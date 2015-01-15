Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дуже цікаве питання від пана Faceless: Як вважаєте, чи надовго такий дисбаланс? Бо дохід з оренди навіть невеликої квартири, не якоїсь там елітки чи бізнес-класу, на рівні десь двох(!) середніх зарплат місцевих - це явно неприродньо
Я щоденно переглядаю опозиційну до Уряду газету і вони там топчуть ногами Уряд дуже жорстко і частина матеріалів саме на цю тему: ДИСБАЛАНС.
З одного боку топчуть ногами уряд за шалену інфляцію - дійсно таке є. Так якщо подивитися на ціни, то ціни точно зросли в 2 рази за рік (пальне більше), але якщо порахувати в доларах - то навіть зменшилися. Це про дисбаланс - тому сподівалися на чергове підвищення мінімалки - з Нового року підвищили майже в 2 рази -до 4300 лір чистими на місяць. Але цього мало, опозиція сподівалася на +30% з 1 липня, але не буде. Тому іноземцям в Туреччині як був Рай на землі так і є.
Так ось про житло та ціни: - преса пише про те, що в Стамбулі орендарі почали приходити до "старости" (тут є така посада, як раніше в Украні були "квартальні") - і жалітися на орендарів, Староста уважно слухав... - Уряд прийняв рішення про заборону підвищення ціни оренди квартир більше ніж на 25% - до середини липня 2023 року. Але незрозуміло, який там механізм - гадаю, що орендар може поскаржитися на орендодавця. Є підстави: "рішення Уряду". Але якось воно "не ринкове" рішення і тому не буде і виконуватися... хіба що в окремих випадках... - "Голь на выдумки богата" - риєлтори придумали таку "фішку": укладається 2 Договора оренди: 1 - фіктивний з ціною - скажімо, в 2000 лір (при здачі в оренду за такою ціною немає податків), а 2 -ий - інший не фіктивний - там ціна, скажімо, 12 000 лір. Фіктивний завіряють нотаріально і він іде в Міграційну службу як підстава для отримання орендарем ВНП. Фактично можна рахувати все навпаки - перший нефіктивний, бо завірений нотаріально, а другий фіктивний, бо просто папірець. Але воно все виконується.
В пресі була цікава стаття із розрахунком про те, що при таких високих цінах на житло (а вони виросли реально в турецьких лірах десь в 10 (!!!) разів за останні 4 роки) - навіть пільговий іпотечний кредит в 0,99% в місяць призводить до необхідності щомісячної виплати в 21 000 лір, що є нереальними для більшості громадян. А громадяни плюють на ті цифри і купують, купують і купують... За даними Інституту статистики Туреччини куплено іноземцяими не більше 5% квартир, а всього куплено: - в квітні 133 058 квартир; - в травні 122 768 квартир. Це при тому, що це значно більше, ніж в такому ж травні попередніх років.
Мій висновок: - ціни на квартири зростають і зростають - і це економічно обгрунтвано, тому що збільшується складова будівельна та складова на оплату праці; - кількість бажаючих купити квартири зростає місяць від місяця, і хоч іноземці купують не більше 5% від загального обсягу, але купують і купують. Тобто тиснуть на ринок нерухомості... - кількість бажаючих взяти в оренду квартири СТАБІЛІЗУВАЛАСЯ після "буму" березня-квітня, і є тенденція зменшення і кількості бажаючих, і відповідно ЗНИЖЕННЯ цін. - орендар став більш вимогливим до якості та обладнання квартир.
На сьогодні за результатами бесіди з рієлторами є десятки (!!!) пропозицій нехай і не на першій лінії, нехай в спальних районах, нехай і не "Преміум класу", але пристойного житла в діапазоні 5000... 7000 лір або від 290 до 400 доларів на місяць.
P.S. Може кому буде буде в нагоді: вводиться прямий автобусний рейс "Запоріжжя - Дніпро - Кривий ріг - Анталія". Перший рейс 09 липня - в Анталію прибуває 11 липня. З Анталії вирушає назад 20 липня.
Автор рядків ЩОДЕННО спілкується з багатьма українцями, які в ці буремні часи переїхали в Анталію - в основному розмови йдуть в офісі Митниці Туреччини, де автор буває щодня у справах. Всі, з ким я спілкуюсь: і Харків, і Київ, і Дніпро, і Херсон - всі як один говорять одне і ти ж: "І як ми могли так лоханутися, що не купили собі за смішні 50 000 доларів трохи "запасного аеродрому"???. Я дивлюся на їх дуже дорогі автівки - "бехи" довжиною в 10 м і "тойоти" висотою в 10 м і говорю: "Дійсно, лоханулися..."
Ну що вже жаліти: час прогавили, гроші з попід груші НЕ викопали, гроші НЕ вклали та вони НЕ працюють. А могли б принести шалену вигоду...
Що буде тиснути на ринок нерухомості одного за найвідоміших курортів світу - від інвестицій в який вас вдало відмовляла юрба безробітно-безхатньо-безсімейних - у найближчий рік:
- для громадян ЄС, які збільшують та збільшують кількість квартир, які вони купують на Середземному узбережжі моря, головним чинником буде смішна ціна на нерухомість: 1 кв. м житла в Анталії навіть на ПЕРШІЙ (Першій, Карл!) лінії не перевищує 4000 євро. Це в 2,5 рази нижче, ніж в країнах ЄС. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, як говорять німці. (Навіть сліпа курка може знайти зерно)
- Туреччина зробила черговий "крок назустріч" громадянам ЄС: дозволила в"їзд на свою територію громадянам цих країн БЕЗ закордонного паспорта: просто по внутрішній ІД-картці.
- просто шаленими темпами розвивається авіаміст в Європу - не де це видано, щоби продавалися квитки в Німеччину по 39,99 євро в один бік, в Польщу, в Прагу - по 56 доларів, у Відень по 40 євро, в Бухарест, в Молдову. В Париж хоч самому їдь - по 77 доларів... Смішні ціни - по 40 євро - у міста Швейцарії... Німеччина вийшла не перше місце по потоку туристів, а на друге - тримайтеся за щось - Болгарія!!!! Який там "Слънчев Бряг"? Ви про що????? Друге місце по туристичному потоку в Туреччину - Бол-га-рі-я!
- введено безвізовий режим з багатьма країнами, в цьому році - для громадян Rzeczpospolita Polska. Поосто шалений потік туристів з цієї країни. Будьте впевнені: з усіма ними в ці дні, в ці години та в ці хвилини ретельно працюють хлопці, які обіймають посаду "Зустрічаючий гід". Його задача: зустріти іноземців в аеропорту, посадити в автобуси та розвозити по готелям. З ними всіма проведена нарада та дано завдання: розказувати про новобудови по дорозі ліворуч та праворуч. При цьому ключовою фразою є фраза про те, що Забудовник є його рідним братом і може продати квартиру ДЕШЕВШЕ. - Pan zdecydowanie chce kupić za 400 000 zł niedokończone we wsi - na stepie - pod Wrocławiem i tam zamarznąć zimą, czy może za te same pieniądze kupić coś gotowego i ciepłego? ...Насправді продажу дешевше не буде (ніхто нікого не обманює), а буде інше: якщо такий "Зустірчаючий гід" приведе клієнта до Забудовника або власника рієлторської контори, то він отримає премію в розмірі до 10% від ціни купівлі. Погодьтеся, для хлопця років 25 бонус зверху роботи - непоганий заробіток. Класний працівник реклами? Вмотивований! Це тільки я такий телепень, що безкоштовно вам всім розказував, якою іржавою лопатою треба викопувати гроші з попід груші, в який зім"ятий кульок з АТБ треба їх складувати та яким літаком всього за 29 (були такі ціни) доларів іх везти.
- Громадяни ЄС не такі дурні, як вам здається, і не такі сміливі, як вам здається: над Європою блукає примара холодної зими без газу, пального та електрики. І ця примара цілком реальна. Ви думаєте, що вони не бачуть, що президент Туреччини веде незалежну політику регіонального лідера і особисто - як український "човник" зразка 1995 року - ОСОБИСТО, Карл! - мандрує - але не в Польщу з торбами, а то в африканську Нігерію (місце 5 серед країн ОПЕК!), то в Індію, то в Європу, то в Азербайджан - на днях відбувся просто шалений прорив у відносинах з Саудівською Аравією: після багатьох років крижаних (!!!) відносин в Туреччину прибув на перемовии та підписання угод сам особисто (!!!) спадковий принц (фактичний правитель) Саудівської Аравії... А там і нафта, і нафтопродукти...
- Туреччина в ці дні стала "Меккою" та притулком для сотен та тисяч українських моряків з Одеси та з Херсона. Раніше ж як було: рейс на 4-6 місяців - зміна екіпажу десь в Африці, чи в Норвегії, чи десь в Південній Америці (як в ці дні у мого приятеля)- літаком куди - в СТАМБУЛ (!) - а далі куди: в Одесу або в Херсон. Зараз всі старші механіки суден, або капітни суден дещо змінили маршрут на останньому сегменті - після Стамбулу - ТІЛЬКИ В АНТАЛІЮ (!). В мене вже стільки знайомих моряків, що можу вже вас навчати, чим відрізняється бакштов від бушприта. Родини моряків вже всі тут: жінки, дочки, синочки...
- Туреччина - як і раніше - не задає дурних питань про походження грошей. Форумчани, сидячі в своїх офісах по торгівлі міжкімнатними дверима, або в ОП КРЖН і не знають, але на всіх суднах світу змінився порядок виплати зарплатні морякам: в основному заплатню видають прямо на судні готівкою. Раніше перераховували на картку банку, зараз видають готівкою. Яка зарплатня у капітана судна? 15 000 доларів (хто на що вчився, вірно ж?) Не просто стати капітаном - мій новий приятель в Анталії з гордістю сказав: "Я п"ять років йшов до цієї посади!") але дуже просто отримати готівкою 6х15000=90 000 доларів від судновасника та ще пригадати, що в шухляді тумбочки з ромом та віскі каюти капітана ще лежать тисяч 10 за продану в Африці "зайву" солярку...
- В ці дні Туреччина - одна з країн, де можуть осісти та осідають наші українці - з числа біженців з Маріуполя та Херсона. Існує маршрут - і про це офіційно оголосила один з посадовців Украіни - виїзду з окупованих територій в Крим. Далі нашим людям суттєво допомагають кримські татари: відразу після в"їзду в Крим саме кримські татари забезпечують трансфер наших людей хоч у Варшаву, хоч у Тбілісі (автобусами). А ось з Тбілісі куди їдуть автобусами - а там цілі низки !!! автобусів - в Анталію! Саме так: прямі автобусні рейси з Тбілісі - в Анталію!
Так що ринок нерухомості в Анталії буде весь час під тиском інвесторів. Форумчанам не повезло: з вересня 2018 року їм іздять по вухам горе - як я їх з любов"ю називаю - хВахівці.
Инвестиційне поздоровлення! Виповнився 1 (один) рік з тих пір, як було закрито на моє прохання додавання повідомлень на самій актуальній - як це стало особливо прозорим сьогодні - на 100% інвестиційна гілка, яка набрала 1 500 000 переглядів: "Купуємо для себе, а не в оренду, закордонну нерухомість" Гілка існувала з квітня 2018 року (!!!). Щоденно: методи та напрямки інвестицій. Ми там обговорювали інвестиції в Болгарію, Албанію, Монголію, В"єтнам, пам"ятаю спекотні суперечки з приводу Таїланда, Іспанію, Фрацію, Португалію, Латвію, Швецію, Ірландію, Велику Британію, Нікарагуа, Італію, Австрію, Туреччину, Німеччину, Грузію, США - і мабуть ще в якісь країни - вже і не пригадаєш.
Можливо хтось відразу не зрозумів, то повторю: "Купуємодля себе, а не в оренду, закордонну нерухомість"
Закриттю обговорень передувала неймовірна вакханалія безумовно дивних за розумовим розвитком осіб, які виконували завдання одурити всіх форумчан та не дати вірно правильно корисно та грошовито інвестувати.
Номер 1. Дом успешно сдан в эксплуатацию и заселен. Можно только смеяться со слов: "На сегодня в продаже есть 1 (одна) двухуровневая квартира 2+1 площадью 130 кв. м по цене 930 000 лир или110 000 долларов.Квартира с видом на море и горы." Смеюсь и сам удивился: какая там двухуровневая - сегодня 1+1 в соседних домах редко дешевле 150 000 долларов. Сто пятьдесят тысяч, Карл! Долларов, Карл!
Номер 2: Новый 6-ти этажный дом. Сдан и кажется сейчас заселяется. Он позиционировался как Премиум, но до Премиум не дорос - он по расположении в ряду обычных стандартных, и я удивился, есть парковка во дворе, но нет плавательного бассейна. Скажем так: обычный средний приличный дом с обычными стандартными квартирами. Цен не знаю. Не интересовался. Искать по сайту объявлений не хочу. Мне не за чем. Я не торговал, не торгую, и не собираюсь торговать квартирами. Очередной раз - извините за выражение - ржал до слез:
San написав:То есть у большинства акуртовых клиентов доходность аренды или отрицательная или около нуля
Вот удивляешься: наверное, торговать китайскими кроссовками в киоске на Иванова талантов не нужно, а вот такую иметь дремучесть и такую жажду обнаружить с увеличительным стеклом "акуртовых клиентов"... Ржунимагу... Реально.
Номер 3. Отличные правильные слова: "Самое интересное в микрорайоне расположение будущего дома. Не очень спешно, но идет сооружение нового дома. По данным за март/апрель 2021 50% квартир было выкуплено на этапе фундамента. Квартиры с не самым удачным расположением в доме были в марте/апреле по 750 000 лир (чуть меньше 100 000 долларов)." Реально бомба по расположению качеству и по проекту. Тот, кто сюда вложил деньги, реально в шоколаде. Думаю сегодня там квартиры по цене примерно 200 000 долларов за 2+1. Это при том, что дом еще не сдан.
Номер 4. Цитата: "Супер-пупер расположение дома в 5 этажей, но квартиры все были выкуплены еще осенью 2020 года. " Этому дому и квартирам в нем можно посвятить отдельную статью. Образцовый пример инвестиций!!!! Образцовый!!! Напомню: я его наблюдал с фундамента и регулярно рекомендовал вложиться. Там сделано было так: - инвесторы сдали несколько квартир на 1 год. С апреля 2021 по апрель 2022 года. - сразу же после окончания договоров аренды выселили квартирантов, оценили рынок недвижимости и начали выставлять квартиры в продажу, причем цены меняли КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ в сторону повышения!!! Я не успевал фиксировать, как менялись цены хоть в лирах, хоть в долларах... Еще неделю назад видел цену в 3 450 000 лир (примерно 200 000 долларов) вчера сказали, что уже 4 500 000 лир (260 000 долларов). Это при инвестициях - по памяти - в сумме примерно 80 000 долларов. Восемьдесят, Карл! Восемьдесят принесли в клювике 260 000. Двести шестьдесят, Карл!
Номер 5. Комплекс из двух корпусов на одной территории. Мне он НЕ нравился: близко к скоростной трассе на Кемер, по 4 или 6 квартир на этаж, квартиры 1+1 очень маленькие. Кроме этого, на него всегда была как мне казалась завышенная цена. Продавал только Застройщик. Ну что: все выкуплено все заселено. На первом этаже шикарная частная пекарня и супермаркет самого необходимого. До моря примерно 1200 м. Тихие улицы без интенсивного движения. Бонус жильцам: я не знаю, как это получается и прямо невероятная вещь для города размером больше Киева - но перед комплексом почти огромное частное (!!!) поле, которое регулярно пашется и засевается - не знаю точно - пшеницей, возможно - но всегда зеленое и регулярно скашивается - и за полем - вдалеке - жилые массивы и только горы горы горы, виды - потрясающие...
Номера 6 и 7. Тут без комментариев - два самых самых часто упоминаемых комплекса от одного из самых КАЧЕСТВЕННЫХ Застройщиков. Расположены почти рядом. На самом новом их комплексе не споткнулись глядящие вдаль и прозевал один красавец круто, не послушав моих советов и не купив НАПРЯМУЮ (!!!) у Застройщика (!!!) квартиру 2+1 площадью 100 кв. м (НОВАЯ ГОТОВАЯ ПОД КЛЮЧ С ДИЗАЙНЕРСКИМ РЕМОНТОМ ЧАСТИЧНО С МЕБЕЛЬЮ И ЧАСТИЧНО С БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ) за 118 000 евро. Сегодня имел бы больше 200 000 евро, ну или шикарную квартиру в шикарном комплексе с комплексом шикарных плавательных бассейнов на фоне шикарного ландшафтного дизайна... а из окон квартиры виден только сад апельсиновых и лимонных деревьев... Ну и вдалеке - Таврские горы...
Ну вот так, господа инвесторы... Годовщина однако... Ту ветку тогда загадили горе - как я их с любовью называл - хВахівці... На горе вам...
Як ми всі в цьому впевнилися, ринок інвестицій та особливо ринок інвестицій в нерухомість за кордоном не тримає ділетанів.
Короткий діалог (цитати) про ціни на оренду квартир. Цитую із збереженням мови оригіналу. Для довідки: ціни вони називають в турецьких лірах, 1$=16,8 Tl. "Кепез" - віддалений спальний район міста, яке в 1,4 рази є більшим за Київ та за населенням дорівнює Києву.
НЕ рієлтор (жінка): - Вы мене вибачте, но 7-8 тис за Кепез- це занадто. Вже у центрі з'явитись до 7 тис лір. Хурма блимає... до 10 Рієлтор-початківець (жінка): "7-8 тысяч лир для хорошей квартиры в сите с бассеином это не "занадто" . Есть квартиры и по 5 тысяч и по 4, но квартира - квартире рознь. И если совершенно новую квартиру со всем новым да ещё и в сите с бассеином здают в Кепезе за 8, то такие в другом районе будут намного дороже. Хурма за 10 "блимає", але хорошу квартиру дуже тяжко там за 10 найти , за останні два тижня я бачила 1 хорошу . Але так: у Кепезі по 5, а хороші у Хурьмі по 10 000..." НЕ рієлтор (жінка): - А що може бути дешевше? Рієлтор-початківець (жінка): - А при гарячому бажанні можна зняти житло і за 5000 лір (близько 300$) - за 2+1 - правда, без плавального басейна.
"В інвестицях - як і в сексі - треба все робити вчасно та швидко!" (Warren Buffet)
Пройшов всього тиждень від моєї поради щодо грошовитих інвестицій: Інвестуємо в нерухомість закордоном як вже можна фіксувати профіт в 5…7,0% по валюті. З п"ятниці ціна квартир в Туреччині в доларах США збільшилася на 5-7%. https://www.investing.com/currencies/usd-try Воно і не дивно - я давав огляд тих чинників, які впливають на зростання цін на ринку нерухомості. Давати такий огляд чинників дуже легко: - або достатньо не спіткнутися, вижджаючі із підземного паркінга, з яким-небудь Мерседесом довжиною в 10 м з номерами серії АА , або з яким-небудь позашляховиком висотою в 10 м с номерами серії ВН. - або достатьо дізнатися, що Туреччина внесла зміни в візовий режим для громадян Латвії і тепер вони можуть перебувати в Туреччині не 30 діб, а - як і українці - 90. Ну, щоби встигли підібрати собі квартиру для інвестицій.