы там часто бывать и боялся что будет как чемодан без ручки.

Кстати, при переговорах с менеджерами застройщика - они вас упомянули и спросили знаю ли я такого, так как были какие-то разборки что типа я ваш клиент. И они сказали, что вы Риелтор. Я об этом тогда в форуме не писал, но раз вы сами напомнили…
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:53

Я Вас поздравляю: будете под номером 33, который разоблачил во мне риэлтора.
Или назначил риэлтором. Я все ждал, кто же будет по номером именно 33.
Правда состоит в том, что Вы тогда пролетели и не инвестировали. Се ля ви…
А пролетел по простой причине: такой опытный человек хотел связаться с - извините - пешками, которые подают кофе и чай клиентам.
Напомню, что я риэлтор настоящий, калированный: я лично хотел вас свести с лично главой строительной корпорации.
Напрямую. Очень крупной. Очень богатой. Очень реальной.
Именно так поступают настоящие риэлторы! Напрямую - поямо в кабинет главы фирмы!
И знайте: там все решает глава фирмы и его сын, а не девочки с подносом с чаем/кофе.
Корпорации от этой:
https://www.alikemalgurdal.com

Спасибо за 2 вещи:
а) мне все хотелось получить цифру "33" - уважили.
б) я перекупался в бассейне - простужен и чихаю... чувствал себя грустно, а это прямо развеселился!
Thanks! Вы сделали мой день!
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 17 чер, 2022 18:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:01

  akurt написав:А что делает толпа?

Эпиграф:
  beee написав:Кстати, а какой смысл вообще сейчас продавать? Сидеть с деньгами? Их даже в ячейку не спрячешь, а грохнуть могут раз плюнуть. Я после продажи сразу и купил. И посижу с бетоном.
Да и часто делать нужно обратное тому, что делает толпа


Судя по количеству автомобилей с украинскими номерами в Турции и судя по тому, что все это автомобили очень очень не дешевые - я таких иной раз и не видел - богатые люди, блин, жили в Украине (так начали думать граждане Турецкой республики) время НЕ продавать, а покупать.

На что смотрят граждане в эти дни?

А смотрят граждане на дорогое жилье, между прочим...
Заметно активизировалось и расширилось строительство вилл в северо-западной части почти прибрежной Анталии - прямо строительный бум там.
Виллы в три этажа и внутри с лифтом. Ясно, что с индивидуальным плавательным бассейном. Цену не узнавал, но там еще пару лет назад было по 350 000 долларов, сейчас - думаю - уже по 500, а то и выше...

САМОЕ ГЛАВНОЕ: КУДА БЫ В ЭТИ ДНИ СМОТРЕЛ Я.
А я бы смотрел... вчера турецкая пресса напечатала обзор по газу в Европе. Обзор на тему "Холодая зима 2023 года". Это вам не "Холодное лето пятьдесят третьего..."

А я бы смотрел на 4 уникальных объекта.
Все очень от очень крутого надёжного Застройщика.
Здесь можно брать на этапе фундамента.
Но и Застройщик не прост:
- НЕ РАБОТАЕТ принципиально с риэлторами и посредниками (сказка для Вас!!!). Только лично в офисе и лично с конкретным покупателем.
- практически - да и не практически - НЕТ никакой рекламы вообще (!!!). Так уверен в продажах!
- требует предоплату 50% и фиксирует остаток в турецкой лире. Тут можно выиграть на курсе. Что и сделали несколько форумчан, купив недвигу именно у этого Застройщика по наводке на этом форуме. Вложения в 170 000 долларов принесли на сегодня 340 000 долларов. Цифры точные.

- из 4-х объектов на сегодня: на стадии фундамента - 1 (самый на мой взгляд интересный), на стадии стен - 3.

- обещает дать полную инфу по квартирам и цене в начале июля. Не факт: по комплексу CasaLuna (сейчас идет ввод в эксплуатацию) нет полного сайта до сих пор (сильно не заморачивается на рекламе), а там осталось всего 2 квартиры в продаже и то по цене в 6 000 000 лир... (более 300 000 долларов...
Ах, а ведь рекомендовал я форумчанам в 2021 году взять там за 1 800 000 лир... но слушали кого? Молчу... :mrgreen:

Итак карта-схема объектов - предупреждаю - дешево не будет - но то, что это "Вишенки на тортике" - АднАзнАчнА.
Yes

1 - комплекс CasaTrio - сейчас на этапе фундамента +башенный кран+море вагончиков - самый интересный ибо просто элитный район.
2, 3, 4 - комплекс CasaХХХ1, CasaХХХ2, CasaХХХ3 - сейчас на этапе стен - очень приличные районы только с дорогой застройкой. Нет никакой информации только активные строительные работы.

5 - новый объект от AKG grоup - последний раз слышал цену пару месяцев назад и была 6 000 000 лир - там 60 квартир все 3+1. Инфа тут:
https://www.alikemalgurdal.com/proje/10 ... a-rezidans

Напомню: по наводке на этом форуме у этого Застройщика очень удачно купили квартиры 1+1 по 60 000 евро двое форумчан в 2020 году. ОДИН ИЗ ФОРУМЧАН НЕ КУПИЛ - хотя очень планировал и вел переговоры - но вложился в паркоместа в Киеве и в Ирпени. На сколько я помню, тогда можно было взять 2+1 примерно за 118 000 евро. Гляну цену на сегодня: ой, глянул... нет в продаже ни одной... последний раз слышал цену в 200 000 евро в конце прошлого года... Надо же тебе как...

6 и 7 - комплексы от Застройщика, о котором речь вначале - сдача в 2018 году.
Полная инфа здесь:
http://casabaantalya.com
Обведено прямоугольником - комплекс сдачи 2021 года, где в эти дни квартиры в аренде по 2000 долларов в месяц - все тот же Застройщик.
http://casamax.com.tr/en/homepage/

Ну вот так, господа инвесторы...
Куда вы там наинвестировали? В "Рыбальский"... ну-ну...

спасибо, что приводите мои пророческие цитаты.
для меня загадка, зачем инвестировать в турецкий шлак.
в рыбальский инвестировали те, кто инвестировал в турецкий шлак :mrgreen:
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:04

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

меня кстати просили попродавать квартиры в турции. я ответил, что такое ..овно даже я не продам))
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:05

  beee написав:спасибо, что приводите мои пророческие цитаты.
для меня загадка, зачем инвестировать в турецкий шлак.
в рыбальский инвестировали те, кто инвестировал в турецкий шлак :mrgreen:

Думаю вы ошибаетесь. В Рыбальский инвестировал тот, кто НЕ инвестировал ничего в закордонную недвижимость.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 17 чер, 2022 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:10

  beee написав:меня кстати просили попродавать квартиры в турции. я ответил, что такое ..овно даже я не продам))


Не беритесь. У Вас не получится. Здесь лохи водятся - но редко.
Много специфики - по "ушам" не поездишь.
Кроме этого:
- рынок риэлторов давно и прочно занят россиянками и казашками. И я об этом наших людей предупреждал: безбашенные и наглые. Тупые - и такое есть, где правду скрыть... Вот будете смеяться - но правда: тут одним товарищам начала по ушам ездить одна риэлторша - я думаю: кто такая, что за красавица, вот не поверите: до марта месяца занималась - вот перекрещусь не шучу - эпиляцией волос под мышками сахаром и медом, и вот вдруг стала риэлтором. Хохотал до слез...

В январе был на банкете по поводу покупки квартиры, так удивился: клиента охмурила риэлторша-узбечка. Повелся товарисчь... Я молчал... я не знал до банкета кто именно ему втюхал хату - но узбечка - было очень неожиданно.
Есть такие человеки, как я - зарабатывает консультациями. Я чую подвох за километр. Только риэлтор взял на крючок лоха - ко мне обратились - а тут я подсылаю эксперта из местных - тот носом порыл - понюхал - переговорил с соседями и управляющим, с Застройщиком - вместе с турком из местных - встретились и приговорили подробно - посетили объект самостоятельно и почти тайно - и есть объективное мнение...
Заработал и мой человек, и я... просто на консультациях...
А знаете, как приятно, если удалось уберечь нашего человека от ошибки... Тут и денег не надо...

Восток - дело тонкое! Хорошо, что не забыли это и не взялись!
Прикиньте, в какую компашку был попали... сахар.. мед... эпиляция... казахи узбеки... Тавда... Хабаровск... Тут нашего человека со Львова кинул - немного даже обидно - крымский татарин - решили вопрос по-любовному... Наш чел чуть не влетел на 15 000 евро...

Я по-дружески говорю, без подвохов... Рынок специфический... Восток...
Потому я ВСЕГДА СЕБЕ ВСЕ ПОКУПАЛ ТОЛЬКО НАПРЯМУЮ И ТОЛЬКО ОТ ЗАСТРОЙЩИКА.
И другим ВСЕ время советовал: ТОЛЬКО от Застройщика...
Вон выше товарищ связался с девушками с подносом чая/кофе и - пролетел...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 17 чер, 2022 18:41, всього редагувалось 1 раз.
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