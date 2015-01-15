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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 565566567568
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 18:56

  Faceless написав:
5396669 написав:Про паркинги - это про меня.
От покупки в Анталии меня остановило непонимания что с ней делать. Работа не позволила бы там часто бывать и боялся что будет как чемодан без ручки.

Кстати, при переговорах с менеджерами застройщика - они вас упомянули и спросили знаю ли я такого, так как были какие-то разборки что типа я ваш клиент. И они сказали, что вы Риелтор. Я об этом тогда в форуме не писал, но раз вы сами напомнили…
Так і сказали - Акурт з форуму? :mrgreen:


Нет, там не так было...
Он связывался со мною в личке и очень была длинная переписка - я думаю писем 30 или 40...
Он в самом деле хотел купить 2+1 в очень пристойном ЖК.
Я ему ЕДИНСТВЕННОЕ что пообещал - и он не даст соврать - свести ЛИЧНО в господином Али Кемаль Гурдалем. Прямо в его офисе и прямо в кабинете.
Но предупредил, что господин Али сейчас в отъезде в Германии и смогу свести - кажется - через неделю. Его срок устраивал...
Точно помню, что цена по прайс листу (!!!) на тот момент была за 2+1 118 000 евро. Это было уже не на этапе фундамента, уже кажется было готовое или почти готовое... И были уже "остатки" но остатки хорошие...
Так и написано было 118 000 евро и я не помню - мне кажется - он лично видел этот прайс-лист. Он не был секретом. Кажется, тогда его можно напрямую скачать на сайте Застройщика.
Там было видна почти конфиденциальная инфа - думаю никакой другой застрощик не "светил" в инете так открыто прайс-листы со схемами расположения квартир в корпусах и указанием того, что именно продано, что в резерве, а что еще можно купить (!) и какая цена на эти "остатки".
Реально было удивительно, что был почти открытый доступ через Гугл-диск.

Итак был зазор кажется в неделю - просто главы фирмы не было на месте.
С кем говорить о скидке и порядке оплаты?
В разговоре потом или сразу - уже не помню - он сказал, что познакомился где-то в интернете с девушкой - уже не помню - Таней или Олей, и типа она предложила ему перекупить у какого то турка квартиру и там выходило вроде дешевле.

Я сторонник того, чтобы покупать без мутных схем и шахер-махеров.

И сказал ему, что - насколько мне известно - среди подносительниц чая для клиентов в офисе нет ни Тань, ни Оль. И он сильно рискует связаться с аферистами. Я имел основания так думать: гуляя недалеко от комплекса, я видел двух хмырей по виду чеченцев... стояли, выйдя из своего авто и что то перетирали, пристально глядя на комплекс...
Но где-то он их нашел. Ну, нашел и нашел - я искренне думал, что он купил там квартиру - через "задний проход" или еще как - не знаю. В самом деле меня не интересовало никак...
Но и того он не смог сделать.
Ну, у девушки Тани или Оли фокус - как оказалось - не получился... Не знаю, что там за мутка была - они ему что то вроде плели, что типа турок взял в кредит и типа оплатить не может - вроде так, вроде можно перехватить проблемный (!) кредит и это типа было бы на сколько то там дешевле - типа в подворотне покупать джинсы всегда выгоднее и дешевле - ах и ох... Какая-то мутка была...
Это с его слов все.

Во всяком случае, ОН сам (!) НАПРЯМУю (!) звонил в офис Застройщика.
Сам напрямую прямо с Украины. Я к тем звонкам не имел никакого отношения.

А я единственное, что ему обещал: обеспечить встречу с главой фирмы. Напрямую. Тет-а тет... прямо в офисе на третьем этаже... Личную.
Ну вот так..
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 17 чер, 2022 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:12

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:
  Faceless написав:
5396669 написав:Про паркинги - это про меня.
От покупки в Анталии меня остановило непонимания что с ней делать. Работа не позволила бы там часто бывать и боялся что будет как чемодан без ручки.

Кстати, при переговорах с менеджерами застройщика - они вас упомянули и спросили знаю ли я такого, так как были какие-то разборки что типа я ваш клиент. И они сказали, что вы Риелтор. Я об этом тогда в форуме не писал, но раз вы сами напомнили…
Так і сказали - Акурт з форуму? :mrgreen:


Нет, там не так было...
Он связывался со мною в личке и очень была длинная переписка - я думаю писем 40...
Он в самом деле хотел купить 2+1 в очень пристойном ЖК.
Я ему ЕДИНСТВЕННОЕ что пообещал - и он не даст соврать - свести ЛИЧНО в господином Али Кемаль Гурдалем. Прямо в его офисе и прямо в кабинете.
Но предупредил, что господин Али сейчас в отъезде в Германии и смогу свести - кажется - через неделю. Его срок устраивал...
Точно помню, что цена по прайс листу (!!!) на тот момент была за 2+1 118 000 евро. Так и написано было 118 000 евро и я не помню - мне кажется - он лично видел этот прайс-лист. Он не было секретом. Кажется, тогда его можно напрямую скачать на сайте Застройщиика.
Там было видна почти конфиденциальная инфа: что есть в остатке, в каких блоках и какая цена на остатки.

Итак был зазор кажется в неделю - просто главы фирмы не было на месте. С кем говорить о скидке и порядке оплаты?
В разговоре потом или сразу - уже не помню - он сказал, что познакомился где-то в интернете с девушкой - уже не помню - Таней или Олей, и типа она предложила ему перекупить у какого то турка квартиру и там выходило вроде дешевле.
Я сторонник того, чтобы покупать без мутных схем и шахер-махеров.
И сказал ему, что - насколько мне известно - среди подносительниц чая для клиентов нет ни Тань, ни Оль. И он сильно рискует связаться с аферистами. Я имел основания так думать: гуляя недалеко от комплекса, я видел двух хмырей по виду чеченцев... стояли, выйдя из своего авто и что то перетирали...
Но где-то он их нашел. Ну, нашел и нашел - я искренне думал, что он купил там квартиру - через "задний проход" или еще как - не знаю. В самом деле меня не интересовало никак...
Но и того он не смог сделать.
Ну, у девушки Тани или Оли фокус не получился... Не знаю, что там за мутка была - они ему что то вроде плели, что типа турок взял в кредит и типа оплатить не может - вроде так, вроде можно перехватить проблемный (!) кредит и это типа было бы на сколько то там дешевле - типа в подворотне покупать джинсы всегда выгоднее и дешевле - ах и ох... Какая-то мутка была...
Это с его слов все.

А я единственное, что ему обещал: обеспечить встречу с главой фирмы. Напрямую. Тет-а тет... прямо в офисе на третьем этаже... Личную.
Ну вот так..
Почти так все и было! Но один нюанс - контакты менеджера, вроде Оли - были взяты с официального сайта компании где и фото ее было и контакты для связи.
5396669
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 09:27

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном


Коротко - ипотека в Польше выросла уже до 6,5-7,5%, за 2-к в пригороде Вроцлава придется отлистывать 2000 зл в мес.(450 баксов всего)
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 11:34

Гарне відео, гарний матеріал і гарний ведучий.
85 000$ для наших людей не гроші - копійки.
В листопаді орендарі квартири нового ЖК в Анталії дуже вдало купили ділянку землі на виїзді з Києва в бік Одеси - за 100 000$. Просто голу ділянку землі.
Потім до 24 лютого встигли вигнати коробку - обійшлася разом з фундаментом в 50 000$,
Разом все кинуте на сьогодні вийшло в 2 таких квартири.
А в Анталії правда, повезло: на початку березня встигли взяти в оренду квартиру 2+1 в новому комплексі Преміум-класу за 10 000 лір. Були такі ціни. Зараз там же і те саме десь 25000-30000 лір на місяць.
Умови взяття в оренду були досить жорсткими: оплата відразу за 1 рік (12*10000) + депозит в розміри тримісячної плати (30000 лір). Перша здача. Без меблів.
Разом 120000+30000=150 000 лір або приблизно 10 000$. Вгадали.
Польщя класна країна. Без питань.
Щось мені підказує, що наші люди, які звикли до модних МОПів, позолоти, понтів в постіль, плінтусів прихованого монтажу та діодно-транзисторної підсвітки під унітазом не захочуть жити в показаному гуртожитку серед польського степу.
А я би на місці шановного панства дивився б в бік Канади: ще так широко двері ніколи не відкривалися.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 12:34

  5396669 написав:Про паркинги - это про меня.
От покупки в Анталии меня остановило непонимания что с ней делать. Работа не позволила бы там часто бывать и боялся что будет как чемодан без ручки.

Кстати, при переговорах с менеджерами застройщика - они вас упомянули и спросили знаю ли я такого, так как были какие-то разборки что типа я ваш клиент. И они сказали, что вы Риелтор. Я об этом тогда в форуме не писал, но раз вы сами напомнили…


Так прикольно : чергове - тридцять третє - викриття мене в якості рієлтора модератор пані Ірина залишила, а мою репліку із поздоровленням з видатною перемогою в цікавою цифрою «33»! чергової невдалої гадалки - видалила.
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  #<1 ... 565566567568
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