Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:56

Faceless написав: 5396669 написав: Про паркинги - это про меня.

От покупки в Анталии меня остановило непонимания что с ней делать. Работа не позволила бы там часто бывать и боялся что будет как чемодан без ручки.



Кстати, при переговорах с менеджерами застройщика - они вас упомянули и спросили знаю ли я такого, так как были какие-то разборки что типа я ваш клиент. И они сказали, что вы Риелтор. Я об этом тогда в форуме не писал, но раз вы сами напомнили… Так і сказали - Акурт з форуму? Так і сказали - Акурт з форуму?

главы фирмы не было на месте.

перекупить

Но и того он не смог сделать.

Нет, там не так было...Он связывался со мною в личке и очень была длинная переписка - я думаю писем 30 или 40...Он в самом деле хотел купить 2+1 в очень пристойном ЖК.Я ему ЕДИНСТВЕННОЕ что пообещал - и он не даст соврать - свести ЛИЧНО в господином Али Кемаль Гурдалем. Прямо в его офисе и прямо в кабинете.Но предупредил, что господин Али сейчас в отъезде в Германии и смогу свести - кажется - через неделю. Его срок устраивал...Точно помню, что цена по прайс листу (!!!) на тот момент была за 2+1 118 000 евро. Это было уже не на этапе фундамента, уже кажется было готовое или почти готовое... И были уже "остатки" но остатки хорошие...Так и написано было 118 000 евро и я не помню - мне кажется - он лично видел этот прайс-лист. Он не был секретом. Кажется, тогда его можно напрямую скачать на сайте Застройщика.Там было видна почти конфиденциальная инфа - думаю никакой другой застрощик не "светил" в инете так открыто прайс-листы со схемами расположения квартир в корпусах и указанием того, что именно продано, что в резерве, а что еще можно купить (!) и какая цена на эти "остатки".Реально было удивительно, что был почти открытый доступ через Гугл-диск.Итак был зазор кажется в неделю - простоС кем говорить о скидке и порядке оплаты?В разговоре потом или сразу - уже не помню - он сказал, что познакомился где-то в интернете с девушкой - уже не помню - Таней или Олей, и типа она предложила емуу какого то турка квартиру и там выходило вроде дешевле.И сказал ему, что - насколько мне известно - среди подносительниц чая для клиентов в офисе нет ни Тань, ни Оль. И он сильно рискует связаться с аферистами. Я имел основания так думать: гуляя недалеко от комплекса, я видел двух хмырей по виду чеченцев... стояли, выйдя из своего авто и что то перетирали, пристально глядя на комплекс...Но где-то он их нашел. Ну, нашел и нашел - я искренне думал, что он купил там квартиру - через "задний проход" или еще как - не знаю. В самом деле меня не интересовало никак...Ну, у девушки Тани или Оли фокус - как оказалось - не получился... Не знаю, что там за мутка была - они ему что то вроде плели, что типа турок взял в кредит и типа оплатить не может - вроде так, вроде можно перехватить проблемный (!) кредит и это типа было бы на сколько то там дешевле - типа в подворотне покупать джинсы всегда выгоднее и дешевле - ах и ох... Какая-то мутка была...Это с его слов все.Во всяком случае, ОН сам (!) НАПРЯМУю (!) звонил в офис Застройщика.Сам напрямую прямо с Украины. Я к тем звонкам не имел никакого отношения.Ну вот так..